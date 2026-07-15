Un diputado provincial criticó el aumento en las licencias de conducir: “Otro curro de Kicillof avalado por Milei”

El diputado provincial Manuel Passaglia cuestionó el nuevo sistema de licencias profesionales del gobierno bonaerense y acusó a la medida de ser un “curro de Axel Kicillof y Hugo Moyano con el aval de Javier Milei”. Según indicó, el procedimiento ahora implicará un fuerte aumento de costos y mayores dificultades para realizar el trámite: “Hoy cuestan $22.000, pero van a costar más de $300.000″.

Días atrás, la administración de Kicillof estableció un nuevo régimen para obtener las licencias profesionales interjurisdiccionales, tras un acuerdo firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con “evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa”. “Los vehículos de transporte de pasajeros o cargas tendrán mayores controles”, aclaró.

A partir de este esquema, los trabajadores que deseen obtener o renovar su matrículas deberán realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones en las sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV, y luego el trámite finalizará en los Centros de Emisión de Licencias Municipales.

Hola Pablo, cómo estás? Gracias por la pregunta. Paso a explicarte:



La @ansv_ar es el organismo nacional que firmó el Convenio Específico de Delegación de Facultades con la Provincia de Buenos Aires para implementar el nuevo esquema de licencias profesionales.



La ANSV mantiene… — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 15, 2026

Al respecto, Passaglia expresó en un video junto con su hermano Santiago: “Como consecuencia de este acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos. Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV, que depende de Milei. ¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”.

“Esto no les conviene a los laburantes. Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más", siguieron.

También criticaron que el nuevo sistema obligue a conductores a trasladarse a otros municipios para poder realizar el trámite. “Antes lo hacían en la municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, marcaron y sostuvieron: “¿A quién le conviene esto? Al laburante seguro que no. El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”.

Más controles para una conducción profesional más segura 🚍🚛



Desde hoy, la Provincia pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales, con evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa. pic.twitter.com/jHYNFKRCvS — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 6, 2026

“Kicillof y Moyano armaron un curro con las licencias profesionales y Milei lo habilita vía convenio, a través de un organismo que es del gobierno nacional. Estaría bueno conocer la respuesta y explicación de por qué ANSV avala este curro que jode a los laburantes”, acusaron.

Según el nuevo acuerdo comunicado por la provincia de Buenos Aires, el procedimiento alcanza a las licencias profesionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E, cuyos aspirantes deberán aprobar las evaluaciones psicofísicas y capacitaciones ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión de la licencia en el municipio correspondiente.