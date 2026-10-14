Las cinco acciones argentinas que más se revalorizaron en lo que va del año

En lo que va del año, las acciones argentinas bajan. El S&P Merval acumula un descenso de 11,5% al ajustarse por el dólar contado con liquidación (CCL). En tanto, los papeles que cotizan en Wall Street (ADR) retroceden hasta 44%.

De todos modos, los activos vienen ganando terreno en los primeros días de octubre, un mes que estacionalmente resulta positivo para la renta variable local: el Merval gana 1,4% y los ADR registran subas de hasta 7,4%, tras el efecto positivo que tuvieron las elecciones en Brasil sobre la región.

“A pesar de los resultados recientes, la dinámica general del mercado argentino en 2026 es negativa. Aunque el resultado electoral en Brasil generó un breve impulso, no cambia la historia de trasfondo: el año que viene hay elecciones presidenciales y la volatilidad que traerá es inevitable”, puntualizó Pedro Moreyra, cofounder de Guardian Capital.

En este contexto, existen algunos sectores y compañías que se desprenden y sobresalen por su revalorización.

YPF y Vista, las ganadoras

“En lo que va de 2026, el sector energético domina el ranking de las acciones argentinas con mejor desempeño. YPF es la gran protagonista del Merval, impulsada por la apreciación del barril Brent y el conflicto entre EE. UU. e Irán. Vista Oil & Gas (que cotiza en la bolsa de México) también acumula un año superlativo con los mismos fundamentos”, observó Moreyra.

“Tanto la suba del crudo como la expansión de los márgenes en los combustibles fueron la principal fuerza de expansión para las acciones de Vista e YPF, respectivamente. Una sólida ejecución en Vaca Muerta y el aumento de la producción de hidrocarburos también jugaron un papel relevante”, dijo Ezequiel Fernández, director de Research Corporativo en Balanz.

El aumento del precio del petróleo y el crecimiento de Vaca Muerta llevan a las acciones de YPF y Vista a aumentar más de 40% YPF

YPF acumula una suba del 45,4% en Wall Street y 55,7% en el mercado local en lo que va del año. Federico Cabelli, equity research analyst de Adcap Grupo Financiero, se lo adjudicó a “una fuerte mejora en sus resultados gracias al mayor precio del crudo y a los elevados márgenes de refinación”.

En ese sentido, explicó que se espera que este año registre un EBITDA ―rentabilidad operativa de una empresa antes de restar los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones― por encima de los US$8000 millones, lo que representaría un crecimiento de al menos el 60%.

Y agregó: “A esto se suman proyectos que sostienen sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, como LLL Oil, que permitiría casi duplicar la producción de petróleo de la compañía hacia 2032”.

Vista, por su parte, acumula una suba del 44,2% en el mercado internacional. Además de beneficiarse del mayor precio del petróleo, Cabelli remarcó que la compañía tuvo un “crecimiento orgánico” tras la adquisición de los activos de la petrolera noruega Equinor en Vaca Muerta: “Esto le permitió aumentar su producción total desde un promedio de 115 kboe/d (miles de barriles equivalentes de petróleo por día) en 2025 hasta 156 kboe/d en el segundo trimestre de 2026”. En este contexto, se espera que su Ebitda supere los US$3000 millones este año, lo que implicaría un crecimiento del 88%.

Siderurgia y telecomunicaciones

Tenaris y Ternium, empresas siderúrgicas del Grupo Techint, acumulan ganancias en Wall Street de 51,4% y 52,9%, respectivamente.

Tanto Tenaris como Ternium crecen más del 50% en lo que va del año

Juan José Vazquez, head of Research de Cohen Aliados Financieros, señaló que Tenaris, líder en el aprovisionamiento de tubos para el petróleo y el gas, “venía cotizando con ratios de una acerera tradicional”, es decir, el mercado le ponía un precio bajo a la acción al considerarla como un simple proveedor de commodities. Sin embargo, ante la crisis en Medio Oriente, “se destrabó su valor” porque el escenario obligó a los inversores a reconocer su verdadero diferencial técnico por las especificaciones de sus productos y servicios, lo que disparó la demanda de sus insumos para garantizar la seguridad energética global.

El analista puntualizó que Ternium muestra señales de recuperación tras ser afectado en 2025 por el exceso de stock de acero importado en la región y la compresión de márgenes en la Argentina por la caída de la brecha cambiaria. La suba de aranceles a la importación en México y Brasil, la validación de sus nuevas líneas industriales y la futura apertura de su horno eléctrico en Pesquería reimpulsan el negocio, en paralelo con una mejora de volúmenes en el mercado local.

Telecom es una de las acciones que se destacan por su incremento este año Gentileza Telecom

“Fuera del sector energético, Telecom Argentina se destaca como la sorpresa del año entre los papeles de mayor liquidez y volumen”, indicó Moreyra. La empresa de telefonía acumula 7,1% en la Bolsa de Nueva York y 13,7% en la Bolsa porteña.

“La consolidación de los negocios con Telefónica en la Argentina permitió una fuerte mejora en los márgenes del negocio, tanto por la sinergia como por los gastos excesivos que tenía la empresa española para tratar de esquivar las restricciones cambiarias”, concluyó Vázquez.