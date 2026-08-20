Las exportaciones crecieron 14% en julio y el superávit acumulado en el año fue de US$16.080 millones

En un contexto en donde las noticias sobre la corriente El Niño y un sinfín de lluvias generan ansiedad y preocupación en el ámbito de las commodities agropecuarias y la producción, el último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), elaborado por el Indec, revela que la Argentina volvió a registrar un fuerte superávit comercial impulsado por el crecimiento de las exportaciones y la caída de las importaciones.

En julio, las exportaciones alcanzaron un valor de US$8854 millones, lo que representó un incremento interanual de 14,1%. Hubo un alza de 1,5% en las cantidades exportadas y de 12,4% en los precios. El récord histórico de exportaciones mensuales registrado en la serie estadística es de US$9578 millones, alcanzado en mayo de este año.

Las importaciones alcanzaron US$6739 millones, lo que representó una caída interanual de 1,7% debido a la disminución de las cantidades de 9,2%, ya que los precios aumentaron 8,4%. Es una cifra que está lejos del récord histórico de importaciones mensuales, de US$8667 millones, en junio de 2022.

La balanza comercial registró un superávit de US$2115 millones, lo que representó un incremento de US$1208 millones respecto del mismo mes de 2025. El récord histórico del saldo comercial mensual es de US$3450 millones, alcanzado en mayo de 2026.

Las exportaciones de productos primarios disminuyeron 0,6% en su comparación interanual, pero el resto de los rubros se mantuvieron al alza, sobre todo combustibles y energía, que aumentó un 97,8% con un ingreso de US$1506 millones en el séptimo mes del año.

En cuanto a las importaciones, hubo una baja generalizada. Solo las compras externas de bienes intermedios se mantuvieron en terreno positivo, con una suba del 16%. Los bienes de capital y las piezas y accesorios de bienes de capital disminuyeron, pero también lo hicieron los bienes de consumo, con un 7,3%. También hubo menos compras de vehículos automotores de pasajeros.

De enero a julio de este año, la balanza comercial tuvo un saldo positivo de US$16.080 millones , US$12.330 millones más que en igual período del año pasado, cuando las exportaciones argentinas de bienes totalizaron US$47.468 millones.

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