La maniobra que estafó a productores en Córdoba y Santa Fe: qué pasó con el frigorífico que inauguró Kicillof

El Frigorífico Mariano Acosta, reinaugurado en mayo de 2024, es el epicentro de una estafa que afecta a productores y consignatarios de Córdoba y Santa Fe. La planta, operada por la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas”, acumuló una deuda de casi $4000 millones, producto de 358 cheques rechazados por falta de fondos, según registros del BCRA. La reapertura, con el gobernador Axel Kicillof y el intendente Gustavo Menéndez, no implicó vínculos comerciales con el gobierno bonaerense, que lo aclaró tras los primeros cheques rebotados.

José Alejandro Benseny, contador y firmante de los cheques de la cooperativa, es figura central. Con cheques personales rechazados por más de $5 millones, Benseny denunció extorsión. Según su testimonio judicial, al que accedió LA NACION, fue blanco de hostigamiento por sujetos que actuarían por orden de Carlos Mario Laborde, afirmando que la deuda reclamada es de la cooperativa.

Qué pasó con la Cooperativa “Familias Argentinas”

Irregularidades rodean a la Cooperativa “Familias Argentinas”. Su actividad principal ante ARCA es “Enseñanza para adultos”, con intermediación de carne secundaria. Fuentes oficiales de LA NACION indicaron que el frigorífico era de “alto riesgo”. La DNCCA había exigido habilitación por informalidad, sanitarios e impositivos. La cooperativa, de enero de 2023, fijó domicilio fiscal en CABA.

La cooperativa acusó a Carlos Mario Laborde, titular de Carfric SRL, de una “maniobra” con anteriores autoridades, utilizando la “solvencia crediticia” de Familias Argentinas. Auditorías detectaron que la cooperativa recibió facturas de Carfric SRL por $5.838 millones, pero libró cheques por $6.188 millones. El vínculo comercial fue disuelto en septiembre de 2025. Carfric SRL, en tanto, suma 510 cheques rechazados por $5.756 millones y una deuda bancaria de $9.407 millones, superando los $14.000 millones.

Fuentes del sector describen un esquema complejo: la planta siguió operando pese a incumplimientos. La maniobra implicaría uso de matrículas de terceros (Hetcar SA) y compra de hacienda impaga. Laborde, productor ganadero, trasladó su operatoria al frigorífico, pagando hacienda a precios superiores al mercado con plazos de 30 o 35 días, mayores a los 7 o 14 habituales del Mercado Agroganadero de Cañuelas. Las compras impagas se concentraron en Córdoba y Santa Fe, eludiendo Buenos Aires.

El quebranto es rotundo: de 466 cheques emitidos, solo ocho fueron pagados, el resto (más de $5378 millones) fue rechazado. Entre los damnificados: Gustavo Longo de Consignataria Serrano SA (deuda de $360 millones) y Frigorífico de Junín del Grupo Caggiano (afectado por $2000 millones), sumándose Tradición Ganadera y Ferialvarez.

Laborde, en diálogo con LA NACION, no negó la situación, pero atribuyó su imposibilidad de cumplir a la cooperativa, por dejar de pagarle la carne. En un audio a socios de Hampshire Down, admitió que su empresa “se cayó” por un “cliente grande que hizo una estafa” que lo “enganchó” por $4160 millones, versión desmentida por la cooperativa. Pese a promesas, el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Junín declaró el concurso preventivo de Carfric SRL el 19 de diciembre de 2025. La Justicia busca ahora determinar responsabilidades.

