La licencia de conducir profesional en la Provincia aumentó un 1200%: la explicación del gobierno de Kicillof

El costo para obtener la licencia profesional interjurisdiccional en la provincia de Buenos Aires aumentó más de un 1200% desde el 6 de julio, luego de la implementación de un nuevo esquema para habilitar a los conductores de cargas y pasajeros que circulan entre provincias o hacia el exterior.

Con el nuevo sistema, quienes tramiten por primera vez, renueven o amplíen las licencias profesionales de las categorías C, D y E deberán realizar parte del proceso a través de prestadores privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Como consecuencia, el trámite pasó de costar alrededor de $22.000 a unos $294.000.

El cambio surge a partir de un convenio firmado entre la provincia de Buenos Aires y la ANSV, mediante el cual la jurisdicción bonaerense asumió el otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir para actividades interjurisdiccionales. El nuevo sistema busca reemplazar el esquema de la antigua Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti), eliminada en marzo del 2025, y unificar el sistema bajo una única Licencia Nacional de Conducir.

Ahora tramitar la licencia profesional cuesta un 1200% más Archivo

Hasta la eliminación de la Linti, los conductores debían tramitar un permiso adicional para realizar transporte interjurisdiccional. Desde entonces, las licencias nacionales de conducir de las categorías C, D y E emitidas por jurisdicciones habilitadas pasaron a ser suficientes para desarrollar esa actividad. La administración de Milei solía referirse a ese antiguo sistema como las “Licencias Moyano”.

Ahora, el principal cambio que se implementará en la Provincia es que las licencias profesionales quedarán diferenciadas según el tipo de actividad que realice el conductor.

Más controles para una conducción profesional más segura 🚍🚛



Desde hoy, la Provincia pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales, con evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa. pic.twitter.com/jHYNFKRCvS — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 6, 2026

Prestadores privados

La principal novedad del nuevo esquema es la incorporación de prestadores privados registrados ante la ANSV.

A partir de ahora hay dos registros diferenciados: uno para quienes realicen los exámenes psicofísicos y otro para quienes dicten los cursos y tomen las evaluaciones teórico-prácticas.

Estos prestadores serán los encargados de realizar, según el trámite, las distintas instancias de evaluación. Para las renovaciones y ampliaciones se podrá requerir una evaluación psicofísica; para las renovaciones, una capacitación teórica; y para la ampliación de clases, una evaluación teórica y práctica.

En la práctica, los aspirantes deberán pagar $175.000 por el examen psicofísico y otros $119.000 al Instituto de Servicios Integrales para el Transporte por el curso obligatorio. En total, el costo asciende a $294.000.

Hasta ahora, ese trámite se realizaba íntegramente en los municipios y costaba alrededor de $22.000.

Los exámenes psicofísicos se realizan en centros autorizados y el dinero abonado por ese concepto se transfiere a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas, vinculada al sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano.

Solo pueden intervenir en el proceso aquellos prestadores que estén registrados ante la ANSV y que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Hugo Moyano Infocamioneros

La explicación de la Provincia

Desde el gobierno bonaerense sostuvieron que el objetivo es mejorar la trazabilidad del proceso, reforzar los controles sobre las evaluaciones y unificar los criterios para los conductores profesionales en todo el país.

Desde el gobierno provincial indicaron a LA NACION que la administración de Kicillof no fue la que habilitó a los prestadores externos ligados a Camioneros, sino que solo firmó un convenio con Nación para “habilitar centros externos bajo la libertad de competencia estableciendo cada uno el valor que considere”.

“La Provincia no es la autoridad que dispone el convenio, montos o quiénes son los prestadores. Eso lo dispone la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las licencias son nacionales, con participación de las jurisdicciones involucradas”, agregaron.

Además, reforzaron que Buenos Aires únicamente firmó el convenio con Nación para implementar el nuevo esquema y habilitar centros externos bajo el régimen de libre competencia, en el que cada prestador fija el valor de sus servicios.

Denuncia

Tras conocerse el incremento del costo del trámite, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás y diputado bonaerense respectivamente, denunciaron un “curro del gobernador Kicillof avalado por [el presidente Javier] Milei”, ya que los prestadores son los avalados por la Nación.

Según sostienen, aunque la Provincia firmó el convenio, fue la ANSV —un organismo nacional— la que habilitó a los prestadores privados que hoy realizan los exámenes y cursos.

Manuel Passaglia Marcelo Manera - LA NACION

Por ese motivo, Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley para volver al esquema anterior.

“Como consecuencia de este acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejano. Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV, que depende de Milei. ¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmó el legislador en un video junto a su hermano.

También cuestionó el impacto económico del nuevo sistema. “Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino, te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más", siguieron.

CON AVAL DE MILEI, OTRO CURRO DE KICILLOF Y MOYANO QUE JODE AL LABURANTE



Ayer: el carnet de conducir profesional para trabajadores cuesta $22.000 y se hace en la municipalidad.



Hoy: por culpa del fóbico a la gestión de @kicillofok el laburante pasa a pagar $300.000 y lo tiene… pic.twitter.com/XOhOuFsxaR — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 13, 2026

Los Passaglia también criticaron que muchos conductores deban trasladarse a otros municipios para completar el trámite y concluyeron: “Kicillof y Moyano armaron un curro con las licencias profesionales y Milei lo habilita vía convenio, a través de un organismo que es del gobierno nacional. Estaría bueno conocer la respuesta y explicación de por qué ANSV avala este curro que jode a los laburantes”.