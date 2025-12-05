La ruta del vino que une sociedades, la casa de Villa Rosa y nombres del fútbol y la política

Un tuit posteado al pasar, probablemente un exabrupto pasajero, abre ahora sugestivas conexiones con empresas que conducen a la política y a la AFA. El 21 de julio de 2023, el usuario @mig29ro publicó en la red X, indignado, la foto de una camioneta Mercedes Benz que, mal estacionada en la vía pública, mostraba pegada en el parabrisas una acreditación de la Cámara de Diputados. “Llamado a la solidaridad! Este señor que maneja un Mercedes con patente perteneciente a la Cámara de Diputados, perteneciente a la empresa Vandap SAS, estaciona donde se le canta el orto. El que descubra quién es el reverendo hijo de puta que avise (sic)”, dijo.

Un hecho entonces irrelevante que, dos años después, con la AFA convulsionada y en medio de un escándalo, lleva a vínculos impensados. Hay que detenerse en los detalles. Vandap es una empresa polirrubro, autorizada desde el 30 de enero de 2020 a importar y a exportar, cuya sociedad ya integraba entonces María Florencia Sartirana, una ejecutiva que se desempeñó formalmente en la Secretaría de Finanzas de la AFA al menos hasta 2022. Sartirana era una dirigente de bajo perfil y múltiples contactos que llegó a hacer declaraciones en nombre de la entidad en medios periodísticos y en foros de la Conmebol, en cuyos comunicados la definían como “gerenta de Finanzas de la AFA”. Es, además, desde hace un tiempo, la dueña de La Vigilia, una exclusiva bodega instalada en Tunuyán, Valle de Uco, Mendoza, a la que empresarios de la zona señalan como muy cercana a autoridades del ámbito deportivo.

La Vigilia ha contratado en los últimos meses chefs de buena fama para su restaurante de autor, “Rope”, y ofrece una gama amplia de servicios y productos. Entre ellos el Neurus, un tinto joven que, en sus variedades de Malbec, Pinot Noir y Malbec, se vende también en Neurus by La Vigilia, un bar de tapas que se inauguró el 28 de abril pasado en Av. Roca Sur 979, Santiago del Estero, provincia donde pisa política y deportivamente fuerte el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Es cierto que el nombre Neurus remite en primer lugar al profesor que Manuel García Ferré creó para confrontar con Súper Hijitus. Pero cobró mayor relevancia esta semana, luego de la denuncia que la Coalición Cívica hizo sobre la suntuosa casa de Villa Rosa, Pilar, registrada en los papeles como propiedad de Luciano Nicolás Pantano, monotributista y dirigente del fútbol que trabaja hace tiempo con Toviggino. Por un detalle: ahí mismo, sobre la H del helipad del predio, donde los vecinos ven aterrizar con frecuencia el helicóptero, puede leerse otra vez, en letras grandes, “Neurus”.

¿Será en honor al vino? Nadie lo explica porque el universo futbolístico está en silencio. Lo que se puede decir hasta ahora es que el fruto de la vid tiene ya presencia recurrente al menos como marca patrocinante. Neurus acompañó en mayo, por ejemplo, el brindis del primer Congreso Internacional de Derecho del Fútbol, que se hizo en Bariloche. Juan Pablo Beacon, líder de la Federación Patagónica de Fútbol, ex director general ejecutivo de la AFA, expresidente ejecutivo del Consejo Federal y probablemente uno de los dirigentes que más secretos comparte con Toviggino, reposteó enseguida las fotos en su cuenta de Twitter. “Bebamos de las copas más lindas que tenemos... El Congreso Internacional del Derecho del Fútbol nos dejó momentos inolvidables, gracias a la increíble predisposición de los asistentes, organizadores y sponsors. ¡Un éxito rotundo!”, publicó.

Beacon está presente en algunas empresas relacionadas con Sartirana. Es administrador suplente de Wicca SA, una firma del rubro de los spa y la estética que la tuvo a ella como directora hasta 2020 y de la que participa también como representante legal Agustín Alejandro Mercure, que se define en Linkedin como “agente de jugadores de fútbol”. Beacon integra en realidad otros sociedades conectadas. Blue Publicidad SRL, por ejemplo, donde aparecen también Carlos Bruno Seguel, secretario general de Lorianne FC, un club de San Isidro que sorprendió en 2021 iniciando en la AFA el trámite para jugar los torneos, y Pablo Barbieri, que pasó hace algunos años por el Tribunal de Ética de la asociación.

Las tres empresas comparten o han compartido en algún momento el mismo domicilio en la Capital Federal. Hasta ahora la más pujante parece ser Vandap, dueña de La Vigilia y del célebre Mercedes Benz mal estacionado. Ya el usuario indignado de entonces se había tomado el trabajo de auscultar el dominio: “La camioneta está con permiso de Diputados y la patente figura en el domicilio de la gerente de Finanzas de la AFA!!! María Florencia Sartirana”, publicó. La mención a la cámara es relevante porque entonces, julio de 2023, Toviggino tenía ahí un contrato como asesor de Juan Manuel Cheppi, secretario gremial del recinto, militante del Frente Renovador e hijo de Carlos, que fue embajador en Venezuela.

Vandap es además dueña del Café Martínez de Maipú 607, Capital Federal, para el que obtuvo en 2022 permiso del gobierno porteño para operar por cinco años, y de dos centros de estética con bar y elegantes instalaciones en Nordelta y en Recoleta. Se llaman “La Fleur de Sarti”, en honor a la dueña. Consultada hace cinco meses en el programa de YouTube “Pasión por el vino”, Sartirana explicó el por qué del nombre La Vigilia para la bodega: “Soy de estar con los ojos muy abiertos todo el tiempo, como estar en vigilia o expectante de que sucedan cosas”. Es evidente que sucedieron.