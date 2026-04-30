Cuándo cobro Anses: el calendario completo de mayo 2026
El organismo previsional da a conocer el cronograma de pagos de todas sus prestaciones sociales del quinto mes del año
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en mayo de 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
En mayo la actualización es del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. Cabe aclarar que para este tipo de reajustes, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.
El calendario completo de la Anses de mayo 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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