La trastienda de la charla de Luis Caputo con estudiantes: “Convenzan a sus padres de sacar los dólares del colchón”

Luis Caputo entró al aula SV303 de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) entre aplausos de los estudiantes presentes. “Es demasiada la concurrencia. Esperemos estar a nivel”, comentó el ministro de Economía. Luego le pidió a los alumnos que convenzan a sus padres de sacar “los dólares del colchón”.

La convocatoria fue del Club de Finanzas, una organización estudiantil dentro de la universidad. La charla a puertas cerradas con el titular del Palacio de Hacienda estuvo moderada por los alumnos Santiago Funes, Santiago Parodi y Joaquín Elbaum Feldman.

“La venimos planeando hace 2 o 3 meses, desde la visita de Kristalina Georgieva. Uno de los alumnos que participó de esa charla es del club y se encontró con la secretaria de Caputo. Intercambiaron números y empezaron a organizar el evento; tuvimos que reprogramarlo, pero se pudo dar”, contó Elbaum Feldman en diálogo con LA NACION.

La charla con el ministro estuvo moderada por los alumnos Santiago Funes, Santiago Parodi y Joaquín Elbaum Feldman Gentileza

El recinto del edificio sobre la calle Sáenz Valiente en Belgrano superó su capacidad. “Estaba explotado; había capacidad para 200 personas y 70 estaban paradas. También contamos con dos aulas complementarias de retransmisión. El evento tenía 1250 inscriptos y más de 1000 personas en lista de espera”, precisaron sus organizadores.

“Lo vi contento y dispuesto a charlar, muy copado. Tenía predisposición a hablar y sacarse fotos con los chicos; lo veía con ganas. En ningún momento se mostró retraído”, consideró Elbaum Feldman sobre la actitud de Caputo.

Luego de la charla, dos estudiantes se acercaron con billetes de $1000 para pedirle al ministro su autógrafo. “Él quiso dejar un tiempo para esas interacciones, pero eso me sorprendió”, recordó el estudiante de Economía Empresarial y agregó: “Uno de los que se acercó es de primer año del club; no sé cómo se le habrá ocurrido”.

Luis Caputo firmó billetes de $1000 a estudiantes de la di Tella Gentileza

Uno de los momentos ‘virales’ de la conversación fue cuando Caputo, a tono con declaraciones anteriores, lanzó: “No se enojen con sus padres cuando les dicen ‘yo no voy a sacar la plata del colchón’. Traten de convencerlos igual”.

“En el momento, la primera reacción fue de risa y no me di cuenta del titular que nos estaba dando. Entiendo que fue en un tono de broma, cuando es chiste, pero no es chiste. Se vivió así”, contestó Elbaum Feldman ante la consulta de este medio.

Quienes participaron de la charla comentaron que el ministro estaba “muy contento y sorprendido” por la juventud de la convocatoria, a tal punto que afirmó: “El mayor respaldo que tiene el Presidente viene de los más jóvenes, que no tienen ese sesgo que tenemos los más grandes, que nos rompieron la cabeza por tantos años.”

El aula SV303 de la UTDT durante la charla a puertas cerradas con Caputo Gentileza

Aunque el evento era exclusivo para la comunidad de la UTDT y prohibía la grabación de audio y video, para que “el expositor pueda dar una charla descontracturada”, LA NACION supo que el equipo de comunicación de Caputo estuvo presente con el objetivo de registrar la jornada y difundirla. “Vieron la oportunidad”, comentaron entre los asistentes.

A modo de cierre, el ministro de Economía aconsejó: “Estudien para aprender, no estudien solo para sacarse una buena nota; ojalá alguno tenga vocación de servicio público y vea al sector público como lo que es: un servicio público y no un negocio. Ojalá podamos dejar el legado de que trabajar en el sector público sea prestigioso”.

En los pasillos a la salida, Caputo se sacó varias fotos con los alumnos, y de parte del Club de Finanzas de la Di Tella se le regaló una calcomanía que dice “All in Argy”, una expresión del mercado financiero que refiere a apostar todo el capital en activos de la Argentina.

La UTDT se desligó de la charla

En la UTDT aseguraron que no intervinieron en el evento, ya que dependió de una organización estudiantil dentro de la universidad. En la convocatoria, se aclaró: “La UTDT se limita a difundir este evento, pero no tiene responsabilidad alguna en la organización ni en los contenidos del mismo”.

“Estos clubes tienen independencia con respecto a la universidad, tal como ocurre con el Centro de Estudiantes. La UTDT solo ofrece el espacio”, señalaron en la institución educativa a LA NACION.

La foto del Club de Finanzas de di Tella con su obsequio al ministro Caputo: "All in Argy" Gentileza

“El Club de Finanzas debe tener más de 20 años. Funciona como una organización estudiantil por y para alumnos de grado. La idea es reunir gente con interés en el rubro; hay muchas carreras sin educación financiera y eso nos parece importante”, detalló su copresidente Elbaum Feldman.

La iniciativa del grupo consiste en organizar “interacciones con referentes, CEO, CFO, gerentes y visitas a financieras; así los alumnos pueden conocer la perspectiva de trabajar ahí. También hacemos competencias de trading con premios”, sumó el estudiante.

“El club creció en los últimos dos años: la impronta que le dimos con Santiago (Funes, copresidente) fue abrirlo al público en general. Antes teníamos que salir a buscar gente y hoy tenemos el email y el Instagram explotado de propuestas. Eso habla de que las cosas van bien, estamos muy contentos”, cerró Elbaum Feldman.