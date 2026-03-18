La UIA volvió a manifestar su preocupación por la situación de la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a expresar su preocupación por la situación de la economía tras explicar que, según los datos compilados por su Centro de Estudios (CEU), la producción fabril “registró una baja interanual de -3,2% respecto a enero de 2025 y una suba de +3,1% respecto al mes de diciembre (sin estacionalidad)”.

Lo hizo en un comunicado difundido luego de la segunda reunión anual de su Junta Directiva que resultó además la primera desarrollada bajo la dirección ejecutiva de María Laura Bermúdez, recientemente designada. Bermúdez es licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental y proviene de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

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La entidad describió que la actividad industrial “continúa atravesando un escenario de heterogeneidad sectorial, con una dinámica marcada por tres velocidades: sectores que crecen impulsados por el agro y la energía, sectores estables vinculados a la demanda inelástica y sectores en caída afectados por la retracción del consumo y la mayor competencia importada”.

En esa reconfiguración, el empleo en el sector continúa mostrando una tendencia contractiva. Detalla, por caso, que en diciembre mostró una caída de 5302 puestos formales respecto del mes anterior y de 38.971 en el acumulado de todo 2025.

Además alertó que el sector de PyMI (Pequeñas y Medianas Industrias) presenta aún mayores dificultades. Según la Encuesta del CEU, “más de la mitad de las firmas reporta caídas en su producción y sus ventas, con una incidencia significativa de la baja demanda interna como principal limitante”.

De allí que reclamó la necesidad de que se apliquen “políticas orientadas a reforzar la demanda, sostener la actividad y mejorar la competitividad”. También pidió que se fomente el crédito productivo “a través de una baja en las tasas” y que se tomen medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo.

La dirigencia fabril recordó que “la industria es transable y compite con el mundo”, por lo que necesita mejorar su competitividad “para que el ecosistema industrial esté en pie de igualdad con los ecosistemas de los países cuyos productos ingresan a la Argentina”.