Las dudas sobre el FMI y la definición electoral podrían quebrar la tregua cambiaria

Pese a la calma relativa que viene manteniendo el dólar blue en las últimas semanas –ayer cerró a $484, apenas $1 arriba que el 15 de mayo–, diversos economistas coinciden en que el mercado paralelo se encuentra en una pax cambiaria que podría verse interrumpida en el transcurso de la campaña electoral o, a más tardar, el día después de las PASO. Sin embargo, difieren respecto de las razones del fin de la tregua, que van desde la definición de las candidaturas en los próximos días hasta la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación del programa económico.

Los analistas creen que, en lo inmediato, no impactaría demasiado en la cotización paralela el hecho de que este miércoles se conozca el dato de inflación de mayo (estimaciones privadas la ubican en torno del 9%), o la proximidad del pago del aguinaldo, en el sentido de que los asalariados podrían buscar cambiar pesos por dólares a modo de ahorro. En cambio, en el corto y mediano plazo, la incertidumbre de una campaña electoral en la que las propuestas para bajar la inflación serán clave, y la expectativa por lograr nuevos desembolsos que permitan oxigenar las reservas del Banco Central (BCRA), asoman como las variables que podrían revertir la tendencia del último mes.

En diálogo con la LA NACION, Fernando Marull, director de la consultora FMyA, expresó: “Si se llega a despertar el dólar blue va a ser porque en las próximas dos semanas pasa algo con el FMI, por ejemplo, que no se llegue a un acuerdo por adelantamientos [de pagos]. Eso es más riesgo, más dólar”. Y sumó: “La otra razón es que se vienen las elecciones y hay que hacer cobertura de inversiones. La cobertura de la Argentina es comprar dólares por las dudas porque no se sabe qué va a pasar el lunes [después de las PASO]. Es decir, más dólar”.

Respecto de la inflación, el economista sostuvo: “Ya está descontada, no va a generar que suba el dólar. Es más, se pensaba que [en mayo] llegaría a los dos dígitos y ahora se la espera en el orden del 8,5%”. Agregó: “El aguinaldo no es una variable que haga subir el dólar. Puede subirlo dos pesos, pero no establece una tendencia. Lo que te hace subir el dólar es un riesgo, ya sea por [la renegociación del acuerdo con] el FMI o por las elecciones”.

Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, opinó: “El dólar blue viene planchado porque el dólar MEP está intervenido por venta de Bonares contra pesos y compra de Bonares con dólares, lo que funciona de ancla. Mientras eso continúe, le va a costar despegarse. Puede crecer la brecha, pero tiene tranco corto mientras no suelten el MEP”.

Por otro lado, si bien el especialista reconoció que estacionalmente el pago de aguinaldos suele implicar mayor demanda de dólares paralelos, relativizó su impacto en una eventual suba del blue: “En ese caso, habrá que ver qué decide hacer el BCRA, si proveerla [con oferta] o dejar que ajuste algo la relación precio/brecha”.

Factor electoral

Christian Buteler, presidente de Buteler Servicios Financieros, consideró: “No se puede tomar un día o una semana para ver si el dólar blue está planchado; de hecho, hubo varios saltos este año”. En cambio, precisó: “Lo que sí sabemos es que nos acercamos a las elecciones, que no se pueden incorporar reservas, que sobran pesos y que, sin duda, en algún momento va a haber algún otro episodio de corrida”. En ese caso, el economista pronosticó que el BCRA y el Tesoro eventualmente intentarán frenarla con la venta de los bonos: “Veremos qué tan exitoso sea”, dijo.

Bajo la bandera de la dolarización, Javier Milei apunta a estabilizar la economía Hernán Zenteno - LA NACION

Ante la consulta de las razones que podrían interrumpir la calma de la cotización paralela, Buteler aseguró: “Puede ser tanto el dato de inflación como cualquier otro: una declaración que el mercado no toma bien, una encuesta que este no valore como favorable; la definición de las listas”. Y concluyó: “La situación da como para que todo esté pendiente de un hilo, que todo sea un polvorín y cualquier chispa lo puede prender”.

Por su parte, Salvador Di Stefano, analista económico y de mercados, aseguró que “el dólar alcanzará los $600 antes del 13 de agosto”. Afirmó: “Vamos a tener una aceleración del 20% y, si es que renuncia Massa, puede ser mucho más, así que la tendencia del dólar blue es a la suba”.

El experto coincidió con los demás economistas respecto de que las otras variables son el 14 y el 24 de junio, días en que se cierran las alianzas y listas para competir en las PASO, respectivamente. “Puede haber muchas sorpresas con los anuncios y eso puede mover el tablero financiero. El trade electoral de las acciones todavía no comenzó, así que puede haber tanto un escenario de suba acciones como del dólar, si es que alguno de los candidatos, especialmente los dolarizadores, repuntan”, sostuvo .

El CCL, arriba de los $500

El tipo de cambio contado con liquidación (CCL) avanzó hoy un peso y se mantuvo en $500,87, lo que significa una brecha de casi 100% con el dólar oficial, que cotiza a $258. Así, se consolidó por encima de la barrera que había superado el viernes pasado.

En tanto, el dólar blue también aumentó un peso, hasta llegar a los $484 para la venta, manteniéndose por debajo de $490, valor al que cerró el 31 de mayo, mientras que el dólar MEP, que está intervenido por el Estado con la venta de bonos, aumentó en la misma magnitud, a $474,56.

