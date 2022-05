LA NACION + Cerca. Juan Carlos de Pablo: “Guzmán se debe pasar el día revisando el celular para ver si todavía es ministro o no”

Semanas después de haber conseguido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional no logra remediar la tensión interna que la discusión generó en el oficialismo. En un clima atravesado por intrigas, internas y operaciones cruzadas, el economista Juan Carlos de Pablo analizó la actualidad del país y dejó definiciones sobre el futuro que viene para la Argentina.

“[Martín] Guzmán se debe pasar el día revisando el celular para ver si todavía es ministro o no”, disparó el columnista, entre otros asertos sobre problemáticas que enfrentan hoy al país.

En una visita a una nueva edición de “LA NACION + Cerca”, la experiencia creada exclusivamente para que los suscriptores puedan interactuar con diferentes personalidades, De Pablo dialogó en vivo en el set principal de la redacción con José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION.

LN+ Cerca inaugura su ciclo con un encuentro entre José Del Rio y Juan Carlos de Pablo Santiago Filipuzzi - LA NACION

“La Argentina es un país muy politizado y muy personalizado y el problema que tenemos ahora es un Poder Ejecutivo totalmente deshilachado, nadie le cree nada”, definió el economista, quien apuntó: “Tenemos funcionarios del área económica, pero no un equipo económico. Hoy no hay ministro, tenés un funcionario que tiene un cargo que dice ministro de Economía, pero no es lo mismo cumplir la función”.

En este contexto, De Pablo ironizó: “[Martín] Guzmán se debe pasar el día revisando el celular para ver si todavía es ministro o no. No sé cómo hace para trabajar”.

Al ser referirse a pronósticos, el experto advirtió: “Cómo llega la economía [a 2023] no lo sabe ni Dios”.

Además, en un repaso por la historia argentina, De Pablo señaló: “No hay que juzgar a un presidente simplemente por lo que pasó en economía”. “Con el criterio de juzgar una presidencia simplemente con los datos económicos, Frondizi fue un tipo mediocre”, agregó.

“La política económica en la Argentina demuestra que las circunstancias son más importantes que la ideología”, definió, y apuntó: “La circunstancia te domina. Hoy, dada la debilidad política, lo mejor que puede hacer un ministro de economía es evitar males mayores. Es una tarea que no luce, que critican, pero valiosísima”.

LN+ Cerca inaugura su ciclo con un encuentro entre José Del Rio y Juan Carlos de Pablo Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Dolarizar?

De Pablo recibió múltiples consultas de los suscriptores en relación al planteo de quienes piden dolarizar la economía. “La economía está recontra dolarizada”, aseguró, y siguió: “Usamos la moneda argentina como medio de pago y los dólares como reserva de valor. No veo la urgencia de discutir esto, ya estamos básicamente dolarizados y el sistema bimonetario funciona”.

“Hay quienes dicen que quieren cambiar la moneda”, reflexionó De Pablo, y bromeó: “No sé si eso quiere decir que quieren sacar animales y volver a los próceres, o sacarle ceros”.

Según el experto, la experiencia de los argentinos arroja que “el cambio de la unidad monetaria es exclusivamente comodidad”. “Cuando hablas en serio de parar inflación, vos necesitás: un gobierno creíble, un equipo idóneo, un plan que trabajaste un buen número de semanas”, aseguró, y diagnosticó: “Hoy no tenemos nada”.

De esta manera, De Pablo consideró: “El desafío fenomenal que va a enfrentar este gobierno es el de la credibilidad”.

Así, al evaluar el contexto inflacionario, el economista sostuvo no descartó de lleno una posible hiperinflación. “El ámbito de lo posible es demasiado amplio, por lo que no puedo decir que no”, dijo, y remarcó: “Todo lo que no es lógicamente incongruente es posible”.

En un repaso por la gestión del expresidente Mauricio Macri, De Pablo recordó sus dos preocupaciones profesionales. “No tener un ministro de economía y meterse con metas de inflación”, recordó, y agregó: “Es una estupidez conceptual”.

“Proponerles a los argentinos un plan a cinco años para bajar la inflación es no entender a la Argentina”, aseguró, y sumó: “Todos los planes anti-inflación fueron de shock, todos. Todos el primer día funcionario y no fueron eternos. Lo que hay que plantear es cómo hacemos para mantener los éxitos iniciales, y esto mezcla lo político con lo cultural”.

Grandilocuencia

“¿Hasta cuándo va a aceptar el FMI un plan de bajísima probabilidad de cumplimiento?”, preguntó un suscriptor a De Pablo. “Hasta siempre, porque ya nos dieron la plata”, respondió en su charla en LA NACION +Cerca.

En este contexto, De Pablo también analizó planteos del diputado nacional libertario Javier Milei, quien ha propuesto la idea de eliminar el Banco Central. “Un país sin Banco Central es poco probable”, consideró el doctor en Economía, y añadió: “Un debate público sobre un tema tan complicado es puro circo. Son temas delicados que primero habría que discutir entre expertos para ver luego su aplicación”.

“Hay muchas cosas evitando groserías para después ir a esos grandes proyectos... La grandilocuencia no lleva ni a la esquina”, continuó.

Con la mirada puesta en los últimos comicios legislativos, De Pablo analizó: “La elección de 2021 fue importantísima, porque si el oficialismo le hubiera ganado a la oposición por 9 puntos, hoy estaríamos hablando de manera distinta. La oposición está evitando el mal mayor, evitando las fantasías “.

LA NACION +Cerca tiende un puente de conexión con los suscriptores, un ciclo que va a permitir disfrutar de distintas experiencias creadas especialmente para vos. Durante el año, el ciclo de eventos presentará una programación con grandes personalidades de la política, la economía, el espectáculo o el deporte, exclusiva para suscriptores de LA NACION.