La recaudación propia de las provincias sigue por debajo de 2023: solo seis jurisdicciones lograron recuperarse

La recuperación de la actividad económica todavía no se traduce en una mejora generalizada de los recursos tributarios propios de las provincias. Si bien durante 2026 algunas jurisdicciones comenzaron a mostrar signos de recuperación, la mayoría continúa recaudando, en términos reales, menos que en 2023.

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), basado en la recaudación acumulada hasta mayo, muestra que la recaudación tributaria propia consolidada de las 24 jurisdicciones cayó 7,8% en términos reales respecto del igual período de 2023. Si se excluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la disminución se reduce al 4,5%, ya que la comparación se encuentra afectada por la recaudación extraordinaria que obtuvo CABA en 2023 a partir del impuesto sobre los intereses generados por las LELIQs.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que explica alrededor del 76% de la recaudación propia provincial, también refleja esta tendencia. Entre 2023 y 2026, la recaudación consolidada cayó 11,2% en términos reales, aunque la baja se reduce a 6,7% al excluir a CABA. Solamente Neuquén y Río Negro lograron aumentar la recaudación real de este impuesto durante el período analizado.

La heterogeneidad entre provincias es una de las principales conclusiones del estudio. Apenas seis jurisdicciones finalizaron los primeros cinco meses de 2026 con una recaudación propia superior a la de 2023. Neuquén lideró el desempeño, con un incremento real del 21,9%, seguida por Río Negro (+18,6%), Córdoba (+6,6%), Entre Ríos (+2,8%), Tucumán (+2,0%) y Santa Fe (+0,4%).

En el extremo opuesto, Misiones registró la mayor caída acumulada (-29,8%), seguida por Formosa (-21,9%), Chaco (-21,0%) y la Ciudad de Buenos Aires (-17,3%), esta última condicionada por el efecto estadístico derivado de los ingresos excepcionales registrados en 2023.

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La comparación entre 2025 y 2026 muestra un escenario algo menos negativo, aunque todavía sin una recuperación consolidada. En los primeros cinco meses del año, la recaudación tributaria propia de las provincias y CABA disminuyó 1,6% real respecto del mismo período de 2025. Catorce jurisdicciones registraron caídas, una permaneció prácticamente sin cambios y nueve lograron incrementos reales. Entre estas últimas se destacaron Entre Ríos (+8,0%), Neuquén (+6,7%) y Río Negro (+5,2%).

El comportamiento también difiere según el tributo analizado. Ingresos Brutos registró una caída real de 3,4% interanual y Sellos retrocedió 2,7%. En contraste, el Impuesto Inmobiliario mostró un crecimiento de 9,9%, impulsado en varios casos por actualizaciones de valuaciones fiscales y modificaciones en la política tributaria provincial. El Impuesto Automotor, por su parte, descendió 1,9%.

Al analizar la trayectoria completa entre 2023 y 2026, el estudio identifica cuatro grupos de provincias según su desempeño. Mientras Neuquén y Río Negro constituyen el único grupo que logró mejorar de manera sostenida sus recursos propios, la mayoría de las jurisdicciones permanece por debajo de los niveles de recaudación observados tres años atrás, reflejando una recuperación todavía incompleta de las bases imponibles y una evolución dispar de las economías regionales.

Los datos muestran que, pese a la desaceleración de la inflación y a la mejora de algunos indicadores de actividad durante 2026, la recuperación de la capacidad recaudatoria de los fiscos provinciales continúa siendo limitada y muy heterogénea.