La pobreza aumentó en el primer trimestre y hay unos 600.000 nuevos pobres

Luego de un pronunciado descenso durante los últimos años, la pobreza volvió a registrar un aumento el primer trimestre de este año como consecuencia principalmente del rebrote que tuvo la inflación y de ingresos que no pudieron superarla. La cantidad de pobres habría aumentado en unos 600.000 en los primeros tres meses del año frente al cierre de 2025.

Más allá de este mal dato –es el segundo período con incremento de la pobreza si se suma el cuarto trimestre de 2025–, analistas estiman que el descenso de la inflación en abril, mayo y junio en torno al 2% contenga el avance de este flagelo. No es seguro, ya que especialistas en pobreza ya prevén que el segundo trimestre de este año muestre nuevamente una suba, dado los efectos estacionales propios de los trimestres pares, en donde no se releva el dato del aguinaldo para los asalariados.

Este revés se da en un marco de una innegable baja de la pobreza desde que Javier Milei asumió el comando de Casa Rosada a fines de 2023. Sí hay disidencias, y grandes, entre miradas políticas, además de polémicas acerca de sobreestimaciones de ingresos o subregistros de aumentos.

En el Gobierno hablan de 14 millones de pobres menos (son 12,9 millones) entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025. Hay otros en la academia, como la consultora ExQuanti, que señalan que el pico registrado en los primeros tres meses luego de la devaluación y la liberación de precios corresponde a Milei y no a la herencia K, como justifica Casa Rosada. Para ellos, la baja neta de la pobreza en la era Milei es de 3,5 millones.

La novedad con relación a la pobreza surge de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec que fueron publicados esta tarde por el organismo. Con esa base, los expertos privados que suelen seguir de cerca la evolución de este fenómeno calcularon que en los primeros tres meses del año, la pobreza tocó 30,7% (dato de ExQuanti). En el cuarto trimestre de 2025 había cerrado a 29,9%, mientras que el tercero (el comparable), a 26,9%. La misma consultora prevé para el segundo trimestre de 2026 que siga subiendo la pobreza. Según su estimación, podría llegar al 32,6%.

Para el investigador del Cedlas, Leopoldo Tornarolli, la pobreza aumentó en el primer trimestre, pero un poco menos: hasta 30,1%. “Eso es entre 3,5/4 puntos más alto que en el trimestre comparable anterior, el tercero de 2025″, dijo ante la consulta de LA NACION. “Y la pobreza se habría incrementado en casi 2 puntos, de 28,2% a 30,1%, entre los semestres julio25-diciembre25 y octubre25-marzo26″, agregó el experto. ¿Las causas? Para el investigador del Cedlas, hay algo de empeoramiento distributivo, pero sobre todo una caída del ingreso familiar real (-4.6% entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de este año).

El Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA también calculó un 30% de pobreza para los primeros tres meses del año. La indigencia llegó al 6,5%. “En este momento, hay una tendencia al aumento, con lo cual estamos emparejándonos con la situación que se experimentaba después de la pandemia o antes de la crisis inflacionaria de 2023″, dijo Agustín Salvia, coordinador del ODSA, que dijo que ese cambio se da desde 2025.

Vale recordar que la inflación del primer trimestre fue en aceleración. Enero y febrero dieron 2,9%; marzo llegó a 3,4%. A partir de abril, la inflación, según el Indec, comenzó un camino de desaceleración. El Índice Salarios había acumulado siete meses de bajas reales hasta abril.

La cantidad de pobres subió en unos 1,8 millones entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, según los datos procesados por ExQuanti. Como se mencionó anteriormente, desde el fin de año se sumaron 600.000.

Es destacable que estos datos no pertenecen al informe oficial que el organismo hace sobre pobreza. Aquel es semestral y se conocerá el 24 de septiembre, según el calendario de publicaciones del organismo. El último dato del Indec fue de 28,2% para el segundo semestre de 2025. Vale recalcar que la Universidad Di Tella ya estimaba, según el nowcast del econometrista Martín González Rozada, un aumento de la tasa de pobreza al 31,6% para el semestre que va de enero a junio de este año.

LA NACION consultó al Ministerio de Capital Humano, pero no tuvo respuesta.

Javier Milei y Sandra Pettovello LUIS ROBAYO - AFP

Tres etapas de la pobreza

“En el primer trimestre de 2026 se consolidó la tendencia al alza de la pobreza que había comenzado a fines de 2025″, señaló un informe de la consultora ExQuanti. Según los especialistas en pobreza e indigencia, en el Gobierno de Milei, la evolución de la pobreza tuvo tres etapas.

“En primer lugar, se observa un aumento extraordinariamente rápido y explosivo del número de personas pobres, que pasa de alrededor de 18 millones a un máximo de 25,7 millones durante el primer trimestre de 2024″, recalcaron. En Casa Rosada le pasan esa factura directamente al kirchnerismo y comienzan a medir la baja de la pobreza desde ese pico, que llegó a 55%.

“Posteriormente, se registra una disminución igualmente significativa, que reduce el total hasta un mínimo de 12,8 millones hacia el tercer trimestre de 2025”, estimaron luego y agregaron: “Sin embargo, esa recuperación no logra consolidarse y, en los dos últimos trimestres, la serie vuelve a mostrar una trayectoria ascendente de la pobreza, alcanzando a 14,6 millones de personas en el primer trimestre de 2026”.

“Los datos más recientes muestran que aquella tendencia descendente que había generado tanto debate en la sociedad argentina fue real, pero se interrumpió y fue impotente. El número de personas pobres volvió a incrementarse durante los dos últimos trimestres de la medición. En consecuencia, la evidencia sugiere: existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025″, cerraron.

En ExQuanti volvieron a recalcar que la baja de pobreza no llegó a los niveles observados hacia 2017, en tiempos de Mauricio Macri. En el primer trimestre de 2026 se registran, según la consultora especializada, todavía 3,6 millones más de personas pobres que el mínimo alcanzado en 2017.