Vista, la petrolera de Miguel Galuccio, compró la operación de Equinor en Vaca Muerta

La empresa fundada por Miguel Galuccio, Vista Energy, anunció hoy que acordó la compra de los activos de la noruega Equinor en Vaca Muerta por US$712 millones. Adquirirá -sujeto al cierre de la transacción- 30% de Bandurria Sur y 50% de Bajo del Toro. A su vez, firmó la cesión a YPF, operador de ambas áreas, de una participación del 4,9% y del 15% de los respectivos activos.

Como resultado, Vista incorporaría una participación del 25,1% en el bloque Bandurria Sur y del 35% en Bajo del Toro, y la operación incluye “un pago inicial neto de las cesiones a YPF (por US$163 millones) de US$712 millones”.

Según un comunicado de Vista, la compañía acumula inversiones a la fecha por más de US$6500 millones en Vaca Muerta, y este acuerdo se enmarca en la estrategia de crecimiento rentable que la compañía viene desplegando para el desarrollo de la formación. En abril del año pasado, concretó la adquisición del 50% de La Amarga Chica, uno de los principales bloques de petróleo no convencional del país.

“Esta adquisición nos permite incorporar dos activos de primer nivel en Vaca Muerta, fortaleciendo aún más nuestra posición en la cuenca. Los bloques son ideales para complementar el portafolio de Vista, ya que aportan tanto reservas y producción básica como un amplio inventario de pozos de alta productividad listos para perforar y apuntalar nuestro crecimiento”, señaló Galuccio, presidente y CEO de Vista.

En abril del año pasado, concretó la adquisición del 50% de La Amarga Chica, uno de los principales bloques de petróleo no convencional del país

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con YPF: “Estamos profundizando una experiencia de trabajo muy positiva, iniciada con la adquisición del 50% de La Amarga Chica, donde ya alcanzamos importantes sinergias operativas. Compartimos una visión común: la clave para el desarrollo del shale pasa por ganar competitividad a partir de una mayor eficiencia y con la innovación como eje central”.

Por su parte, Equinor informó que concentrará su estrategia en el país en offshore. En 2019, sumó ocho licencias de exploración a su cartera en la Cuenca Argentina Norte y en las cuencas australes de Malvinas y Austral. “Esta es una decisión impulsada para incrementar el valor de nuestra cartera internacional y para agudizar nuestro enfoque en la Argentina”, señaló Chris Golden, vicepresidente senior para Estados Unidos y la Argentina en Exploración y Producción Internacional.

La operación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones precedentes. Entre ellas, la renuncia —o el no ejercicio— de los derechos de preferencia que poseen YPF y Shell Argentina sobre los bloques. A la fecha de este anuncio, YPF ha suscrito la renuncia a sus derechos de preferencia sobre Bandurria Sur, sujeta a la renuncia o no ejercicio de los derechos de preferencia por parte de Shell Argentina, así como sobre Bajo del Toro.

Vista espera concretar el cierre de la operación durante el segundo trimestre de 2026. Una vez completados los procesos legales en marcha y concretado el cierre de la transacción, Vista sumará aproximadamente 22.000 barriles equivalentes de petróleo por día, y llevará su producción total proyectada por encima de los 150.000 boe/d agregando, además, 54 millones de barriles equivalentes de reservas probadas. También, incorporaría 27.730 acres netos en el epicentro de Vaca Muerta y un robusto inventario de pozos, reforzando su posicionamiento en las zonas más productivas de la formación.

Según señalaron, se trata de activos que durante 2025 generaron un Ebidta estimado en US$269 millones y que suman flujo de caja positivo desde 2026 en adelante, apuntalando de manera directa los objetivos anunciados de generación de caja de la compañía. “La transacción profundizará el perfil exportador de Vista”, indicaron.

El acuerdo de compra establece que la transacción se pagará mediante una combinación de efectivo y acciones: US$387 millones en efectivo y 6,2 millones de ADS, que representan acciones Serie A, de Vista. Además del pago inicial, el acuerdo contempla un pago adicional contingente, que Vista abonará en cinco cuotas anuales, y estará sujeto a la producción de los activos adquiridos y al precio internacional del petróleo, en la medida en que el Brent se encuentre por encima de los US$65/bbl y llegue a un tope de US$80/bbl.

La operación será financiada mediante una combinación de fondos propios y financiamiento bancario. El crédito será otorgado por un consorcio de bancos internacionales, encabezado por Santander, Citi e Itaú, por un monto a determinar de hasta US$600 millones, con un plazo de cuatro años.

Una vez completada la transacción, YPF pasará a tener una participación del 44,9% en el bloque Bandurria Sur, mientras que Shell Argentina conservará el 30% y Vista el 25,1% restante. En el bloque Bajo del Toro, en tanto, YPF contará con una participación del 65% y Vista con el 35% restante. YPF continuará siendo el operador de ambos bloques.