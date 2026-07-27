Georgieva señaló que la Argentina está en una posición “muy sólida” y agregó sobre las reservas: “Sigan comprando”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó hoy al país y ya se encuentra en el Ministerio de Economía, donde fue recibida por el titular de la cartera, Luis Caputo, y por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Allí brindó una conferencia de prensa junto a Caputo, quien la presentó: “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles”, dijo el funcionario.

Cuando la jefa del Fondo tomó la palabra, dijo. “Cuando asumí el cargo, en mi primera semana, la primera reunión que tuve sobre un asunto de país fue con la Argentina, en octubre de 2019, la pregunta que discutíamos era si el país podría mantenerse al día con el servicio de sus obligaciones de deuda para todos. Esta no es la pregunta que debemos hacernos hoy. La Argentina se encuentra en una posición mucho más sólida y esto es resultado del arduo trabajo del Gobierno. Es el resultado de la perseverancia y el sacrificio del pueblo argentino”.

Georgieva al llegar al Ministerio de Economía Gustavo Garello - AP

Luego destacó el progreso macroeconómico que se hizo desde 2023 y dijo que la economía está más “saludable”. Mencionó una posición fiscal “más fuerte” que pasó de déficit a superávit, una inflación que pasó de 210% a 30% y una acumulación de reservas que suma US$13.000 millones desde principios de año y supera la meta con el Fondo. “No me preocupa la posición externa de Argentina, ha sido consistentemente sólida. Prevemos que las reservas continuarán aumentando”, agregó.

Y respecto de la capacidad de pago del país, dijo: “No me preocupa que la Argentina tenga el dinero para pagar. Sigan comprando [reservas]”

“No vemos la necesidad de que la Argentina tenga que solicitar un financiamiento adicional del FMI”, completó.

Luego dijo que la confianza del mercado “se ha recuperado” y que el riesgo país se redujo “drásticamente” de 1500 puntos básicos a alrededor de 400. “Quiero destacar que cuando las agencias de calificación mejoran la nota de la Argentina, esto es muy significativo para la capacidad de las provincias y las empresas privadas de acceder al mercado y emitir bonos a buen precio. Esto se traduce en oportunidades de crecimiento para la Argentina. De hecho, el Tesoro ya puede emitir bonos en dólares en el mercado interno. Fueron unos US$5000 millones hasta el momento y hay otros US$4000 millones en proceso”, expresó.

Como segundo punto, se refirió al crecimiento. “Lo que observamos es un crecimiento que se consolida en terreno positivo tras dos años de caídas que hemos superado. Esto es muy importante para el pueblo argentino. Cuando la inflación baja, se convierte en un impuesto para todos, pero especialmente para los más pobres”, explicó.

Y siguió: “Esto reduce los índices de pobreza. Y cuando el Gobierno demuestra claramente su apoyo a las personas vulnerables, en especial a las familias con hijos, vemos reflejado este apoyo en la reducción de la pobreza, que pasó de más del 50% al 28% actual. Vemos buenas perspectivas para la inyección de inversión. El marco regulatorio, aunque arriesgado, ha propiciado la aprobación de US$45.000 millones en inversiones y una gran cartera de proyectos para el futuro. Esto se traduce en el dinamismo de la economía argentina, que, en este momento, se concentra principalmente en el petróleo, el gas, la minería y la agricultura".

"¿Qué podemos hacer para que el crecimiento en Argentina se distribuya de manera más equitativa?“, planteó como tercer punto. Y respondió: “Este fue el tema principal de la discusión de hoy. ¿Qué podemos hacer específicamente para apoyar a Argentina y facilitar aún más las condiciones financieras, de modo que las pequeñas empresas y los hogares puedan acceder a préstamos y esto se traduzca en una mayor prosperidad compartida en el país? Sabemos que las pymes generan la mayoría de los empleos y, por lo tanto, impulsar el consumo permite que más pequeñas empresas prosperen”.

Horas antes, al llegar al país, la jefa del Fondo posteó en la red social X: “¡Hola desde Buenos Aires! Espero con interés interactuar con personas de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina posee un enorme potencial para impulsar el crecimiento, generar empleo y construir un futuro más próspero".

Georgieva llegó acompañada de su jefe de Gabinete, Andreas Bauer; Luis Cubeddu, asistente al director del Departamento de Estudios del FMI y encargado de la división de supervisión multilateral; Joyce Wong, la nueva encargada de la misión argentina; Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

Cómo sigue la visita

Así empieza su visita institucional de dos días en el país, la primera desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y pocas semanas después de la firma del acuerdo por US$45.000 millones.

Según el cronograma previsto, Georgieva arribará a Buenos Aires en las primeras horas de hoy. La agenda comenzará con actividades en el Ministerio de Economía, donde está prevista una conferencia de prensa, y continuará con una reunión en la Casa Rosada con Milei que, está agendada a las 14, y encuentros con Caputo, Bausili y otros integrantes del Gobierno.

Un dato: el Presidente acordó una reunión a las 14.30 con la mesa política, por lo que el encuentro con Georgieva sería apenas protocolar.

Georgieva viajará el martes a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

La directora gerente del organismo también participará de una actividad con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, cenará con referentes del ámbito económico y empresarial. Mañana viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético. La búlgara sería recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, y miembros de otras petroleras que operan en el país.

La visita se realizaría en Loma Campana, uno de los bloques emblemáticos de la formación no convencional, operado por YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. Se trata del primer desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, iniciado después de la expropiación de la petrolera de mayoría estatal en 2012, y de uno de los principales símbolos de la expansión petrolera y gasífera que el Gobierno presenta como una fuente estructural de divisas para la Argentina.

Georgieva regresará luego a Buenos Aires y partirá el miércoles por la mañana rumbo a Montevideo. Su gira regional no incluirá una escala en Brasil, la principal economía de América Latina, que además celebrará elecciones presidenciales este año.

La Argentina es, por amplio margen, el principal deudor del FMI. Al 24 de julio mantenía un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones al tipo de cambio vigente del organismo. Esa exposición representa el 34,6% de todos los préstamos pendientes del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista.

Una parte de esa deuda se originó en el acuerdo firmado en 2018 durante la gestión de Macri, que fue refinanciado en 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández. En abril de 2025, el Gobierno de Milei alcanzó un nuevo entendimiento por US$20.000 millones, el programa número 23 entre la Argentina y el FMI. Desde entonces, el organismo desembolsó alrededor de US$15.800 millones.

La llegada de Georgieva se producirá además en la antesala de la tercera revisión de ese programa, prevista tentativamente para septiembre. La evaluación tomará como referencia el cumplimiento de las metas cuantitativas establecidas para fines de junio y podría habilitar un desembolso de US$860 millones.

La dinámica de los objetivos pactados mostró durante el primer semestre una inversión respecto de las revisiones anteriores. El Gobierno, que inicialmente había tenido mayores dificultades para acumular reservas y solía sobrecumplir las metas fiscales, logró superar los compromisos vinculados con el frente externo, pero quedó bajo observación por el resultado de las cuentas públicas.

Según GMA Capital, el Banco Central acumuló compras por US$12.766 millones en el mercado de cambios en lo que va del año, por encima de los US$10.000 millones comprometidos en la última revisión. Las reservas internacionales netas también habrían superado la meta anual acordada con el Fondo, de US$8000 millones, mientras que las reservas brutas alcanzaron los US$48.809 millones.

En el plano fiscal, en cambio, el Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de alrededor de $0,7 billones y un rojo financiero cercano a $1 billón. De acuerdo con Equilibra, el superávit primario acumulado durante el primer semestre fue de $7,3 billones, pero se reduce a unos $6,3 billones bajo la metodología del Fondo, que excluye los ingresos provenientes de privatizaciones. Esa cifra quedaría unos $0,6 billones por debajo de la meta semestral.

En el equipo económico relativizan ese desvío y lo atribuyen principalmente a la postergación para julio del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de personas humanas. La pauta original, además, ya había sido flexibilizada durante la última revisión del programa. Para alcanzar el objetivo anual, el Gobierno deberá acumular un superávit primario cercano a $10 billones durante el segundo semestre en un contexto de caída de la recaudación.

(FILES) Argentina's Minister of Economy, Luis Caputo, speaks during a press conference at the Ministry of Economy offices in Buenos Aires on June 28, 2024. Caputo announced on July 6, 2026, that Javier Milei’s government has enough funds to meet the debt payments for this year -of around 19 billion dollars- and he described turning to the international market to refinance maturities as “an option". (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) EMILIANO LASALVIA - AFP

La visita también se dará pocas semanas después de que Caputo presentara el programa financiero con el que el Tesoro pretende cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027. La hoja de ruta oficial no contempla en su escenario base una emisión de bonos en el mercado internacional, aunque mantiene esa posibilidad abierta si el riesgo país disminuye y las tasas resultan convenientes.

El esquema se apoya en préstamos de organismos internacionales, emisiones en dólares bajo legislación local, privatizaciones, compras de divisas al Banco Central y la acumulación durante este año de un colchón financiero estimado en US$3700 millones. Entre las principales operaciones se encuentran dos créditos comerciales respaldados por organismos multilaterales.

El Gobierno sostuvo que esas fuentes le permitirían afrontar los compromisos de 2027 sin un regreso forzado a Wall Street. El FMI, sin embargo, considera que la recuperación de un acceso estable a los mercados internacionales será necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reducir gradualmente la exposición financiera del país con el organismo.

En su último informe técnico, el organismo identificó la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 como uno de los principales riesgos domésticos para el programa. Advirtió que una mayor volatilidad podría provocar dolarización de carteras, demorar inversiones y dificultar el regreso de la Argentina a los mercados.

El FMI también señaló el riesgo de una “fatiga de reforma” si la estabilización macroeconómica no se traduce en mejoras visibles en el empleo y los ingresos. Ese punto coincide con uno de los aspectos más débiles de la coyuntura: mientras el frente financiero muestra una mejora, con acumulación de reservas, cierta calma cambiaria y subas en las calificaciones crediticias, la actividad continúa exhibiendo fuertes diferencias entre sectores.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) del Indec cayó 0,46% en mayo respecto del mes anterior y acumuló dos retrocesos consecutivos, según la desestacionalización de Econviews. La consultora destacó que los sectores primarios, la minería, el petróleo y la intermediación financiera muestran una evolución positiva, mientras que la industria, la construcción, el comercio y otras actividades intensivas en empleo continúan rezagadas.