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Las exportaciones crecieron 14% en julio y el superávit acumulado en el año fue de US$16.080 millones

Las ventas al exterior alcanzaron los US$8854 millones en el séptimo mes y superaron los US$58.000 millones desde enero; las importaciones tuvieron una baja del 1,7% en julio

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Paula Urien
LA NACIONPaula Urien
Las commodities agrícolas lideran la demanda global de las grandes potencias emergentes
El récord histórico de exportaciones mensuales registrado en la serie estadística es de US$9578 millones, alcanzado en mayo de este año. Archivo

En un contexto en donde las noticias sobre la corriente El Niño y un sinfín de lluvias generan ansiedad y preocupación en el ámbito de las commodities agropecuarias y la producción, el último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), elaborado por el Indec, revela que la Argentina volvió a registrar un fuerte superávit comercial impulsado por el crecimiento de las exportaciones y la caída de las importaciones.

En julio, las exportaciones alcanzaron un valor de US$8854 millones, lo que representó un incremento interanual de 14,1%. Hubo un alza de 1,5% en las cantidades exportadas y de 12,4% en los precios. El récord histórico de exportaciones mensuales registrado en la serie estadística es de US$9578 millones, alcanzado en mayo de este año.

Las importaciones alcanzaron US$6739 millones, lo que representó una caída interanual de 1,7% debido a la disminución de las cantidades de 9,2%, ya que los precios aumentaron 8,4%. Es una cifra que está lejos del récord histórico de importaciones mensuales, de US$8667 millones, en junio de 2022.

La balanza comercial registró un superávit de US$2115 millones, lo que representó un incremento de US$1208 millones respecto del mismo mes de 2025. El récord histórico del saldo comercial mensual es de US$3450 millones, alcanzado en mayo de 2026.

Las exportaciones de productos primarios disminuyeron 0,6% en su comparación interanual, pero el resto de los rubros se mantuvieron al alza, sobre todo combustibles y energía, que aumentó un 97,8% con un ingreso de US$1506 millones en el séptimo mes del año.

En cuanto a las importaciones, hubo una baja generalizada. Solo las compras externas de bienes intermedios se mantuvieron en terreno positivo, con una suba del 16%. Los bienes de capital y las piezas y accesorios de bienes de capital disminuyeron, pero también lo hicieron los bienes de consumo, con un 7,3%. También hubo menos compras de vehículos automotores de pasajeros.

De enero a julio de este año, la balanza comercial tuvo un saldo positivo de US$16.080 millones, US$12.330 millones más que en igual período del año pasado, cuando las exportaciones argentinas de bienes totalizaron US$47.468 millones.

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