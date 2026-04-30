Acuerdo comercial: comienza una reducción de aranceles para la carne vacuna que se exporta a la Unión Europea

La baja de aranceles para la carne bovina que llega a la Unión Europea comienza a regir este viernes y abre un nuevo escenario para el sector exportador argentino. La medida se inscribe en un contexto internacional dinámico, atravesado además por la entrada en vigencia del acuerdo entre la UE y el Mercosur, lo que configura una ventana de oportunidad estratégica para la cadena cárnica local.

En este marco, un informe reciente de Endógena Consultora señala que la Argentina parte de una posición competitiva sólida, aunque advierte sobre desafíos estructurales que podrían limitar su capacidad de capturar mayor valor en los mercados globales. El escenario global muestra una demanda con dos velocidades. Por un lado, Asia —con China a la cabeza— continúa concentrando los mayores volúmenes de compra. Por otro, el mercado europeo se consolida como el destino de mayor valor unitario, con precios significativamente superiores.

Dos datos sintetizan el posicionamiento actual del país: la Argentina participa con un 4% de la provisión total del mercado europeo, lo que la ubica como el principal proveedor extracomunitario. Además, Europa paga en promedio un valor implícito tres veces superior al de China y un 50% más que los mercados de América Latina.

En este contexto, Maximiliano Díaz, director de Endógena, planteó que el nuevo escenario obliga a repensar el modelo productivo. “El acuerdo UE-Mercosur redefine las reglas del juego. No se trata solo de una reducción arancelaria que llevará el cupo Hilton al 0%, sino de una transformación en la forma en que producimos. La Argentina tiene la oportunidad de dejar de ser un exportador de volumen para convertirse en un proveedor de nichos de alto valor, pero esto exige reducir de forma urgente las brechas en trazabilidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental”, destacó.

Vale recordar que la Cuota Hilton es un negocio en torno de los US$300 millones.

La baja de aranceles mejora el acceso a la Unión Europea Shutterstock - Shutterstock

El directivo también puso el foco en la concentración geográfica de las exportaciones: “Si bien provincias como Buenos Aires y Santa Fe lideran el flujo exportador nacional —explicando el 62% y 27% de las ventas externas respectivamente—, el desafío es federal. Necesitamos que todas las provincias ganaderas, desde La Pampa hasta Córdoba y Entre Ríos, logren aumentar sus índices de productividad”.

Uno de los ejes centrales señalados por el informe es la trazabilidad. La Argentina enfrenta el desafío de demostrar un seguimiento completo en toda la cadena comercial, un requisito cada vez más determinante para acceder a mercados de alto valor.

Para capitalizar esta oportunidad, el informe identifica una serie de limitantes en el eslabón primario que afectan la expansión del stock exportable: la productividad se mantiene estancada, con niveles de marcación de entre el 60% y el 67%, por debajo de competidores directos como Uruguay y Estados Unidos. A esto se suma la comercialización de animales livianos —entre 330 y 370 kilos— orientados al mercado interno, lo que restringe la disponibilidad de novillos pesados para exportación.

En paralelo, emergen nuevas barreras no arancelarias, como el Reglamento UE 2023/1115 (EUDR), que exige garantizar que los productos estén libres de deforestación. Este punto implica la necesidad de avanzar en sistemas de geolocalización predial y mecanismos de diligencia debida.

El nuevo esquema comercial abre oportunidades de mayor valor

Otro aspecto relevante es la atomización del sector primario, que dificulta la incorporación de tecnología y la adopción de prácticas de registro sistemáticas, especialmente en los sistemas de cría.

Frente a este panorama, el informe propone impulsar una agenda estratégica orientada a transformar la ventaja exportadora en desarrollo territorial. Entre las medidas sugeridas se destacan líneas de financiamiento para la retención de vientres y la recría, el fortalecimiento de las campañas de vacunación y la mejora de la conectividad rural.

“El éxito de la inserción internacional argentina dependerá de nuestra capacidad para coordinar a los actores de la cadena y ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su compromiso ambiental. El mercado está dispuesto a pagar más por unidad, pero la exigencia de estándares internacionales es la nueva frontera que debemos cruzar”, concluyó Díaz.