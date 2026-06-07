Las grandes ambiciones de la industria espacial privada de China

Hace alrededor de una década, Xi Jinping dijo que soñaba con convertir a China en una “potencia espacial”. Desde entonces, el país ha colocado un vehículo explorador en Marte y ha construido una de las dos estaciones espaciales operativas que orbitan la Tierra. Ahora, su industria espacial privada aspira a lograr un impacto aún mayor. Las empresas de China podrían, por primera vez en su historia, recuperar con éxito la primera etapa de un cohete, un paso vital para reducir drásticamente los costos de lanzamiento. Esto abriría una galaxia de oportunidades. Mientras tanto, se completarán nuevas plataformas de lanzamiento privadas, nuevas fábricas de satélites aumentarán la producción y un nuevo departamento gubernamental canalizará más recursos estatales hacia la industria.

Las firmas espaciales de China todavía están rezagadas respecto a sus rivales en el extranjero. Ninguna de las 600 empresas del sector chino destaca sobre las demás como lo hace SpaceX de Elon Musk en Estados Unidos, aunque ha surgido un grupo de emprendedores que espera lograrlo. Entre los más destacados se encuentran Zhang Changwu, un exfinanciero, y Kang Yonglai, un ingeniero, quienes fundaron respectivamente LandSpace y Space Pioneer, dos compañías de lanzamiento. China realizó casi 100 lanzamientos orbitales en 2025, pero sus firmas privadas fueron responsables de solo 16 de ellos. (Estados Unidos, mientras tanto, realizó 180 lanzamientos, de los cuales SpaceX gestionó más de 160).

La mirada en las estrellas

La economía espacial global, que creció de 300.000 millones de dólares a unos 600.000 millones en la última década y se proyecta que triplique nuevamente su tamaño para 2035, todavía está dominada por Estados Unidos, incluso mientras China obtiene ganancias en otras industrias de alta tecnología. Aun así, la industria espacial comercial de China comparte ventajas con otros sectores de alta tecnología: muchos ingenieros, emprendedores ambiciosos y un gobierno solidario que la considera una necesidad estratégica. Por lo tanto, probablemente sea una cuestión de cuándo, no de si China logrará alcanzarlos.

A pesar de la gran ambición, casi todos los lanzamientos de China todavía dependen de la serie de cohetes “Larga Marcha” construidos por la empresa estatal China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Son caballos de batalla confiables. Pero gran parte de la capacidad de CASC está ocupada atendiendo las necesidades de los programas espaciales civiles y militares de China. Y como organismo dirigido por el gobierno, es adverso al riesgo y, por lo tanto, tiene menos incentivos para reducir los costos. En promedio, un cliente tendría que pagar unos 60.000 yuanes (8600 dólares) para llevar un kilogramo de carga desde un puerto espacial chino a la órbita terrestre baja (LEO), que es más fácil de alcanzar que las órbitas más altas y un buen lugar para los satélites comerciales porque, al estar más cerca de la Tierra, pueden proporcionar datos más rápido.

El Falcon 9, el cohete estándar de SpaceX, puede llevar un kilogramo a la LEO por alrededor de un tercio de ese precio. Es grande y su propulsor puede ser capturado después de su uso, rellenado con combustible y encendido nuevamente. SpaceX aprendió a lanzar tales cohetes en 2017 y ahora está probando un nuevo y vasto vehículo espacial llamado Starship, que podría llevar muchos más, o mucho más grandes, satélites a la órbita con cada lanzamiento. Las empresas chinas hasta ahora solo han construido cohetes de un solo uso, que son más costosos.

Pero eso está cambiando. En diciembre, tanto CASC como LandSpace lanzaron cohetes reutilizables de prueba (llamados Larga Marcha 12A y Zhuque-3, respectivamente). En ambos casos, la etapa del propulsor reutilizable explotó antes de ser recapturada, pero la segunda etapa no reutilizable alcanzó la órbita con éxito. Se espera que en 2026 Space Pioneer pruebe su vehículo reutilizable Tianlong-3. Es probable que los cohetes reutilizables de varias otras compañías también prueben suerte. “Fabricar cohetes sigue siendo muy complicado”, señala con sequedad Jiang Luye, director de tecnología de Arktech, una empresa de cohetes con sede en Pekín.

Los cohetes reutilizables más baratos aumentarían enormemente las capacidades de China en el espacio. Las empresas chinas podrían construir rápidamente grandes constelaciones de satélites en la LEO. Las llamadas “megaconstelaciones” son necesarias para proporcionar cobertura global de internet satelital. China tiene dos en proceso: Guowang, que se proyecta que utilice 13.000 satélites, y las “Mil Velas”, que utilizarán 15.000 de ellos. Por el momento, ambas tienen solo alrededor de 100 satélites cada una (la constelación Starlink de Musk tiene más de 9000). Pero hay más en camino.

Encontrar consumidores para los servicios de todos estos satélites puede ser un desafío. Starlink dice que tiene 8 millones de suscriptores en todo el mundo, con alrededor de un tercio en Estados Unidos, donde hay muchas áreas rurales con poca cobertura de internet terrestre. Pero es más complicado para China. La mayor parte del país ya obtiene internet barato y rápido de proveedores de telecomunicaciones nacionales, mientras que quienes viven en áreas más remotas probablemente no puedan pagar el internet satelital. Los países occidentales son cautelosos respecto a recibir su internet desde plataformas chinas; los clientes potenciales en países en desarrollo podrían encontrar el servicio demasiado costoso.

Todo esto crea un problema del “huevo y la gallina”, explica Blaine Curcio, consultor de la industria. Sin una gran demanda de satélites en órbita, es difícil justificar las grandes inversiones en lanzamientos de cohetes que podrían reducir los costos de llevarlos allí. “Solo cuando los datos y la información generados por los satélites puedan ser realmente utilizados a gran escala... los eslabones posteriores en los vuelos espaciales comerciales (incluidos cohetes, motores, plataformas de lanzamiento) verán un desarrollo más rápido”, dice un portavoz de Orienspace, una empresa de cohetes con sede en la provincia de Shandong, en el este de China.

Aun así, hay señales de que la demanda podría estar calentándose. En diciembre, Airbus, un fabricante de aviones europeo, firmó un acuerdo para que las “Mil Velas” de China proporcionen internet durante los vuelos. Geely, un gigante automotriz chino, está lanzando una constelación de varias docenas de satélites para ayudar a sus automóviles a navegar. Huawei y Xiaomi, dos empresas tecnológicas chinas, han comenzado a incluir funciones de llamadas satelitales en sus teléfonos inteligentes.

China espera que sus empresas también se trasladen a negocios más especulativos, como el turismo espacial y la biofabricación basada en el espacio (las células se comportan de manera diferente en microgravedad, lo que podría ayudar en el desarrollo de fármacos). El 13 de diciembre, AZSpace, una empresa de lanzamiento privada, envió una nave espacial a la órbita con carga que incluía levadura, plantas y probióticos para experimentos.

Explosión controlada

Por muy exitosas que lleguen a ser las empresas espaciales chinas, no hay posibilidad de que China permita que una de ellas acumule el poder que disfrutan las mayores empresas estadounidenses de este tipo (la NASA ahora depende totalmente de SpaceX y otras firmas privadas para los lanzamientos). Pero China sí quiere integrar a las empresas privadas de manera más eficiente en los planes gubernamentales. En noviembre, la Administración Espacial Nacional de China creó un nuevo departamento para supervisar el espacio comercial y publicó un plan de dos años para apoyar al sector. El plan exige abrir instalaciones estatales (como estaciones de prueba de cohetes) a empresas privadas y crear un fondo nacional para invertir en el espacio comercial. También permitirá que las empresas privadas liciten proyectos bajo el programa espacial civil de China.

Cuando las firmas espaciales de China despeguen, pueden traer algo más que beneficios económicos. Muchas de las tecnologías que intentan dominar también tienen usos militares: desde proporcionar comunicaciones hasta eliminar satélites no deseados. Algún día, un proveedor de internet satelital chino podría ayudar a las fuerzas armadas de China a coordinar una invasión de Taiwán, considera Steven Feldstein del Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos con sede en Washington.