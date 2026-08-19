Las acciones argentinas suben hasta 7% en Wall Street y el riesgo país trepa por encima de los 510 puntos

Este miércoles, las acciones argentinas registran subas de hasta el 7% en Wall Street, aunque el mercado aún mantiene la cautela frente al escenario local. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 510 puntos, su nivel más alto en los últimos tres meses.

Los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio positivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera las subas Mercado Libre (+7%), seguido por Globant (+6,3%) y Cresud (+3,7%). A contramano, retroceden las acciones financieras: Grupo Financiero Galicia (-2,2%), Banco Macro (-2,2%) y Banco Supervielle (-2,1%).

El índice accionario S&P Merval cotiza a 2.875.797,49 unidades (-0,5%), lo equivalente a US$1824,73 al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL). Las mayores bajas del día son de Bolsas y Mercados Argentinos (-2,5%), Ternium (-2,2%) y Grupo Financiero Galicia (-2%). En tanto, aumentan Cresud (+5%), Irsa (+2,5%) y Loma Negra (+2,4%).

La Bolsa porteña tiende a la baja, mientras las acciones argentinas que operan en Wall Street presentan subas EITAN ABRAMOVICH - AFP

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que los activos argentinos muestran un desempeño mixto y no logran aprovechar el rebote de Wall Street. Apuntó a que los inversores se enfocan en la microeconomía local y las expectativas de reelección del Gobierno por encima del optimismo internacional o los datos macroeconómicos positivos.

“El mercado está cauteloso con la Argentina”, precisó Fernando Marull, economista financiero y director de FMyA. Observó que sigue pesando en los activos locales la visión pesimista de cara a las elecciones presidenciales en la Argentina del año que viene por el menor apoyo que tiene el Gobierno, según las últimas encuestas. A su vez, no hay noticias nuevas sobre el rumbo de la economía.

Por su parte, el riesgo país suma una unidad hasta los 512 puntos básicos (+0,2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se encuentra en niveles de hace tres meses, cuando el pasado 25 de mayo cerró a 514. En agosto, el indicador elaborado por JP Morgan registra un incremento de 80 unidades (+19,1%), aunque en lo que va del año acumula una caída de 61 (-10,3%).

Este movimiento es consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local caen hasta 0,7% (AL41D), mientras que los Globales ascienden hasta 0,6% (GD46D).

Alan Versalli, estratega de Cocos, observó que esta presión en el riesgo país se explica por la combinación de tres factores. Por un lado, el estancamiento de la economía real y la caída en los ingresos, lo que demuestra que los sectores más dinámicos -como el agro, la energía y la minería- no logran impulsar la actividad general. Se le suma un clima político más incierto a partir del deterioro en la imagen del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, lo cual afecta la percepción sobre la solvencia de la deuda a mediano plazo. Finalmente, el contexto internacional adverso no ayuda, dado que los altos rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense restan atractivo a los activos emergentes más riesgosos.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista mantuvo la suba de ayer: sumó $2,25 (+0,1%) y cotizó $1497,25. De esa forma, se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1866,27, y se acercó a los $1500, el techo artificial que el Gobierno le impuso en las últimas semanas.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, puntualizó a través de su cuenta de X que en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $9,50, un marcado contraste respecto a la baja de $8 que tuvo en el mismo período la semana pasada.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 9,50, contra una baja de $ 8,00 registrada en idéntico lapso de la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 19, 2026

El tipo de cambio minorista no tuvo cambios y apareció en las pizarras del Banco Nación a $1515. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1517,46, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros presentan leves subas: el MEP sube $5,25 (+0,3%) y figura en las pantallas a $1523,01, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1579,62, $2,42 más que su valor de apertura.