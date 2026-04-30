Javier Milei y sus medidas, en vivo: las repercusiones de la visita de Adorni al Congreso y la marcha de la CGT
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Manuel Adorni dijo que nunca ocultó su patrimonio y se defendió: “No cometí ningún delito, voy a probarlo en la Justicia”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aprovechó el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados para responder a las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, y aseguró: “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”.
Sin dar detalles, el funcionario investigado por sus viajes y sus bienes, aseguró que “nunca ocultó su patrimonio”.
En un discurso, Adorni sostuvo que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York −en el que fue cuestionada la participación de su esposa− fue archivada por la fiscal y el juez intervinientes, quienes concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos.
La tentación populista del Presidente
La esencia del liberalismo es la sacralización de la autonomía personal. Ese respeto no es irrestricto porque los individuos deben ceder parte de su libertad con el propósito de construir una organización que gestione la vida en común. Esa organización se llama Estado. Para evitar que esa entidad se vuelva, avasallante, contra quienes le otorgan esa capacidad, se establecen dos instituciones que, para cumplir su misión, deben ser independientes. La Justicia y la prensa.
Esta es la razón por la cual todo intento de concentración de poder en las manos de un caudillo está obligado a, tarde o temprano, entrar en conflicto con el Poder Judicial y con el periodismo. Esa pulsión por romper los límites está en la esencia del populismo. Si se trata, en lo económico, de un populismo estatista o de un populismo privatista, es anecdótico. Todas las variantes convergen en la misma tentación autoritaria.
Milei reivindicó ante empresarios el rumbo económico, pero volvió a cargar contra los medios
El presidente Javier Milei destacó este miércoles lo que consideró logros de su gestión, reivindicó el rumbo económico y sostuvo que el Gobierno elimina cerca de “17 regulaciones por día”. Fue la tercera vez en la semana en la que expuso y lo hizo ante un auditorio repleto, integrado por economistas y empresarios, que al minuto de empezar la charla le ofreció un primer aplauso.
“Todavía me acuerdo de mi otra vida”, dijo en referencia a su formación de economista, como la gran mayoría de los presentes este miércoles en ExpoEFI. En el comienzo, Milei hizo referencia a las dos charlas anteriores de esta semana. Una el lunes, en la cena de la Fundación Libertad, y otra ayer, en el Palacio Libertad.
Manuel Adorni evitó el knockout en el combate con la oposición, pero sigue complicado
Tenía poco o nada que ganar, pero mucho que perder. Llegaba en un momento muy complicado. El frente judicial se agrava, con nuevos detalles sobre los gastos y las compras de propiedades que realizó desde que es funcionario, y el escándalo que protagoniza hace casi dos meses pulverizó su imagen ante la opinión pública, según la mayoría de los encuestadores. Sin embargo, la oposición no pudo rematarlo.
El cruce entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los bloques opositores de la Cámara de Diputados durante la sesión especial convocada para el informe de gestión no terminó de desequilibrar la cancha. Ni el ministro coordinador de Javier Milei logró despejar las dudas sobre los bienes que integran su patrimonio, ni los opositores pudieron acorralar a un funcionario de primera línea del Ejecutivo que llegaba al borde del precipicio.
“Riesgo enemigo”: un país que se niega el saludo
Un país enemistado y fracturado.
En esas cinco palabras cabe la conclusión sobre la Argentina a la que podría haber llegado un observador extranjero que haya leído, en los últimos días, las noticias locales. Habría visto, por ejemplo, que en la misa que se celebró en Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco, el oficialismo y la oposición evitaron cruzarse hasta la mirada. Habría tomado nota, además, de que la vicepresidenta de la Nación desistió de ir a esa ceremonia para no sentarse al lado de funcionarios de su propio gobierno. Después habría visto que el titular del PJ bonaerense faltó al acto en el que debía traspasarle ese cargo partidario al gobernador de la provincia para eludir una foto con él.
La CGT contraataca en la Justicia por la ley de reforma laboral
En vísperas de su anunciada movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) contraatacó en la Justicia para buscar anular la vigencia de esa norma.
La central obrera planteó una batería de recursos para evitar que la jueza contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez resuelva si es constitucional o no la norma. La CGT anunció que acudirá a la Corte Suprema para que la causa quede en la Justicia del Trabajo.
La batalla judicial por la ley de reforma laboral que impulsó el Gobierno se transformó en un laberinto procesal.
Marcha de la CGT: cuándo es la movilización por el Día del Trabajador
Este jueves 30 de abril la Confederación General del Trabajo (CGT) marchará a Plaza de Mayo en conmemoración del Día del Trabajador. La convocatoria es a partir de las 15 y la consigna es “trae tu bandera argentina”.
“Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana. Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, señaló la central obrera a través de sus redes sociales.
Volvió el Adorni altanero, pero se fue sin revelar los secretos de su patrimonio
Adorni disfrutó del placer de ser otra vez Adorni. Entró al Congreso con el tono altanero que es su marca registrada, enfrentó sin timidez al kirchnerismo y se vanaglorió de la transformación económica que promueve el gobierno de Javier Milei. Pero la sombra de las sospechas sobre su patrimonio condicionó de principio a fin el informe del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados.
Antes que aclarar, prefirió victimizarse: dijo que no cometió delito alguno, que sufre una operación política, que lo va a probar en la Justicia y que no piensa renunciar. Eludió explicar cómo hizo para comprar dos nuevas propiedades y pagar en efectivo viajes de lujo al exterior desde que es funcionario público.
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