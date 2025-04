Las elecciones, en la mirada de los economistas

Lo único que falta es que los economistas pretendamos sustituir a los analistas políticos. Pero podemos contribuir a entender la lógica decisoria de los dirigentes políticos. Típico ejemplo de “mercado de pocos”, resulta útil aplicar la teoría de los juegos, que en rigor es la teoría de la decisión cuando la interacción entre los participantes es muy intensa, a la elección de medio período que, en el plano nacional, tendrá lugar el 26 de octubre próximo.

Al respecto, conversé con William “Bill” C. Mitchell (1925 - 2006), quien estudió Ciencia Política en las universidades de Illinois y Harvard (en esta última fue particularmente influenciado por Talcott Parsons y Valdimer Orlando Key). Enseñó en la universidad de Oregón, entre 1960 y 1995. Integró el pequeño grupo de economistas, sociólogos y cientistas políticos que en 1963 participó del primer encuentro del Grupo de Virginia. Bill propuso la denominación Public choice, elección o decisión pública, la cual fue utilizada tanto para la sociedad como para la revista. Fue la primera persona calificada como “miembro distinguido” de la institución. Se ubicó más cerca de la visión de la escuela de la elección pública de Virginia que de las de Chicago o Rochester, agregando que Joseph Allois Schumpeter se hubiera beneficiado con los análisis de la escuela de la elección pública, pero que ésta también puede sacar provecho de los escritos de aquel.

-¿Cuál es el núcleo de su mensaje?

-Como bien explicó Randy T. Simmons, uno de los puntos claves de mi trabajo consistió en comparar la eficiencia y equidad de los mecanismos políticos versus los de los mecanismos de mercado. Concluí que los procesos políticos son perversos, no solamente en la práctica sino también en su esencia, y rara vez mejoran los procesos que generan los mercados. A punto tal que el libro que ambos publicamos en 1994, y que finalmente se tituló Más allá de la política, originalmente se iba a denominar Cómo empeorar las cosas: respuestas públicas a las fallas de los mercados. Luego de 40 años de lecturas y reflexiones, cada vez valoro más la libertad individual y menos la igualdad. La historia es una larga lucha a favor del liberalismo: emancipación de la servidumbre, los monopolios, los controles gubernamentales, los privilegios y las restricciones comerciales y de asociación. La lucha no terminará jamás.

-¿De qué manera los economistas podemos ayudar a entender la dinámica política?

-Distinguiendo entre los mercados “de pocos” y los mercados “de muchos”. Ningún productor de soja tiene inconveniente en explicarle a su vecino qué debe hacer para aumentar sus rindes, porque sabe que, en términos del mercado mundial, el resultante aumento de la producción no disminuirá los precios a los cuales, quien da el consejo, podrá vender su producción. El de la soja es un típico ejemplo de mercado de muchos.

-Deme un ejemplo de mercado de pocos.

-El de los autos, lo cual explica que ningún fabricante les muestra a sus competidores, los modelos en los cuales está trabajando, porque la copia seguramente disminuirá la cantidad y el precio del modelo que lanzará el año próximo. La diferencia de comportamiento no es de índole personal, sino de circunstancias: una persona que pasa de producir autos a elaborar soja modifica su conducta, sin tomar cursos de bondad.

-¿No está descalificando a la actividad política, tratándola como un mercado?

-De ninguna manera, lo que estoy haciendo es aplicando un esquema de análisis que puede servir para entender.

-La política práctica, ¿es un mercado de muchos o de pocos?

-De pocos, claramente. Adrián Claudio Guissarri decía que la política práctica era un oligopolio, con altos costos de entradas. Los dirigentes políticos te tratan con cariño mientras les acercás ideas, fondos, etc.; pero te miran muy mal cuando querés ser candidato.

-¿Qué implicancias tiene el hecho de que la política sea un mercado de pocos?

-Que, como en el caso de la producción de autos, no hay incentivos a “mostrar las cartas” hasta que no haya más remedio. En la Argentina, en 2025, en el plano nacional hay tiempo hasta el 17 de agosto para que las diferentes agrupaciones políticas den a conocer sus candidatos. Difícilmente esto ocurra con anticipación, como se vio hace algunos días con los candidatos a legisladores locales en CABA, elección que tendrá lugar el próximo 18 de mayo.

-Hasta entonces…

-Nada, aunque esto no quiere decir que quienes finalmente resulten ser candidatos no aparezcan en radio, TV, redes, etc., cuantas veces puedan; porque una condición necesaria para ser candidato es ser conocido. Lo cual explica la frecuencia con la cual deportistas, artistas, periodistas, etc. se convierten en candidatos.

-Como usted bien dijo, el 18 de mayo próximo los porteños y las porteñas elegirán legisladores locales. ¿Qué relación existe entre los resultados de dichas elecciones y la que tendrá lugar el próximo 26 de octubre, cuando se renueve parcialmente el Congreso Nacional?

-Para los ganadores de cada elección local, el resultado es una clara “señal” de las elecciones generales; mientras que para los perdedores, se trata “simplemente” de una elección local. Siempre ocurre, pero ésta no es la cuestión.

-¿Cuál es la cuestión, entonces?

-Cómo se preparan las diferentes agrupaciones políticas para cada elección local. En el caso de CABA, a la luz de las candidaturas, resulta claro que le asignan una importancia muy superior que la que demanda la futura integración de la legislatura local. Y quiero creer que no estamos delante de nuevas candidaturas testimoniales, según las cuales encabeza la lista una persona conocida, quien a los pocos minutos de haber ganado renuncia, y ocupa su lugar un desconocido, que le seguía en la lista.

-Volvamos a la teoría de los juegos. ¿Qué agrupación política mostró primero a un candidato importante, obligando al resto a mejorar su oferta?

-Ignoro, pero el resultado final fue claro. Alguien podría plantear, en términos de estrategia militar, si las diferentes agrupaciones políticas no están desperdiciando recursos escasos, como candidatos potables, que probablemente deberían ocupar cargos legislativos a nivel nacional. La probable respuesta de los organizadores de la campaña electoral de 2025 es que, error tipo I, error tipo II, no se pueden dar el lujo de arriesgar.

-Esto de vivir todo 2025 en elecciones, y “permanentemente” en campañas políticas, ¿no es demasiado?

-Mientras la Constitución nacional, y las leyes electorales, sean las que son, ésta es un típico tema de conversación cuando se toma café con parientes y amigos. Un paso adelante, en el año en curso, fue la suspensión de las PASO.

-Don William, muchas gracias.

Juan Carlos de Pablo Por