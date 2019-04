Las pymes podrán conseguir capital con el descuento de facturas

El instrumento se implementará de forma escalonada por sectores

El acceso al financiamiento es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el actual contexto de altas tasas de interés. Ayer, el Ministerio de Producción y Trabajo y la AFIP anunciaron la implementación del sistema de factura de crédito electrónica, una herramienta que permite a las empresas venderla en el mercado para conseguir capital. El costo, sin embargo, aún es alto, con un piso no inferior al 30% de interés.

"Con este sistema se busca que las pymes expandan su financiamiento, logren mayor liquidez en un plazo menor, cuenten con un nuevo instrumento de inversión en el mercado y tengan certidumbre sobre la fecha de cobro de las facturas emitidas por grandes empresas", dijeron en el Gobierno.

El sistema será parecido a lo que ocurre con el descuento de los cheques diferidos avalados, que ayer, en el Mercado Argentino de Valores (MAV), cerraron a una tasa de 43,40% para el que tiene un vencimiento a 30 días; a 43,16% para el 120 días, y a 44,12% para el de 365.

Para su implementación, la AFIP diseñó un cronograma de los sectores en los que comenzará a funcionar el sistema. Desde este mes, las pymes proveedoras de la industria automotriz ya pueden descontar las facturas de las grandes automotrices en el mercado.

A partir del mes próximo, se sumarán los sectores de suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento público, servicios de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, y de servicios de intermediación financiera y seguros. En junio se incorporarán la industria manufacturera y los sectores de petróleo y explotación de minas y canteras. En julio, el de la construcción y de transporte y almacenamiento.

En agosto entrarán en vigor los servicios inmobiliarios; enseñanza; salud; servicios sociales, artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; servicios de asociaciones y personales; y agropecuario.

En tanto, en septiembre se podrán descontar las facturas en los sectores de servicios de alojamiento y comida, profesionales, científicos y técnicos, actividades administrativas, y servicios de apoyo, información y comunicaciones.

Finalmente, en octubre llegará el turno del comercio mayorista y minorista, uno de los más esperados por las pymes.

"El cronograma se estableció para que los sectores donde es más complejo implementar el sistema arranquen después. Ya funciona en la industria automotriz porque hay mucha integración entre las terminales y las pymes proveedoras", explicaron en la AFIP. También señalaron que "ahora es más fácil de implementar este sistema porque se generalizó el uso de la factura electrónica".

Con la retracción del consumo, las pymes sufren un enfriamiento de la actividad que, sumado a las altas tasas que impulsa el Banco Central para estabilizar la economía, impacta en su cadena de pagos. Ayer, la tasa de interés de referencia quedó en 68,32%.

"El Gobierno está tratando de moverse en una dirección en la que antes no se había movido. Efectivamente el problema del financiamiento es tremendo porque no existe un mercado como sucede en otros países -dice Vicente Donato, del Observatorio Pyme-. Estamos en un escenario de estanflación fuerte, del que es difícil salir. En esta coyuntura, estas medidas no son suficientes, pero en buena hora que se esté buscando una ayuda".

Ayer, el Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (Mopyme) realizó un encuentro en el que presentaron siete propuestas para "afrontar la crisis actual y ser impulsoras del futuro despegue de la economía". Entre las medidas, se encuentra la de "impulsar una ley que garantice el pago a las pymes en el plazo máximo de 30 días para las ventas de productos y servicios que realicen tanto a las grandes compañías como a la administración pública".

Según indicaron, los principales problemas de las pymes son: la baja del consumo, la presión impositiva, la inflación y la cotización del dólar, los costos de seguridad social y juicios laborales, la falta de crédito, la recesión, el aumento de tarifas de servicios públicos y el poco margen de ganancia.