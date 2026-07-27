“¿Cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?”: la pregunta de Georgieva a estudiantes universitarios

“¿Cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?” La pregunta de Kristalina Georgieva sorprendió y despertó risas entre los estudiantes que participaron este lunes de un encuentro organizado en el Palacio Libertad. Minutos antes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) había dicho que le parecía “cute” (tierno, en inglés) el nombre de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las principales apuestas del ministro de Economía, Luis Caputo, para incentivar que los argentinos vuelquen al sistema formal los ahorros que mantienen fuera del circuito financiero.

Los principales pasajes de la actividad fueron reconstruidos por LA NACION a partir de entrevistas con estudiantes que participaron del encuentro. Según esos testimonios, Georgieva dejó por momentos el tono protocolar de la conferencia de prensa que había brindado horas antes junto a Caputo y combinó definiciones sobre la economía argentina con referencias a su historia personal, consejos para los jóvenes y un mensaje reiterado sobre la importancia de construir confianza.

Después de calificar de “cute” el nombre de la Ley de Inocencia Fiscal, Georgieva preguntó cuántos de los presentes tenían dólares “debajo del colchón”. La intervención despertó sonrisas entre los asistentes y dio pie a un mensaje sobre la necesidad de que esos ahorros regresen al sistema financiero, como parte del proceso de recuperación de la confianza en la economía.

Tras reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participar de un encuentro de “Gabinete ampliado”, Georgieva llegó poco después de las 16 al segundo piso del Palacio Libertad para dialogar con estudiantes de la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La charla fue moderada por la economista Lara López Calvo y contó con la presencia de prácticamente todo el gabinete económico.

Kristalina Georgieva posteo en su cuenta de X: Gracias, Presidente @JMilei, por un diálogo productivo sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y atraer inversiones serán claves para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino. @KGeorgieva

La primera pregunta estuvo a cargo de Lucía Álvarez Agudo, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, quien consultó cuáles habían sido los principales obstáculos que enfrentó Georgieva como una de las pocas mujeres al frente de una organización internacional de esa magnitud y qué consejo les daría a las jóvenes que aspiran a recorrer un camino similar.

“Habló del empoderamiento femenino y de la importancia de creer en una misma. Dijo que las mujeres tenemos una mayor sensibilidad para tomar decisiones y que eso también nos permite tomar grandes decisiones”, contó luego la estudiante a LA NACION. Según reconstruyó, la directora gerente también repasó parte de su historia personal: recordó cómo dejó Bulgaria, las becas que consiguió para estudiar en el exterior y las dificultades que atravesó para desarrollar su carrera profesional.

Los asistentes también recordaron otros pasajes personales de la exposición. Georgieva contó que proviene de Bulgaria, un país donde durante años la confianza en la moneda fue un bien escaso, y recordó que estudió en una universidad que llevaba el nombre de Karl Marx. Esa experiencia, explicó, le permitió comprender la importancia de construir credibilidad y sostener políticas durante largos períodos.

En materia económica, volvió a transmitir el mismo mensaje que había expresado durante la conferencia de prensa de la mañana. “Reiteró que en el FMI no había dudas sobre el pago de la deuda. Dijo que la Argentina es distinta a cuando asumió. El foco ya no es si el país es solvente, sino si va a mantener este camino”, resumió Ornella Puppo, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Otro de los asistentes consideró que la directora gerente eligió cuidadosamente sus palabras. “Creo que trató de evitar palabras severas; la vimos políticamente correcta”, dijo a LA NACION un estudiante que pidió reserva de su identidad.

Durante la charla también se habló del impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, del liderazgo y de la informalidad en la Argentina. Según reconstruyeron los estudiantes, Georgieva advirtió que la inteligencia artificial transformará una parte importante de los empleos —mencionó alrededor del 40%— y sostuvo que el desafío será preparar a las personas para esa transición.

También destacó el potencial de la Argentina para convertirse en un actor relevante en la seguridad energética mundial, aunque remarcó que ese crecimiento solo será exitoso si llega a la vida cotidiana de la población. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de sectores como la energía debe traducirse en más empleo, mayor bienestar y una recuperación de la confianza de los argentinos en su propia moneda.

Los asistentes también recordaron elogios de la titular del FMI hacia el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y, según reconstruyó LA NACION a partir de los testimonios recogidos al finalizar el encuentro, también destacó a Caputo al describirlo como una persona físicamente pequeña, pero de una gran fortaleza por el trabajo que viene realizando al frente del Ministerio de Economía.

Antes de despedirse, Georgieva volvió sobre un concepto que atravesó prácticamente toda su visita a Buenos Aires: la perseverancia. Fue la misma idea que había desarrollado durante la conferencia de prensa y que también vinculó con su propia historia personal. Para la titular del FMI, la perseverancia y la confianza son condiciones indispensables para consolidar transformaciones económicas que perduren en el tiempo.