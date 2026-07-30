Las acciones argentinas treparon hasta casi 8% en Wall Street

En un marco en el que los activos locales se contagiaron del clima favorable del contexto internacional, impulsado por el buen desempeño de las empresas tecnológicas que en estos días publican sus resultados trimestrales, las acciones argentinas registraron subas tanto en Wall Street como en el mercado local este jueves. A su vez, el riesgo país abandonó la tendencia alcista de ayer y se alejó de los 450 puntos.

En sintonía con los principales índices de Wall Street, los papeles argentinos que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en territorio positivo. Lideró el panel Central Puerto (+7,8%), seguido de Edenor (+7%), Banco Supervielle (+6,9%) y Transportadora Gas del Sur (+5,5%). A contramano, Globant retrocedió 4,6% tras un repunte fuerte por dos ruedas consecutivas.

El Merval ascendió 2,2% y cotizó a 3.304.917,79 unidades, equivalente a US$2129,06 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+4,4%). Aumentaron mayormente Central Puerto (+4,9%), Sociedad Comercial del Plata (+4,8%) y Banco Supervielle (+4,6%). En tanto, bajaron Irsa (-2%), Transener (-1,7%) y Ternium (-1,6%).

Fernando Marull, socio de FMyA, señaló que el rebote en las bolsas internacionales impactó en los activos argentinos. En parte, se trató de una respuesta positiva a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener sus tasas de interés en la reunión de ayer. A su vez, remarcó el impacto del incremento de los papeles de empresas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que, si bien ayer hubo un buen resultado en la licitación del Tesoro, los activos locales siguieron los “vaivenes del norte”. Observó que Wall Street buscó “intercalar un rebote tras la negativa lectura que dejaron ayer las señales de la Fed”.

A su vez, señaló que hay lecturas dispares que dejaron los balances de gigantes tecnológicos: Microsoft se destacó y escaló 15,6%, mientras que Meta no tuvo buenos resultados y cayó 7,9%.

Las acciones argentinas se contagiaron de las subas en Wall Street (AP Foto/Richard Drew) Richard Drew - AP

El riesgo país cedió cuatro unidades y se ubicó en los 441 puntos (-0,9%), según las pantallas de Rava. De esa forma, se alejó de las 450 unidades, pero se mantuvo en los niveles de mediados de junio, cuando el indicador elaborado por JP Morgan tuvo una fuerte baja desde los 503 hasta los 443 puntos tras la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina.

Entre los bonos soberanos, los títulos bajo ley local cayeron hasta 0,5% (AL29D), mientras que los Globales retrocedieron hasta 1,1% (GD30D).

La caución de un día tuvo un aumento del 81,8% hasta una tasa de interés del 40%. Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, señaló que probablemente se debió a “una situación de liquidez relativamente apretada en el sistema financiero”.

Detalló que, según datos del Banco Central (BCRA), este contaba con un colchón de unos $3 billones. A partir de la licitación que se llevó a cabo ayer, el Tesoro absorbió unos $3,76 billones en la colocación de deuda, limitando el dinero disponible en los bancos. Esto hizo que se eleve la tasa de interés en este tipo de préstamos de corto plazo que usa activos como garantía.

Dólar hoy

El BCRA compró este jueves nuevamente en el mercado cambiario: adquirió US$117 millones y cerró la jornada con US$49.001 millones de reservas. El economista Javier Giordano, de CFA, destacó que este monto se ubicó por encima del promedio del mes, que rondó los US$106 millones, y fue equivalente al 21,7% del operado en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC). De esa forma, el saldo del mes se elevó a US$2116 millones y el del año acumula unos US$13.281 millones.

En ese contexto, los distintos tipos de cambio mantuvieron la tendencia bajista de la última jornada y presentaron leves bajas. El dólar oficial minorista apareció en las pizarras del Banco Nación a $1510 para la venta, $5 menos que su cierre del miércoles (-0,3%). El precio promedio del mercado fue de $1512,02, según el Central.

El mayorista cedió $6,18 (-0,4%) y operó a $1489,04. De ese modo, estuvo un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1843,63.

La cotización del dólar este jueves 30 de julio Freepik - Freepik

Los dólares financieros también tendieron a la baja: el MEP desciende $15,63 (-1%) y figuró en las pantallas bursátiles a $1.508,43; mientras que el contado con liquidación (CCL) operó a $1568,31, $33,27 menos que su valor de apertura (-2,1%).