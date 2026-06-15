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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 15 de junio

En la última jornada hábil, el dólar oficial cerró a $1450 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó a $1460 para esa operación

La cotización del dólar este lunes 15 de junio
La cotización del dólar este lunes 15 de junio

Cotización del dólar de hoy

Este lunes 15 de junio no hay actividad en el mercado financiero debido a que es feriado nacional. Tanto para el dólar oficial como para blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

El riesgo país vuelve a bajar y alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018

Este viernes sigue el entusiasmo en los mercados por la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina: el riesgo país profundiza su caída y se ubica en su valor más bajo durante la administración de Javier Milei. En tanto, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street trepan hasta 12%.

Hoy, el indicador elaborado por JP Morgan cede ocho unidades (-1,8%), hasta los 435 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se encontró en este nivel fue en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar el viernes pasado

La divisa minorista cerró el viernes 12 de junio a $1400 para la compra y $1450 para la venta.

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