Las reacciones de los economistas ante la decisión de Sergio Massa de recomprar deuda pública

El ministro de Economía, Sergio Massa, sorprendió hoy con un anuncio de recompra de deuda soberana por US$1000 millones, que fue calificado como una medida inteligente por algunos economistas. Otros, en cambio, apuntaron al financiamiento de esa compra y tildaron a la movida de riesgosa porque las reservas netas son escasas y está la sequía por delante.

En diálogo con LA NACION, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, dijo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está comprando bonos en dólares desde hace varias semanas y eso hizo que los precios subieran un 24%, algo que mantuvo a raya la brecha entre el dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación (CCL).

“Lo que está claro es que este es un año electoral y están armando un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional pueda aceptar. Una justificación que pueda aceptar para tener un mecanismo de intervención en el precio en dólares de los bonos externos de la Argentina, con los que se calcula el Riesgo País y con los que se hace MEP y CCL. Con este mecanismo buscan darle sostén al precio de esos bonos y contener las brechas”, explicó.

“Están mostrando la caja de herramientas que tienen. Es algo que venía haciendo la Anses, que no es lo mismo que lo haga el Banco Central (BCRA). Están mostrándole al mercado la herramienta que tienen y van a buscar que el Fondo se las apruebe. Si el Fondo se las convalida es como que ellos van a poder mostrar que en un año electoral tienen intervención en los paralelos”, agregó.

Por su parte, el economista Diego Martínez Burzaco tildó a la jugada de inteligente porque refuerza el buen momento de los activos financieros locales. “Como señal es auspiciosa, y buscan ir mejorando el acceso a los mercados. Pero me da la sensación de que queda mucho camino por delante si el objetivo final es volver al financiamiento externo”, opinó.

En tanto, el analista financiero Christian Buteler dijo que la recompra de bonos en precios tan bajos es algo positivo, si bien el dato quizás ya había circulado porque por algo los bonos subieron de US$18 a US$30 en los últimos meses.

Otro punto es el tema del financiamiento. “¿De dónde salen los dólares? De las reservas netas del Central de U$S6500 millones. Faltan detalles y suena a optimista, sobre todo porque el BCRA tiene muy pocos dólares”, señaló el economista y socio de FMyA, Fernando Marull.

“El argumento oficial es que sirve para mejorar el perfil de vencimientos, pero eso no parece lógico: el país tiene problemas mucho más inminentes como para ocuparse de algo que pasa durante el próximo mandato. Así que sí, esto apunta indirectamente a bajar la brecha. El problema es que no se sabe cómo lo van a financiar, porque la meta de reservas en 2022 se cumplió con lo justo y hay una sequía muy importante en 2023″, sumó Francisco Mattig, portfolio manager en Consultatio Plus.

Por último, Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, dijo que los US$1000 millones saldrían de los Derechos Especiales de Giro del FMI, lo que sería “arriesgado” con reservas netas escasas y sequía por delante, aunque, desde el punto de vista del fisco, es lógico recomprar bonos a estas paridades, si bien era más razonable hace cuatro meses, cuando valían menos de US$20.

Las reacciones en redes

El anuncio del ministro de Economía generó reacciones públicas de distintos especialistas. Sobre el origen del financiamiento para consumar la recompra, Marcos Buscaglia fue crítico. “’Massa desendeuda’, están saliendo a decir los pseudoeconomistas kirchneristas. Al comprar bonos no bajás deuda, cambiás el acreedor. Para bajar deuda hay que tener superávit fiscal, pero este gobierno, sumando gobierno y Banco Central, tuvo déficits fiscales mayores a 10% del PBI por año”, marcó.

"Massa desendeuda", están saliendo a decir los pseudeconomistas kirchneristas. Gente, al comprar bonos no bajas deuda, cambias el acreedor. Para bajar deuda hay que tener superávit fiscal, pero este gobierno, sumando gobierno y BCRA, tuvo déficit fiscales >10% PBI x año. — Marcos Buscaglia (@MarcosBuscaglia) January 18, 2023

Pese a que la reacción del mercado fue positiva, con un incremento de 6% en el valor de los bonos argentinos, parte de los economistas no se mostraron convencidos con la medida que fue publicada en el Boletín Oficial, en una resolución conjunta con la Secretaría de Finanzas y la de Hacienda. “Delirante. El Banco Central no tiene dólares para importar insumos y salen a comprar deuda externa. ¿Con esta maniobra piensan parar la desconfianza en el peso?”, se preguntó el consultor Roberto Cachanosky, quien suele expresarse con dureza contra las políticas económicas de la administración de Alberto Fernández.

Delirante, el BCRA no tiene dólares para importar insumos y salen a comprar deuda externa.

Con esta maniobra piensan para la desconfianza en el peso? — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) January 18, 2023

También crítico del Frente de Todos, el economista Gustavo Lazzari consideró que la liquidez para hacer la recompra va a obtenerse a través de la emisión. “Pagamos con imprenta lo que tenemos que pagar con ahorro”, sostuvo el liberal, quien consideró que esto forma parte de medidas de campaña para la elección presidencial de este año.

Anuncio Massa:



1) 1000 palos son cinco Ronaldos



2) La deuda del Tesoro la recompra el BCRA.. este es el mejor país del mundo. Pagamos con imprenta lo que tenemos que pagar con ahorro.



3) Empezó la campaña. Juega Massa



4) Habrá nuevos spots a las 9 Am



No más — lacha (@lacha) January 18, 2023

En el variopinto universo de los economistas, también hubo otros que se manifestaron a favor de la medida comunicada por Massa esta mañana de forma sorpresiva. “Se pueden hacer un millón de análisis, encontrar miles de peros. La idea de comprar bonos a estos precios es positiva. Claramente, el tema de la falta de dólares es un punto a seguir”, manifestó Buteler al respecto de esta adquisición que hace el Ministerio de Economía, en un tema que generaba fuertes reclamos de parte de la oposición, cuyos dirigentes se mostraban “preocupados” por el elevado nivel de deuda pública emitida.

Se pueden hacer 1 millón de análisis, encontrar miles de peros, la idea de comprar bonos a estos precios es positiva.

Claramente el tema de la falta de dólares es un punto a seguir. — Christian Buteler (@cbuteler) January 18, 2023

Darío Epstein, de Research for Traders, enumeró los puntos positivos que para él traería esta implementación del Palacio de Hacienda. “Mi lectura del anuncio de Massa: aumenta el poder de fuego para intervenir el dólar MEP y el CCL vía compra de bonos, desde el Banco Central estaban limitados por el FMI; supuestamente bajarán los dólares alternativos; se achicaría la brecha”, enumeró.

Mi lectura del anuncio de #Massa:

Aumenta el poder de fuego para intervenir dolar MEP y CCL, via compra de bonos.

Desde el BCRA estaban limitados por FMI.

Supuestamente bajarían los dólares alternativos.

Se achicaría la brecha.

//Pero seguramente mi lectura es equivocada… — Dario Epstein (@DarioEpstein) January 18, 2023

Por su parte, el exministro de Economía de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay sembró dudas sobre los motivos del Gobierno para realizar la recompra de bonos de la deuda anunciado por Sergio Massa esta mañana. “Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente”, advirtió en un mensaje en Twitter.

“No se entiende: ¿acaso los pocos dólares de las reservas no eran “para la producción”? ¿Resulta que ahora son para “mejorar el riesgo país y los vencimientos...de 2029/30? ¡Faltan 7 años para pagarlos! Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente...”, escribió Prat Gay.

No se entiende: ¿acaso los pocos dólares de las reservas no eran "para la producción"? ¿Resulta que ahora son para "mejorar el riesgo país y los vencimientos...de 2029/30?

¡Faltan 7 años para pagarlos!

Esperemos que ningún funcionario haya comprado esos títulos recientemente... pic.twitter.com/XePu9nRkvH — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) January 18, 2023