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Cuándo cobro Anses: el calendario completo de mayo 2026

El organismo previsional da a conocer el cronograma de pagos de todas sus prestaciones sociales del quinto mes del año

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Cómo ver todas las fechas de pago del mes de mayo de 2026
Cómo ver todas las fechas de pago del mes de mayo de 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en mayo de 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

El calendario de pagos completo del quinto mes del año
El calendario de pagos completo del quinto mes del año

En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
Las fechas de pago de la AUE en mayo de 2026
Las fechas de pago de la AUE en mayo de 2026

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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