La secuencia de hechos y documentos que desataron el mayor conflicto comercial de la historia reciente

En apenas tres meses, la empresa Southern Energy (SESA), que prevé invertir inicialmente US$1300 millones en un proyecto para exportar gas de Vaca Muerta, definió a su proveedor de tubos para la construcción de un gasoducto de 480 kilómetros que unirá los yacimientos en Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro.

SESA está integrada por Pan American Energy (PAE) —controlada por la familia Bulgheroni—, con el 30% del capital; YPF (25%); Pampa Energía (20%), fundada por el empresario Marcelo Mindlin; la británica Harbour Energy (15%), y la noruega Golar LNG (10%), propietaria de los dos buques de licuefacción que se alquilarán para realizar el proceso de conversión del gas a estado líquido. La sucesión de hechos es reveladora.

23 de octubre

Se inicia formalmente el proceso licitatorio, al que se presentaron más de 10 oferentes de distintos países, entre ellos, la Argentina, India, China, España, Colombia, Japón, México y Grecia. Tras la evaluación técnica, solo seis compañías fueron habilitadas para avanzar a la etapa de ofertas económicas. Allí estaba el Grupo Techint, a través de su subsidiaria Tenaris —fabricante de tubos con y sin costura en distintas partes del mundo—; la empresa india Welspun, y otras firmas indias y chinas.

11 de diciembre

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, cerró una reunión empresarial organizada por el holding y envió una señal de advertencia al Gobierno. “Además de nivelar la cancha, hay que defender profundamente la estructura industrial”, dijo, sentado junto a la senadora y referente oficialista Patricia Bullrich.

El empresario ítalo-argentino reclamó “una apertura inteligente de la economía, que le dé tiempo a la cadena para adaptarse a las condiciones, incorporar tecnología e invertir”, y se refirió a la presión de las importaciones, en particular las provenientes de China. “China produce el 50% del acero del mundo y, frente a la caída del consumo y la restricción de su mercado interno, está ingresando con una actitud predatoria y desleal”, sostuvo.

18 de diciembre

Durante el acto de fin de año en la planta de Tenaris en Campana, Rocca volvió a aludir a la licitación de tubos para el gasoducto, aunque sin mencionarla explícitamente. “ Vamos a hacer todo lo posible para contrastar importaciones desleales , para poder fabricar y crear trabajo en esta cadena extraordinaria que es la energía, y también en las otras cadenas industriales del país”, afirmó.

23 de diciembre

Tras analizar económicamente las seis ofertas presentadas, SESA firmó el contrato para la compra de tubos de 36 pulgadas con Welspun, que presentó una propuesta por US$203 millones, según indicaron fuentes de la compañía.

Tenaris habría competido con una oferta cercana a los US$296 millones —un 45% más elevada—, según pudo saber LA NACION. Sin embargo, desde la empresa del Grupo Techint rechazaron esa diferencia, aseguraron que “es falso” y afirmaron que su propuesta “era competitiva con el precio internacional en condiciones de competencia leal”.

La mejor oferta de las empresas chinas, incluso, resultó un 15% más cara que la de Welspun, por lo que quedó descartada. Si bien el directorio de SESA había habilitado a todos los participantes, incluida Tenaris, a mejorar sus propuestas, la nueva oferta del grupo industrial se habría reducido a unos US$280 millones, lo que aún representaba una diferencia cercana al 40%, según señalaron en la compañía adjudicataria.

24 de diciembre

Con los contratos ya firmados, Tenaris habría presentado una tercera propuesta cercana a los US$250 millones, “con la intención de que un proyecto de esta envergadura sea realizado en el país”, según expresó en una misiva enviada a SESA. En ese texto, la empresa destacó la relevancia que la obra tendría para la planta de Valentín Alsina y para su red de proveedores locales.

29 de diciembre

Tenaris envió una primera carta firmada por el responsable de la compañía para el Cono Sur, Andrea Previtali, en la que recordó como antecedente la fabricación y entrega de los 450 kilómetros del tramo del oleoducto VMOS. Según indicó, en ese proyecto la empresa logró adelantar plazos contractuales y generar ahorros significativos.

“El volumen de este proyecto representa más del 60% del mercado argentino de tubería line pipe de gran diámetro proyectado para 2026, y permitiría dar continuidad a la operación industrial durante ocho o nueve meses de producción, preservando así su aporte estratégico al desarrollo de toda la cadena de valor de Vaca Muerta y, en particular, de los proyectos de LNG, que agregan valor al gas y aumentan el potencial exportador del país”, decía la misiva.

30 de diciembre

Un día después, SESA respondió que el proyecto de exportación de GNL es “una iniciativa única y estratégica para el país” y que requiere “condiciones competitivas y eficientes” para garantizar su viabilidad en un mercado altamente disputado. Además, aclaró que la última oferta de Tenaris había sido presentada fuera de plazo, dado que la licitación había sido adjudicada el 23 de diciembre. “Aun con la mejora realizada, la propuesta no resultó la más competitiva”, dijo el presidente de SESA, Rodolfo Freyre.

6 de enero

Tenaris envió una nueva misiva en la que se comprometió a “igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa, para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular”. En el mensaje, la compañía subrayó que su propuesta incluía un paquete de servicios locales de alto valor agregado, orientado a reducir riesgos y maximizar la flexibilidad operativa.

“Estamos convencidos de que, de esta manera, estarían dadas las condiciones para que un proyecto de esta envergadura continúe fortaleciendo una cadena de valor industrial local robusta, competitiva y sustentable”, concluyó la carta.

7 de enero

SESA respondió con una última comunicación en la que reiteró que el proceso licitatorio ya había concluido y que, de acuerdo con el cronograma establecido, la contratación había quedado “perfeccionada”. No obstante, invitó a Tenaris a participar en futuras etapas del proyecto.