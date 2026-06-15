Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 15 de junio

Este viernes sigue el entusiasmo en los mercados por la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina: el riesgo país profundiza su caída y se ubica en su valor más bajo durante la administración de Javier Milei. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street trepan hasta 12%.

Hoy, el indicador elaborado por JP Morgan cede ocho unidades (-1,8%), hasta los 435 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se encontró en este nivel fue en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.