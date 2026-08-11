Las acciones argentinas cayeron hasta casi 6% en Wall Street

Las acciones argentinas hoy operaron en territorio negativo tanto en Wall Street como en el mercado local, luego del rebote que presentaron en el arranque de la semana. Este retroceso se produjo en un contexto condicionado por la evolución de variables locales clave y la incertidumbre global en torno a la guerra en Medio Oriente.

El riesgo país sumó una unidad y llegó hasta los 466 puntos básicos (+0,2%), según las pantallas de Rava Richard Drew - AP

Los papeles que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se ubicaron en territorio negativo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideró las caídas Telecom (-5,6%), seguido por BBVA (-4,9%), Banco Macro (-4,6%) y Edenor (-4,3%). A contramano, Mercado Libre trepó 6,3% y Globant subió 1,1%.

El Merval cayó 3,2% hasta las 3.022.484,54 unidades, equivalentes a US$1874,85 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-4,8%). Retrocedieron mayormente Telecom (-3,5%), Banco Macro (-3,4%) y BBVA (-3,4%). Por su parte, Metrogas se disparó 11,7% tras el anuncio de la compra del 70% del capital accionario de la compañía por parte de Edenor.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que tanto los ADR como la Bolsa porteña arrancaron la rueda con dinámica positiva como respuesta a los buenos resultados de los balances de Banco Supervielle e YPF, pero “fue perdiendo vigor”.

Fernando Marull, socio de FMyA, señaló que el mercado hoy expresó su “pesimismo” de cara a las elecciones presidenciales en la Argentina del año que viene, lo que impactó en el desempeño de las acciones. Las últimas encuestas mostraron un menor apoyo al Gobierno, lo que pone en duda la continuidad de su política económica.

“El mercado seguirá atento a la licitación del miércoles, cuando el Tesoro enfrentará vencimientos por aproximadamente $4,5 billones. La presión reciente sobre las tasas respondió, en buena medida, a la última licitación, en la que el rollover superó el 100% y profundizó la absorción de liquidez del sistema. Esta vez, el foco estará puesto en el nivel de renovación; un rollover inferior al 100% liberaría pesos y podría contribuir a descomprimir las tasas”, señaló Jerónimo Bardin, head sales trader de Inversiones Retail en Balanz.

También observó que será “central” el dato de inflación de julio, que se conocerá el jueves y que los analistas estiman que rondará el 2%.

En tanto, el riesgo país sumó una unidad y llegó hasta los 466 puntos básicos (+0,2%), según las pantallas de Rava. De esa forma, se mantiene en su valor más alto desde el pasado 10 de junio, cuando cerró en 503 puntos, antes de que S&P le subiera la nota soberana a la Argentina y le permitiera al índice comprimir a la baja. En lo que va de agosto, el indicador elaborado por JP Morgan se elevó 36 unidades (+8,4%).

Este comportamiento se pudo explicar a partir del rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local operaron mixtos: el AL41D bajó 0,4%, mientras que el AL29D subió 0,3%. Los Globales ascendieron hasta 0,5% (GD30D).

Dólar hoy

La cotización del dólar este martes 11 de agosto Freepik

En el mercado cambiario, el dólar mayorista mantuvo la tendencia bajista de las últimas tres ruedas y cerró a $1490,96, es decir, $6,70 menos que la jornada anterior (-0,4%). De esa forma, se alejó del techo de los $1500 que le impuso el Gobierno artificialmente y se ubicó un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1857,23.

Gustavo Quintana, operador de cambios en PR, detalló a través de su cuenta de X que “en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista cayó $8”. Este retroceso contrasta con la suba de $11 que registró en el mismo período de la semana anterior.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista cayó $ 8,00, en contraste con la suba de $ 11,00 registrada en el mismo lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 11, 2026

El tipo de cambio minorista también tendió a la baja: cedió $5 y apareció en las pizarras del Banco Nación a $1515 (-0,3%). Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1517,89, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP se mantuvo estable y figuró en las pantallas bursátiles a $1523,84. El contado con liquidación (CCL) operó a $1610,41, $25,54 más que su valor de apertura (+1,6%).