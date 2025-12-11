Paolo Rocca celebró la reforma laboral, pero reclamó al Gobierno una apertura “inteligente” de la economía frente a China

“Ahora, además de nivelar la cancha, hay que defender profundamente la estructura industrial”, dijo este jueves Paolo Rocca, número uno del Grupo Techint, en un mensaje al Gobierno de Javier Milei en el marco de la actual configuración del comercio mundial y la amenaza que representa China para los empresarios de la industria argentina. A su lado estaba Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y hasta hace algunos días ministra de Seguridad de la Nación. Ambos compartieron escenario en el cierre del evento Propymes que celebra cada año el holding con negocios en la industria siderúrgica, la explotación de hidrocarburos y la construcción.

El reclamo de Rocca fue seguido por un aplauso cerrado en el auditorio del Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se hicieron presentes unas 900 personas, entre las que se encontraban clientes, proveedores y empresas que conforman la cadena de valor de Techint.

El empresario celebró que Milei haya enviado el proyecto de reforma laboral al Congreso y consideró que, al igual que una eventual modificación de la estructura impositiva, está “en el corazón de la recuperación de competitividad” para la industria local. Sin embargo, también pidió “una apertura inteligente de la economía que le dé tiempo a esta cadena de adaptarse a las condiciones e incorporar tecnología e invertir”. También hubo aplausos después de esas palabras.

Patricia Bullrich y Paolo Rocca, en el seminario ProPymes.

En el inicio de su intervención, Rocca había destacado tres factores que afectan la cadena de valor del Grupo Techint. Habló de un consumo interno deprimido y una producción industrial que todavía se mantiene en niveles inferiores a los de 2024 , cuando hubo una fuerte caída. El segundo punto fue el impacto de los aranceles que impuso Estados Unidos, especialmente la alícuota del 50% para productos de acero.

“ El tercer factor de presión ha sido la importación, en particular de China , frente a la necesidad de ese país de reposicionar el comercio y buscar otros mercados que reemplacen a Estados Unidos. China produce el 50% del acero del mundo, frente a una caída del consumo y una restricción de su mercado, está entrando con una actitud predatoria y desleal”, sostuvo. Rocca afirmó que “la industria tiene mucha angustia por eso”.

Bullrich comenzó su intervención con detalles del proyecto de “modernización Laboral” que presentó este jueves el Gobierno en el Congreso y enumeró algunos de los beneficios que traerían las reformas. La senadora definió la norma como “equilibrada, pro-trabajador y pro-empresa” diseñada para terminar con la incertidumbre de los “pasivos ocultos” que hoy amenazan la viabilidad de las compañías.

Ante una pregunta del público sobre la apertura importadora, la senadora contestó: “La Argentina ha tenido experiencias de aperturas aceleradas, apresuradas, y ha tenido problemas con esto. Nosotros estamos tratando de no ir a ese modelo”.

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, sostuvo que el contexto internacional habló sobre la "angustia" del sector industrial

En ese sentido, Bullrich aseguró que el objetivo oficial es “ser moderados” y prometió: “Si se ha hecho de manera exagerada, lo voy a trasladar, porque no queremos que las empresas no tengan condiciones. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo, que es bajar impuestos, que es mejorarles las condiciones de infraestructura, mejorarles el precio del transporte, mejorarles una cantidad de cosas que hacen también a la competitividad”.

Bullrich planteó que el nuevo texto busca ordenar el tiempo destinado a la representación gremial dentro de las empresas y vincular de manera directa la función sindical con el trabajo productivo cotidiano. Al referirse a los bloqueos ocurridos este año en distintas fábricas —aunque no hayan trascendido en los diarios—, la legisladora afirmó: “Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”. Añadió además que, de ese modo, “siguen siendo trabajadores, no solo delegados, lo cual es muy importante”.