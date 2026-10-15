La puerta de entrada al RIGI: 1800 empresas buscan hacer negocios con los gigantes de la inversión

El próximo 29 de octubre se realizará la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Rosario, Santa Fe. El encuentro organizado por el Ministerio de Economía tiene como objetivo conectar a más de 1800 empresas proveedoras de todo el país con representantes de 41 grandes empresas que llevan adelante proyectos de minería, industria e infraestructura.

LLEGA LA PRIMERA RONDA DE NEGOCIOS RIGI



El encuentro se realizará el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, y reunirá a empresas proveedoras de todo el país con representantes de grandes proyectos de minería, industria e infraestructura.



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“La ronda está diseñada para vincular las necesidades de compras y abastecimiento de estos proyectos con la oferta de empresas argentinas de bienes, servicios industriales, energía, tecnología y obras, entre otros rubros. En paralelo, las empresas proveedoras contarán con un espacio de vinculación comercial entre sí”, informó el Palacio de Hacienda en un comunicado.

Tras el anuncio de la ronda de negocios el mes pasado, la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la medida. “Es una iniciativa que forma parte del trabajo que desde la UIA venimos haciendo junto al Ministerio de Economía y Martín Rappallini [presidente de la entidad] destaca en sus discursos y notas periodísticas: las grandes inversiones pueden y deben generar oportunidades para todo el entramado productivo argentino”, afirmaron a través de su cuenta de X.

“Las empresas argentinas tienen capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión”, destacó. También señaló que la integración de la cadena, desarrollo de proveedores locales e infraestructura son tres dimensiones que requieren “un avance articulado entre todos los sectores para que el crecimiento de la economía argentina se traduzca también en más capacidades productivas en todo el territorio”.

Los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy participarán de un panel para abordar los principales desafíos y oportunidades de la industria minera.

Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Carlos Sadir (Jujuy) participarán de un panel en la primera Ronda de Negocios RIGI Marcelo Aguilar - LA NACION

Por otro lado, formarán parte representantes de cámaras de la minería y entidades industriales para trabajar sobre las oportunidades que se abren a partir del crecimiento de la actividad. “En ese marco, las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto compartirán experiencias sobre el desarrollo de proveedores, su integración a las cadenas de valor, y los criterios que tienen en cuenta para incorporarlos”, agregó el comunicado.

La agenda incluye encuentros de networking con representantes de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos y criterios de selección de proveedores.

Otro de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento para empresas y contará con la participación de representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.

El RIGI en números

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones es una iniciativa del Gobierno que impulsa el desarrollo económico del país y atrae inversiones nacionales y extranjeras. Actualmente, reúne 47 proyectos por casi US$210.000 millones de inversión, impulsados principalmente por minería, petróleo y gas.

La minería es el sector con la mayor cantidad de proyectos RIGI aprobados Shutterstock

Según datos del Ministerio de Economía, ya se aprobaron 23 proyectos, los cuales ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial. En conjunto, representan una financiación comprometida de US$152.784 millones y se estima la generación de 126.832 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La minería tiene el mayor protagonismo, dado que 12 de ellos son destinados al desarrollo del sector, lo que explica el peso que tiene el sector en la primera Ronda de Negocios RIGI. Le siguen petróleo y gas (8) y energía eléctrica (2). En tanto, hay un proyecto aprobado destinado a la siderurgia y otro para infraestructura.

Hay 13 proyectos de petróleo y gas que esperan su aprobación bajo el RIGI Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

En tanto, hay 23 iniciativas que siguen en evaluación por parte del Comité Evaluador. En conjunto, estiman una inversión total de US$ 152.784 millones y crearían 126.832 empleos. Los proyectos de petróleo y gas predominan entre ellos con 13, mientras que minería cuenta con seis.

La normativa establece un plazo de adhesión de dos años, prorrogable por uno adicional. Por lo tanto, la ventana para que las empresas presenten solicitudes de ingreso y reciban aprobación termina el 8 de julio de 2027.