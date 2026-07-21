Este martes las acciones argentinas suben hasta 5% en Wall Street, impulsadas por la temporada de balances y el aumento en el precio del petróleo. A su vez, el mercado local sigue la misma tendencia positiva y el Merval sube 1,6%.

Los papeles argentinos que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden al alza, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Esta escalada se puede observar principalmente en el sector energético: lidera el panel Edenor con una suba de 5,2%, seguido por Cresud (+5,1%), Pampa Energía (+3,9%) e Irsa (+3,1%). A contramano, Mercado Libre retrocede 1,3%.

La Bolsa porteña también opera en territorio positivo. El Merval asciende 1,6% hasta las 3.275.861,94 unidades, lo equivalente a US$2086,97 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+1,8%). Se destacan Metrogas (+4,6%), Cresud (+4,2%) y Pampa Energía (+3,9%).

Fernando Marull, socio de FMyA, puntualizó que el buen desempeño de las acciones argentinas se debe a un contexto global favorable. Aunque aún hay tensión por el conflicto en Medio Oriente, la publicación de balances positivos de las principales empresas de semiconductores impulsa los papeles. A su vez, la suba del precio del petróleo Brent por encima de los US$90 por barril le ofrece una ventaja a las empresas energéticas argentinas.

“A partir de la positiva expectativa que despierta la temporada de balances, con epicentro en las gigantes tecnológicas, es que Wall Street exhibe un renovado apetito”, observó Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. Evaluó que el optimismo externo impulsa a las acciones locales, convirtiéndose en el principal motor a corto plazo por encima de las señales políticas y económicas.

En tanto, el riesgo país suma una unidad y se ubica en los 417 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se mantiene en niveles cercanos a las 420 unidades por tercera rueda consecutiva y se encuentra más de diez puntos por encima del valor más bajo en la gestión de Javier Milei, cuando el pasado viernes 10 de julio llegó a tocar los 402.

Esto se explica por los movimientos de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley nacional ceden hasta 0,4% (AL41D), aunque el AL29D y el AL35D suben 0,1%. Los Globales retroceden hasta 1,2% (GD46D).

Dólar hoy

La cotización del dólar este martes 21 de julio Freepik - Freepik

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cede $3,68 (0,2%) y cotiza a $1477,57. En ese sentido, se mantiene un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1832,54.

El tipo de cambio minorista se mantiene estable por segunda rueda consecutiva: en el Banco Nación figura a $1500. El precio promedio del mercado fue de $1500,26, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros presentan leves bajas: el MEP aparece en las pantallas bursátiles a $1508,82, $3,53 menos que su valor de apertura (-0,2%). El contado con liquidación (CCL) baja $3,09 hasta los $1569,67 (-0,2%).

Por su parte, en la City porteña se puede encontrar el dólar blue a $1545 para la venta, $5 más respecto al cierre anterior (+0,3%). De esa forma, se ubica en su valor más alto del año, el cual no presentaba desde fines de octubre del año pasado.