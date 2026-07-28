La venta de combustibles tuvo en junio su peor registro en cuatro meses y en el primer semestre cayó 1,3%

La comercialización de combustibles cerró el mes de junio con números en rojo. De esta forma, el sector encadenó cinco meses consecutivos de bajas interanuales y acumuló una caída del 1,3% en el primer semestre de 2026. El retroceso se dio en un contexto marcado por el aumento en el precio de la nafta y el gasoil, a pesar de la implementación del mecanismo de estabilización (“buffer”) aplicado por YPF desde abril para amortiguar la volatilidad internacional del petróleo en los surtidores.

Así lo indicó un informe realizado por la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Energía. “En el mes de junio de 2026, las ventas de combustible al público en todo el país totalizaron 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil”, detalló. En la comparación interanual presentaron un retroceso del 2,9% en el mes, mientras que contra mayo el descenso fue del 6,2%. De todos modos, dado que junio tuvo un día menos que el mes anterior, la merma se reduce al 3,1%.

La evolución interanual de la venta de combustibles al público Consultora Politikon Chaco

Durante junio, la nafta lideró el volumen comercializado en 20 jurisdicciones, con la ciudad de Buenos Aires (CABA) a la cabeza en cuanto a nivel de participación sobre su total (77,1%). Por su parte, en cuatro provincias el gasoil fue el producto más vendido, con picos del 61,5% de participación para La Pampa.

No obstante, la nafta registró incrementos interanuales en solo tres distritos: Neuquén (+5,5%), Tierra del Fuego (+2,0%) y Tucumán (+0,7%); el resto de las provincias mostró caídas. Por su parte, el gasoil tuvo alzas en ocho provincias, con Neuquén a la cabeza (+10,9%), seguida por Entre Ríos (+5,8%) y Río Negro (+2,5%). En las dieciséis restantes se registraron bajas, con Salta a la baja con el descenso más pronunciado (-14,2%).

Las principales empresas del sector reflejaron retrocesos. YPF mantuvo su liderazgo con el 55,1% del total de ventas en junio, pero exhibió una variación interanual negativa del 1,6%. Shell —segunda en el ranking— también tuvo una contracción del 5,1%, mientras que Axion marcó una leve suba del 0,4%.

La evolución interanual de la venta de combustibles por empresa Consultora Politikon Chaco

El impacto fue menos marcado para las firmas con menor escala: el resto de las empresas que componen el mercado agrupó una variación positiva del 8,3% interanual y quebró la tendencia bajista del mes previo.

En el acumulado del primer semestre del año, el reporte puntualizó que las ventas de combustibles al público en todo el país totalizaron 8,21 millones de metros cúbicos, el menor volumen para un primer semestre desde 2021. “Respecto a igual período del 2025, exhiben un descenso del 1,3%, traccionado por el gasoil (-1,8%) y en menor nivel, por la nafta (-1%)”, precisaron desde Politikon Chaco.

La evolución de la venta de combustibles al público en el primer semestre entre 2019 y 2026 Consultora Politikon Chaco

En ese período, solo siete provincias presentaron resultados positivos con leves subas: lidera Santa Fe (1,2%), seguida por San Juan (1,0%), Chaco (1,0%), Neuquén (0,6%), Río Negro (0,5%), La Pampa (0,4%) y Buenos Aires (0,3%). Por el contrario, las provincias con los peores desempeños relativos del semestre fueron Santa Cruz (-6,5%), Misiones (-8,1%) y Corrientes (-9,4%).