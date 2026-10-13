Las canastas básicas subieron 1,7% en septiembre y quedaron por debajo de la inflación

El costo de las canastas básicas volvió a aumentar en septiembre, aunque esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en los tres meses previos, lo hizo a un ritmo menor que la inflación general. Tanto la canasta básica alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, como la canasta básica total (CBT), utilizada para medir la pobreza, registraron en septiembre una suba mensual de 1,7%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el informe oficial se indicó, además, que en la comparación interanual, la CBA registró una suba de 40% y la CBT, de 38,7%.

En tanto, en los primeros nueve meses de 2026, la canasta básica alimentaria acumuló un incremento de 25,3%, mientras que la canasta básica total avanzó 24,7%.

Con esa variación, una familia tipo de cuatro integrantes, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis años y una hija de ocho, necesitó ingresos por $1.632.505 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Para no ser considerado indigente, ese mismo hogar requirió $738.690 mensuales.

En términos nominales, el umbral de pobreza para esa familia aumentó $27.007 respecto de agosto, cuando se ubicó en $1.605.497. La línea de indigencia, en tanto, se incrementó en $12.221 frente a los $726.469 del mes anterior.

Para no ser pobre, un adulto necesitó en septiembre $528.319 Rodrigo Abd - AP

El dato de septiembre marcó además un cambio en la dinámica observada durante los últimos meses. Luego de tres meses consecutivos en los que las canastas habían aumentado por encima del índice de precios al consumidor (IPC), tanto la CBA como la CBT avanzaron por debajo de la inflación general.

La inflación de septiembre se ubicó en 1,9%, según lo informado también por el Indec. En el acumulado del año registra un alza de 26,3%, mientras que en la medición interanual tuvo una variación de 33,4%.

En agosto, ambas canastas habían registrado una suba de 2,6%. De esta manera, desaceleraron 0,9 puntos porcentuales en septiembre. En el caso de la CBA, se trató de la menor variación mensual desde junio, mientras que para la CBT fue la más baja desde septiembre de 2025.

Para un adulto equivalente, la unidad de referencia utilizada por el organismo para estos cálculos, la línea de indigencia quedó en $239.058 mensuales y la de pobreza alcanzó los $528.319. Un mes antes, esos valores habían sido de $235.103 y $519.578, respectivamente.

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que en el tercer trimestre “las subas de las canastas dejarían de sumar presión sobre el aumento de la pobreza y la indigencia, que en los dos trimestres anteriores estuvo influenciado por un crecimiento de estas por encima de la inflación y una insuficiencia de ingresos para compensar”.

En este contexto, Salvia opinó que en el tercer trimestre, la evolución de la pobreza estará menos condicionada por las canastas y más por los ingresos. “Como los ingresos siguen prácticamente estancados y apenas le ganan a la inflación, no habría razones para esperar una mejora significativa ni tampoco un deterioro marcado respecto del primer semestre”, señaló.

De todos modos, el especialista advirtió que la medición tiene una limitación. “El peso creciente de los servicios públicos y otros gastos fijos no estaría plenamente reflejado en la canasta básica total, pese a que absorben una porción cada vez mayor del presupuesto de los hogares”, remarcó.

Patricio Canallis, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó que el aumento de las canastas, aunque sea menor que la variación del IPC, llega en un momento en que el empleo registrado y las actividades urbanas no repuntan. “Ese fue el factor que llevó a que muchos hogares cruzaran la línea de pobreza en el primer semestre”, afirmó.

En sintonía con la opinión de Salvia, Canallis señaló que las canastas no reflejan por completo el hecho de que en los últimos años muchos gastos fijos, como alquileres, servicios y transporte, crecieron muy por encima de la inflación y se llevan una parte cada vez mayor del sueldo. “Así, el ingreso disponible de las familias cayó y queda menos dinero para consumos básicos como alimentos”, concluyó el economista.

En tanto, Julián Neufeld, economista de la fundación Libertad y Progreso, comentó que, como los salarios ajustan por el IPC general, si es que las paritarias lo permiten, y los niveles de pobreza son establecidos por las canastas, “una diferencia sustancial de la inflación entre ambas condiciona fuertemente los niveles de pobreza e indigencia”.

Asimismo, Neufeld agregó: “En el primer semestre de este año, con el shock inflacionario concentrado en carnes y combustibles, bienes de mucho peso en la canasta subieron por encima del nivel general, empujando por debajo de la línea de pobreza a muchas familias”.

La canasta básica alimentaria se determina a partir de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Los productos y cantidades que la integran fueron definidos en función de los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Para calcular la canasta básica total, el Indec amplía la canasta alimentaria e incorpora bienes y servicios no alimentarios. La estimación se realiza mediante el coeficiente de Engel, que mide la relación entre el gasto en alimentos y el gasto total de la población de referencia.