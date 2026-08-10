El riesgo país subió y alcanzó el valor más alto en dos meses

El riesgo país volvió a subir y se aleja de los 402 puntos que llegó a tocar un mes atrás, el valor más bajo de la gestión de Javier Milei. A pesar de que el Banco Central (BCRA) sigue con la racha compradora de reservas –aunque con menor intensidad–, las turbulencias en los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente, la suba de las tasas de interés y los temores de que haya una nueva aceleración inflacionaria hicieron que hoy el índice toque el valor más alto en dos meses.

En la primera rueda de la semana, el riesgo país se ubicó en 463 puntos básicos, equivalente a una suba de 12 unidades con respecto al cierre anterior (+2,66%). Se trató del valor más alto desde el 10 de junio, cuando cerró en 503 puntos básicos, antes de que S&P le subiera la nota soberana a la Argentina y le permitiera al índice comprimir a la baja.

La suba del indicador que elabora el JP Morgan fue consecuencia de la baja que presentaron los bonos soberanos de deuda, los cuales retrocedieron hasta 0,9% en el caso de los Globales (GD46D). “Después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales, con una actividad que sigue sin consolidarse y un 2027 que empieza a asomar”, señalaron los analistas de Cohen Aliados Financieros.

La Bolsa porteña subió un 1,1% y cotizó en 3.122.064 unidades, equivalentes a US$1964 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+0,7%). En el panel principal, se destacaron las acciones de Ternium (+5,1%), Sociedad Comercial del Plata (+3,8%) e YPF (+3,7%).

Las acciones argentinas subieron, pese a que Wall Street operó en rojo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Las acciones argentinas también se tiñeron de verde en la Bolsa de Nueva York, a pesar de que los principales índices de Wall Street operaron en terreno negativo. Los papeles de YPF treparon 3,6%, seguidos por los de Globant (+3,1%) y Telecom Argentina (+3,4%).

Con foco en el mercado de cambios, el dólar oficial mayorista cerró a $1497,65, unos $1,33 menos que el viernes pasado (-0,09%). Actualmente, el Gobierno mantiene un techo artificial sobre esta cotización en $1500, aunque el verdadero techo del esquema de bandas cambiarias se ubica en $1856,10.

El tipo de cambio oficial minorista se mantuvo estable en las pantallas del Banco Nación a $1520. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1520,43, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central.

El dólar mayorista se mantuvo por debajo de los $1500

“Llega un punto en el que el equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $1500. El dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema. Con el spot rozando los $1500 la semana pasada, este trade-off podría intensificarse en las próximas ruedas, al menos hasta la licitación del miércoles”, advirtieron desde Portfolio Personal de Inversiones.

Los tipos de cambio financieros cerraron ligeramente al alza. El dólar MEP terminó la rueda en $1526,26, equivalente a una suba de $1,49 (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) avanzó $2,43 y cerró la jornada a $1584,87 (+0,4%).