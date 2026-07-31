Las reflexiones de Georgieva tras su paso por el país: el “regalo inesperado”, un paralelismo con Messi y un mensaje a los argentinos

WASHINGTON.- Del “regalo inesperado” del ministro de Economía, Luis Caputo, al paralelismo entre la “perseverancia” y la “dedicación incesante” de Lionel Messi para llegar a su éxito en el Mundial de Qatar 2022 y el “camino similar” que requiere la transformación económica de un país; del “ejemplo” de la “oportunidad más amplia” que representa Vaca Muerta para la Argentina a los nuevos elogios a la marcha del plan económico del Gobierno, el “desafío de mantener el rumbo” y la “idea que estuvo presente” durante su viaje al país.

A tres días de haber culminado su primera visita a la Argentina desde que es directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva publicó a través del blog del organismo sus impresiones de su paso por Buenos Aires y Neuquén, donde durante 48 horas mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el equipo económico, empresarios y estudiantes, y recorrió Loma Campana, el mayor bloque que opera YPF en la provincia patagónica.

“Mi primera reunión en Buenos Aires comenzó con un regalo inesperado. Caputo me obsequió una camiseta de la selección argentina con mi nombre y el 10, el emblemático número de Lionel Messi. Fue un comienzo muy apropiado para mi primera visita oficial a la Argentina", recordó Georgieva al iniciar su posteo y trazó un paralelismo económico.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk; los acompañó el ministro de Economía, Luis Caputo. Presidencia

“Cuando Messi finalmente levantó la Copa del Mundo en Qatar, tenía 35 años, una edad a la que muchos futbolistas ya se han retirado. Su triunfo fue la culminación de años de perseverancia, contratiempos y una dedicación incesante. Esto puso de relieve cómo los grandes logros requieren persistencia y pueden llevar más tiempo del esperado. La transformación económica sigue un camino similar", comparó Georgieva.

La directora gerente del organismo multilateral, quien en su paso por el país elogió el programa económico del Gobierno y descartó un nuevo crédito, señaló en la publicación que “restaurar la estabilidad es difícil” y que “lograr que perdure es aún más complicado”.

“Las mayores recompensas llegan solo tras años de perseverancia. Esta idea estuvo presente durante mi visita a la Argentina esta semana“, dijo.

Georgieva destacó que en cada lugar en el que estuvo encontró personas que “miraban más allá de los desafíos actuales” y se preguntaban “en qué podría convertirse su país durante la próxima década”.

“Para un país que ha pasado gran parte de su historia reciente centrado en la próxima crisis, el hecho de desplazar la atención hacia un horizonte de mayor plazo me pareció la señal más alentadora de todas”, destacó.

Luis Caputo, Kristalina Georgieva y Horacio Marin, en Vaca Muerta. STR - YPF

La dirigente búlgara alabó el proceso de “estabilización impresionante” de los últimos dos años y medio desde que Milei asumió la presidencia, e hizo un repaso de los avances en materia de desinflación, superávit fiscal primario, caída de la pobreza, crecimiento de la economía, recomposición de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA), la baja del riesgo país y los incentivos a las grandes inversiones.

“Hoy, el panorama es notablemente distinto”, aseveró. “Estos logros reflejan el compromiso con la estabilidad y las medidas políticas decididas de la administración Milei y, sobre todo, la perseverancia del pueblo argentino”, añadió.

“La estabilización devuelve a un país algo que no es fácil de medir: tiempo. Cuando las familias creen que los precios se mantendrán estables, empiezan a ahorrar en lugar de limitarse a protegerse de la inflación. Cuando las empresas confían en que las políticas serán predecibles, invierten pensando en años, no en meses. Los bancos conceden créditos a más largo plazo. Los gobiernos pueden centrarse en mejorar las instituciones en lugar de reaccionar ante la siguiente emergencia", describió en el posteo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la conferencia de prensa en Buenos Aires. Captura

“En otras palabras, la estabilidad amplía el horizonte temporal de un país. Sé lo transformador que esto puede ser, porque lo viví en mi propio país”, dijo en referencia a Bulgaria, algo que ya había hecho cuando se presentó el lunes junto a Caputo en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

Luego, advirtió sobre el panorama incierto actual de la economía mundial, con “patrones comerciales” que están cambiando.

“Las tensiones geopolíticas siguen siendo elevadas. La inteligencia artificial está transformando sectores industriales y mercados laborales a una velocidad asombrosa. El capital es cada vez más selectivo y fluye hacia países que combinan políticas sólidas con instituciones predecibles. En este contexto, la estabilidad macroeconómica no es solo deseable: es un requisito previo para atraer inversiones, crear empleo y mantener la competitividad", desarrolló.

En ese sentido, sostuvo que vio esa oportunidad “con gran claridad” en los yacimientos de petróleo y gas de Vaca Muerta, que “se desarrollan a gran velocidad”.

“Demuestra que también [la Argentina] posee ingenieros, emprendedores y líderes públicos y privados talentosos y comprometidos con su desarrollo. Y lo hace en un momento en que el mundo busca suministros energéticos seguros y fiables”, elogió.

“Vaca Muerta es solo un ejemplo de una oportunidad más amplia. La inversión minera se está acelerando, los servicios basados ​​en el conocimiento exportan cerca de US$10.000 millones anuales y la agricultura sigue figurando entre los sectores más competitivos del mundo”, amplió Georgieva, que también destacó a los emprendedores argentinos “de talla mundial”, “universidades sólidas” y un “talento humano excepcional”.

Respecto de los próximos pasos para la Argentina, Georgieva señaló que la “perspectiva a largo plazo guía la colaboración del FMI” con el país, con el que mantiene un programa económico por US$20.000 millones sellado en abril del año pasado.

“La propuesta del Gobierno de contar con un Banco Central más fuerte e independiente puede contribuir a garantizar que los avances en materia de inflación perduren“, señaló, luego de que ayer Milei presentara el paquete de iniciativas para modificar la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso.

También hizo mención a su “primera mañana en Buenos Aires”, en la que conoció a Marina, una maquilladora que “amablemente” la ayudó a prepararse para la jornada. “Me contó que tiene tres empleos y que la vida sigue siendo difícil; sin embargo, también expresó su esperanza de que el país mantenga el rumbo. Sus circunstancias no han cambiado de la noche a la mañana. Lo que sí está cambiando es su confianza en que el progreso puede perdurar", dijo.

“Más tarde conocí a la reconocida bailarina de tango Mora Godoy. Además de su célebre trayectoria, ha fundado una escuela de danza y ofrece becas a jóvenes que, de otro modo, tal vez nunca tendrían la oportunidad de aprender", contó.

“Historias y profesiones distintas, pero ambas reflejaban la misma convicción de que invertir hoy puede generar oportunidades para el mañana. Percibí esa misma perspectiva de largo plazo en los estudiantes", explicó, en referencia a su encuentro con alumnos universitarios.

“A través de estas conversaciones con líderes empresariales, trabajadores y estudiantes, escuché un mensaje común y alentador: la Argentina está empezando a mirar más allá de la próxima crisis para enfocarse en las oportunidades que se avecinan” , resaltó.

Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei. @KGeorgieva

Georgieva también destacó que el “marco sólido de responsabilidad fiscal, con reglas claras e instituciones fuertes”, puede ayudar a los futuros gobiernos a “preservar los logros alcanzados con tanto esfuerzo”.

“La transformación económica de la Argentina también llevará tiempo. El país ha sentado las bases para un futuro más estable. El desafío ahora es mantener el rumbo: seguir construyendo las instituciones, la confianza y las oportunidades que permitirán que el progreso actual se convierta en una prosperidad duradera”, cerró el posteo, titulado “Argentina mira hacia el futuro: tras restablecer la estabilidad, el país necesita transformar los logros obtenidos con gran esfuerzo en una prosperidad duradera”.