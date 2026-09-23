Lanzan una herramienta que permite hacer una compra directamente dentro de ChatGPT

Además de buscar información, crear imágenes, procesar textos o resumir información, entre otras tareas, la IA también empieza a funcionar como asistente de compras . Hoy la billetera Modo, una fintech de propiedad compartida por los principales bancos del país, lanzó su propia herramienta que permite completar el proceso de una compra dentro de ChatGPT.

Es una funcionalidad que introduce el ‘Comercio agéntico’ en el país, una herramienta pionera en la región, según lo presentado por Modo. La herramienta, habilitada hoy, apunta a que los usuarios del ChatGPT puedan buscar productos, consultar características, comparar y evaluar precios y definir todo el proceso de compra dentro del espacio de diálogo con el asistente de IA.

En rigor, esta es una funcionalidad que se habilita dentro del plug-in que Modo había lanzado dentro del ecosistema ChatGPT, en marzo de este año. Se trata de un complemento que los usuarios de la IA de OpenIA deben descargar (al igual que ocurre con las aplicaciones de un smartphone), e introduce diferentes opciones de interacción y conversación con el asistente.

Modo busca que ChatGPT sea una alternativa para realizar compras Shutterstock

Según indicaron en la compañía, el objetivo es que los usuarios puedan realizar íntegramente el proceso de compra dentro de esa conversación, desde el conocimiento del producto hasta la identificación del usuario, la modalidad de pago o envío.

El pago, no obstante, sigue operando en Modo: al momento de pagar, como ocurre con otras instancias digitales, la plataforma redirigirá al usuario al entorno de Modo, para regresar automáticamente a la conversación de ChatGTP al completar ese paso. Si es en un dispositivo móvil, el paso es instantáneo, mientras que al hacerlo desde una computadora, la conversación en ChatGPT mostrará un QR para que el usuario acceda a la app de modo desde su teléfono celular. Al igual que ocurre con las compras electrónicas, el usuario recibirá un email de confirmación, con todos los datos correspondientes a su compra.

El lanzamiento de la herramienta incluye únicamente al catálogo de la cadena Frávega, cuyos productos podrán ser comprados en esta modalidad. “Esta es una fase inicial, pero vamos a invitar a cualquier otra empresa que busque sumarse. Queremos tener un catálogo lo más amplio posible”, indicó Rafael Soto, CEO de Modo.

Rafael Soto, CEO de Modo Fabián Malavolta

“La IA ya no solo ayuda a decidir, sino que acompaña todo el proceso de compra hasta llegar al checkout, incluido el pago. La búsqueda es tener una única conversación alrededor de los productos, integrar los stocks del vendedor, tus gustos como usuario y la inteligencia del chat de IA en una única conversación”, detalló el ejecutivo.

“El chat con IA es una alternativa más. Siempre que haya una chance o una ocasión de hacer un pago, queremos que se pueda hacer con Modo”, agregó Soto, quien informó que el paso siguiente es mantener reuniones con otras compañías para integrarlos a esta funcionalidad. Como ocurre con las promociones en tiendas físicas o en el comercio electrónico, ese paso dependerá de los “objetivos comerciales” y las negociaciones entre las diferentes empresas.

La búsqueda, enfatizó Soto, es que ChatGPT sea otro espacio que permita a los usuarios comprar sus productos, además de las tiendas físicas o el comercio electrónico de los diferentes oferentes del país. En ese sentido, explicó que eligieron a la plataforma de OpenIA porque es “más masiva” que Claude, la competencia de Anthropic, aunque explicó que contemplan sumar esta función también en esta IA. En Gemini (Google), en cambio, planteó que la alternativa es imposible por el momento, porque aquí no están habilitados plugins o apps de terceros.