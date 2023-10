escuchar

La respuesta fue lapidaria. “¿Por qué no vinieron?”, le preguntaron en el escenario del °59 Coloquio de IDEA. “Espero que no sea el pacto oficialismo-libertario”, disparó. Se oyeron murmullos entre los empresarios que colmaban el auditorio por la sugerencia expuesta por Carlos Melconian sobre las ausencias de los referentes económicos de Javier Milei y Sergio Massa. “Probablemente, no tengan propuestas”, tiró. Luego dio pistas sobre las suyas vinculadas al dólar, el gasto público y los impuestos, mencionó el affaire Insaurralde, criticó la dolarización y contó su charla con Sergio Massa.

Daniel González, director ejecutivo de IDEA, había abierto el panel de “La visión de los referentes económicos” con palabras sobre los faltazos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. “Lamentablemente, uno de los candidatos nunca nos respondió”, dijo sobre los ganadores de las PASO. “El otro estaba confirmado (Gabriel Rubinstein), pero ayer a las 19.30 dijeron que no venía”, agregó. En la segunda fila del auditorio del Hotel Sheraton escuchaba el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, que había llegado a Mar del Plata a media mañana. “¿Por qué no vino Sergio Massa?”, le preguntó LA NACION. “Acá solo cuentan lo que pasa en 15 manzanas del microcentro”, dijo “el vasco” por la disparada del dólar.

Sin nombrarlos, caracterizó a Massa como “la irresponsabilidad” y a Milei como “la magia”. “No estoy en condiciones de decir qué va a hacer el 11 de diciembre”, dijo sobre el candidato y ministro. “No hay ninguna chance de sus emblemáticas propuestas, léase dolarización o motosierra”, cuestionó sobre los proyectos monetarios y fiscal del libertario. “La gente responsable (al lado de Milei) se empieza a correr”, dijo citando a Roque Fernández y Carlos Rodríguez. “El 11 de diciembre no le vas a poder contestar a la gente con la escuela austríaca”, completó el ataque al ganador de las PASO. Entraba y salía del auditorio Juan Nápoli, candidato a senador de La Libertad Avanza y hombre del Banco de Valores.

“Lo del yate del Mediterráneo no está en el gasto público. Es una cosa moral, de corrupción. No hay gasto ‘yate del Mediterráneo’; no existe el gasto de la política, salvo que quiera cerrar el Congreso (por Javier Milei)”, dijo el número uno del Ieral.

“La factibilidad de la dolarización es cero”, afirmó Melconian. “Me corrijo; hay menos US$15.000″, dijo. “Quienes están atrás se han pasado la pelota, pero ninguno explicó pipí cucú qué quieren y quienes más entienden se escaparon. El futuro presidente del Banco Central (Emilio Ocampo) cuando lo apretás un poquito pide tiempo”, señaló.

Noticia en desarrollo

Temas Comunidad de Negocios