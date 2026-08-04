Las acciones argentinas caen hasta 6% en Wall Street y el riesgo país baja hasta los 410 puntos

Este martes, las acciones argentinas retroceden 6% en Wall Street, mientras que el Merval también se tiñe de rojo. A contramano, el riesgo país mantiene la tendencia bajista de las últimas tres ruedas y se ubica cerca de su valor mínimo en la gestión de Javier Milei.

Los papeles de empresas locales que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio negativo, a diferencia de los principales índices de Wall Street. Lidera la caída YPF (-6%), seguida por Transportadora Gas del Sur (-5,5%), Edenor (-4,7%) y Central Puerto (-2,9%). En tanto, suben Ternium (+3,3%), Corporación América (+1,9%) y Tenaris (+1,1%).

El Merval cae 1,9% hasta las 3.212.103,07 unidades, equivalente a US$2034,17 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,8%). Retroceden mayormente Edenor (-4,3%), Transportadora de Gas del Sur (-3,9%) e YPF (-3,8%). A su vez, Transener aumenta 1,7%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, observó que los activos domésticos son impactados por el contexto externo, donde “Wall Street intenta extender la racha alcista reciente mientras se monitorean balances y el conflicto en Medio Oriente”. De todos modos, señaló que los inversores siguen de cerca las negociaciones en el Congreso, ya que “podría ser leída en clave electoral”.

Por su parte, el riesgo país hoy cede una unidad hasta los 410 puntos básicos, según las pantallas de Rava. De esa forma, queda a tan solo ocho puntos de su valor más bajo durante la administración libertaria, cuando tocó los 402 el pasado 10 de julio.

El riesgo país acumula una baja de 20 puntos en los primeros días de agosto (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY - AFP

El indicador elaborado por JP Morgan inició agosto con una caída de 19 unidades hasta los 411 puntos (-4,6%), una tendencia bajista que presenta desde el 30 de julio. En cuatro días, retrocedió 35 unidades, mientras que en el año acumula una caída de 161 puntos (-28,2%).

Este resultado se refleja en el desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local hoy suben hasta 0,6% (AL30D), aunque el AL29D baja 0,1%. En tanto, los Globales ascienden hasta 0,7% (GD46D).

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) observaron que “la deuda soberana en dólares comenzó agosto con el pie derecho” en parte por el rebote en los títulos Globales que sostienen desde el jueves pasado. “El buen clima externo estuvo empujado por la distensión geopolítica, ya que Trump suspendió el ataque previsto contra Irán, lo que redujo la prima de riesgo global y desplomó el precio del crudo”, explicaron.

Dólar hoy

La cotización del dólar este martes 4 de agosto Freepik

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista mantiene la tendencia alcista de ayer y se acerca a su valor nominal máximo del año, cuando tocó los $1498 el pasado 28 de julio. Hoy suma $2,44 (+0,2%) y cotiza a $1496,21. Con ese precio, se ubica un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, definido hoy en $1849,35.

El tipo de cambio minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1515, el mismo valor que el cierre de ayer. El precio promedio en todos los bancos es de $1517,29, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

El dólar MEP cede $6,28 y figura en las pantallas bursátiles a $1521,59 (-0,4%), mientras que el contado con liquidación (CCL) opera sin cambios a $1581,03.

En la City porteña, el dólar blue se puede encontrar a $1545 para la venta. De ese modo, se encuentra $10 por debajo de su valor de apertura (-0,6%).