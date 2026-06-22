La OEA nombró a Bettina Bulgheroni en un rol continental

La empresaria argentina Bettina Bulgheroni fue nombrada presidenta de la recientemente creada “Iniciativa del Sector Privado de las Américas” (Private Sector Initiative of the Americas).

Este nombramiento se realizó en el marco del 56º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en el Centro de Convenciones Atlapa de Panamá.

El anuncio oficial fue realizado por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante una presentación especial ante la comunidad empresarial y delegaciones del hemisferio. Esta nueva posición estratégica fue concebida con el propósito fundamental de aportar un renovado impulso a la articulación productiva entre las administraciones públicas y el empresariado de la región, según las autoridades.

Durante su intervención, el secretario general de la OEA manifestó: “Tengo el honor de anunciar que he invitado a Bettina Bulgheroni, una distinguida empresaria argentina con una reconocida trayectoria internacional, a presidir la Iniciativa del Sector Privado de las Américas. La señora Bulgheroni es reconocida por su labor social como presidenta de la Fundación Educando y por su trabajo de siete años en la OEA, focalizado en temas de oportunidades de educación para jóvenes adultos y pueblos indígenas en la Argentina”.

Al asumir este rol continental, la flamante presidenta de la Iniciativa expresó su agradecimiento por la distinción y delineó las prioridades que guiarán su gestión al frente del organismo: “Agradezco profundamente este importante reconocimiento y la confianza depositada en mi gestión. Asumo este desafío con el firme compromiso de trabajar activamente para contribuir al desarrollo integral de la región, promoviendo un crecimiento económico sostenible y consolidando una articulación público-privada sólida y eficiente, que responda a las demandas actuales de nuestras sociedades”.

Según se informó, con este nombramiento, se busca integrar formalmente la visión del sector privado en las agendas de desarrollo, potenciando proyectos de inclusión social y modernización productiva en todo el continente.