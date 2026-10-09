El Gobierno aprobó un nuevo RIGI en Vaca Muerta: Tecpetrol invertirá más de US$6400 millones

El Ministerio de Economía anunció una nueva inversión para el proyecto Los Toldos II Este como parte del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La empresa Tecpetrol invertirá más de US$6400 millones en la provincia de Neuquén para aumentar la exploración y producción de petróleo en Vaca Muerta.

Mediante la Resolución 1771/2026, el Gobierno oficializó la iniciativa, que prevé un desembolso exacto de US$6432 millones hasta 2054. El plan estará a cargo de la UT RIGI Los Toldos, una Unión Transitoria integrada por Tecpetrol S.A. y Gas y Petróleo del Neuquén S.A.

El desarrollo fue calificado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del sector de hidrocarburos. Si bien el dato concreto no se expresó en el documento oficial, el Ministerio de Economía aseguró que generará 3100 empleos directos y otros 4800 indirectos.

NUEVO RIGI APROBADO PARA AUMENTAR LA EXPLORACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN VACA MUERTA



Se formalizó el proyecto de inversión Los Toldos II Este, que la empresa Tecpetrol desarrollará en la provincia de Neuquén con una inversión de más 6.400 millones de dólares. El proyecto… pic.twitter.com/OkRL9m6fP7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 9, 2026

El emprendimiento incluye la perforación y puesta en producción de 380 pozos horizontales con ramas laterales de 2700 metros de longitud promedio. Además, prevé la construcción de una Planta Central de Tratamiento capaz de procesar 70.000 barriles diarios de crudo y 3.600.000 metros cúbicos de gas natural, además de un oleoducto y un gasoducto para evacuar la producción.

Aplicación por etapas

El esquema se desplegará en tres tramos: el primero, que abarca desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2027, demandará US$1635.000.000 dedicados a obras de infraestructura, plantas, ductos y la perforación de los primeros 16 pozos.

La segunda etapa, comprendida entre el 1° de marzo de 2027 y el 30 de junio de 2029, destinará US$1.268.000.000 para ampliar las instalaciones de procesamiento a su capacidad máxima y sumar otras 91 perforaciones.

El proyecto se ubica en Vaca Muerta Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

El tercer tramo se ejecutará entre el 1° de julio de 2029 y 2054 con un monto de US$3.529.000.000 para realizar los 273 pozos restantes.

Asimismo la Unión Transitoria declaró el compromiso de invertir US$1.760.214.800 en activos computables (entre bienes de capital y equipamiento, obras de infraestructura e ingeniería y servicios vinculados) durante los dos primeros años, una cifra que excede el mínimo del 20% requerido para entrar, de acuerdo con la normativa vigente.

La solicitud original se presentó el 20 de marzo de este año y completó su documentación este 9 de septiembre, fecha formal de adhesión al régimen. La iniciativa tuvo el aval del Banco Central de la República Argentina, la Procuración del Tesoro de la Nación, la Autoridad Nacional de la Competencia y Cancillería, además del dictamen favorable del Comité Evaluador emitido el 20 de agosto de 2026.

La UT está integrada, en parte, por Tecpetrol

La Secretaría de Energía fiscalizará el cumplimiento del plan operativo y los sistemas de medición de la producción. Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) otorgará al consorcio un CUIT especial para aplicar los beneficios impositivos y aduaneros.

El Ejecutivo estableció el 31 de agosto del año 2027 como fecha límite para integrar la inversión mínima legal.