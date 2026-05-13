Después de cuatro años, Grimoldi reportó pérdidas en su balance financiero

“Un panorama peor de lo esperado” . Con esa contundencia, Grimoldi describió en su último balance el escenario enfrentado durante el primer trimestre por la industria de indumentaria y calzado.

La firma reportó una pérdida neta consolidada de $1872 millones, ajustada por inflación, por operaciones continuadas en la Argentina, lo que representa un 3,2% de sus ventas. El resultado contrasta con la ganancia neta de $7040 millones generada en el mismo período del año anterior. Y marca el fin de una seguidilla de 19 trimestres con resultados positivos -racha que solo había sido interrumpida a fines de 2023 por el impacto de la devaluación-.

Según los estados financieros remitidos por la firma, las ventas registraron una baja de 13% en términos de volumen, con 547.000 pares, frente a los 626.000 vendidos durante el primer trimestre de 2025. Según precisaron, esta caída se da principalmente en el volumen de venta a clientes mayoristas (-23%) y en la venta por internet (-35%).

En términos de facturación, las ventas consolidadas ajustadas por inflación alcanzaron los $59.000 millones, lo que significa una caída del 26% en comparación con el año anterior. Esta mayor caída respecto a la del volumen de pares vendidos -explicaron- se da principalmente por la baja de los precios que definió la empresa en todos los canales.

"El superávit fiscal y la desregulación que empuja el Gobierno debe ser acompañada por reformas ambiciosas", señalan desde Grimoldi en el balance

“El margen de ganancia bruta consolidado de 56,2% refleja el cambio de mix de venta, en el que la venta mayorista, de menor margen, pierde participación, y por lo tanto supera el margen del mismo periodo del año anterior que fue del 52,7%”, precisaron en el documento.

Las causas del retroceso

Desde la compañía explicaron que la contracción del consumo general, que se inició a finales de 2025, se profundizó en los primeros meses de este año. Esta situación obligó a la empresa a reducir márgenes y bajar precios en términos reales para evitar una caída mayor en el volumen de ventas.

“Esta situación forzó una reducción de márgenes para evitar una caída mayor del volumen de ventas, afectando la rentabilidad de la mayoría de las empresas en la industria de indumentaria y calzado. Esto, sumado a que en el primer trimestre las empresas liquidan el inventario excedente que les queda de la temporada de verano, y a que la inflación general fue mayor a la esperada, resultó en un panorama peor de lo esperado”, señalaron desde la firma.

Y agregaron: “ El superávit fiscal y la desregulación que empuja el Gobierno debe ser acompañada por reformas ambiciosas, tanto laborales como impositivas , que se voten en el Congreso, sean apoyadas por las provincias y los municipios, y refrendadas por la justicia de forma rápida. Así, se logrará reducir la incertidumbre de los consumidores respecto a su futuro, permitiéndoles planear mejor su esquema de gastos e inversión”.

A este escenario se sumó un fuerte incremento en los costos financieros: pasaron de representar el 6,7% de la facturación en 2025 al 18,6% este año, impactados por la estrategia de ofrecer cuotas al consumidor y las tasas de interés necesarias para financiar el capital de trabajo.

También mencionaron la presión de las importaciones a través de plataformas internacionales y la necesidad de aumentar la productividad en sus plantas de Arroyo Seco y de Pilar para competir.

Estrategia de precios, cercanía y nuevas marcas

A pesar de los números rojos, Grimoldi logró que el canal de venta directa al consumidor (DTC) representara el 68% de sus ingresos en pesos, consolidando una estrategia que busca entender mejor las necesidades del público.

De cara al futuro, la firma se mostró optimista: “Independientemente del estancamiento que transita el consumo de indumentaria y calzado, pero teniendo en cuenta la venta lograda durante abril, la empresa apuesta a que en el mediano y largo plazo sus marcas y canales de distribución mejoren su performance y por ende su rentabilidad”.

“Si bien esperamos un primer semestre de 2026 tan competitivo y exigente como el último del 2025, estimamos que durante el segundo semestre de 2026 la oferta será menos agresiva y la demanda tendrá mayor poder adquisitivo y más confianza en que el futuro será mejor, mejorando las ventas y rentabilidad”, explicaron.

Entre sus planes, desde la empresa señalaron que continúan con sus planes de crecimiento con nuevos locales de las marcas Vans y The North Face y planean comenzar a comercializar la marca Mango en el último trimestre del año. Además, indicaron que continúan en negociaciones con empresas internacionales, tanto de calzado como de indumentaria.

“ La compañía está preparada para enfrentar los ajustes económicos que seguramente continúen durante el 2026 . Seguirá llevando adelante medidas que fortalezcan su situación económico-financiera, manteniendo cortos los plazos de cobranza, negociando esquemas de pago a mediano y largo plazo con proveedores, rotando el inventario apropiadamente, siendo cauta con su flujo de caja, incentivando la venta online y la omnicanalidad, y priorizando negocios y marcas rentables”, enfatizaron.

“La Compañía será audaz comercialmente y precavida financieramente en sus planes. Desarrollará colecciones segmentadas, que satisfagan las necesidades cambiantes del público que ve que los precios del rubro indumentaria bajan lentamente y necesita herramientas de financiación para concretar la compra”.

Grimoldi fue fundada en 1895 como una fábrica de calzados. Durante el siglo XX desarrolló su canal de tiendas minoristas y se expandió hasta Uruguay. Y desde la década del 1980, comercializa también marcas como Hush Puppies, Kickers, Aldo y Merrell.