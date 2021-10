Las tres medidas de corto plazo que negocia el sector privado con el Estado

El sector privado está atento a una serie de reuniones que tendrán esta semana con funcionarios nacionales, en las cuales buscarán negociar la flexibilización de medidas que complican la actividad económica. Los dos encuentros más urgentes son el que tienen hoy los empresarios del sector de consumo masivo con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el que mantendrán mañana algunas empresas de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Por otro lado, hay expectativa sobre si habrá alguna novedad en el Ministerio de Trabajo, luego de que el Presidente anunciara que revisará las medidas de prohibición de despidos e indemnización doble.

Ante la preocupación por el aumento de precios y por la pérdida de dólares, el Gobierno tomó en las últimas semanas dos medidas con efecto en el corto plazo: congelar los precios de una canasta de 1247 productos y prohibir hasta fin de mes el pago anticipado de importaciones. Al mismo tiempo, para no escalar la tensión con el sector privado, el Presidente recibió a un grupo de empresarios en un almuerzo distendido en Casa Rosada y participó del cierre del Coloquio de IDEA, el evento empresarial más importante del año, donde adelantó que las restricciones laborales “serán revisadas”.

Pese a estos gestos del Presidente, el empresariado desconfía de que el Gobierno flexibilice las restricciones antes del 14 de noviembre, cuando son las elecciones generales. Las tres variables que desvelan al oficialismo son el dólar, la inflación y el desempleo, por la cual no se esperan mayores novedades de cambio, pese a que en el Gobierno admitan en off the record que las medidas tomadas no ayudan a resolver los problemas en el mediano plazo.

Congelamiento de precios

A partir de las 18, la Secretaría de Comercio Interior recibirá nuevamente a las empresas de consumo masivo y a los supermercadistas con el fin de avanzar con un acuerdo para congelar una canasta de producto por 90 días. Las negociaciones de hoy se centran en dos puntos: si se permitirá un aumento en torno al 5% de los precios, como habían negociado los empresarios con Paula Español, la antecesora de Feletti en el cargo, y el alcance del programa (si incluye marcas premium o no).

De no alcanzar un acuerdo, la segunda duda que mira con detalle el sector privado es si Feletti aplicará la ley de abastecimiento para congelar los precios. Si bien en Presidencia no quieren llegar a tal situación, el secretario de Comercio Interior admitió el viernes pasado que esa herramienta está sobre la mesa, cuando indicó que, de no lograr un consenso, van “a tener que aplicar las leyes”.

El tercer punto a observar es si el congelamiento de precios se expandirá a otros sectores, como también indicó Feletti. El dato de inflación de 3,5% de septiembre dejó entrever que el aumento de precios es generalizado en toda la economía. Solo el rubro “Educación” y “Bienes y servicios varios (cuidado personal)” se desaceleraron con respecto al mes anterior.

Restricciones a la compra de dólares

Mañana será el turno de las empresas importadoras de reunirse con las autoridades del Banco Central. En ese encuentro, las compañías esperan saber si se extenderá más allá de octubre la medida que restringe el pago anticipado de compras del exterior.

“Si se extiende, aparecerán más cartas como la de Fate”, dice un empresario industrial, en referencia a la nota que la compañía liderada por Javier Madanes Quintanilla envió a sus clientes, en la que advertía que si se prolongaban las trabas de acceso al dólar, podría verse obligada a parar su producción.

El Banco Central justificó esa medida al explicar que en los últimos meses había crecido la diferencia entre los pagos que se hacían al exterior y el valor de las importaciones que luego se registraban. En concreto, ejemplificaron que en agosto se hicieron pagos cursados a través del mercado de cambio por US$6200 millones, mientras que el valor del ingreso de bienes fue US$5400 millones.

Luego de la carta de Fate, la entidad que conduce Pesce se puso en contacto con la empresa para solucionar los inconvenientes.

Prohibición de despidos y doble indemnización

Las restricciones en el mercado laboral no son nuevas de estos meses, pero el Presidente sorprendió al declarar que son “medidas de excepción” y que “no van a sostenerse en el tiempo”. Al momento, ambos decretos finalizan el 31 de diciembre y en el Ministerio de Trabajo dicen que no hay novedades de que se vaya a anticipar el fin de estas medidas.

La obligatoriedad de doble indemnización nació tres días después de que asumiera el Gobierno, el 13 de diciembre, y se prorrogó a lo largo del tiempo. La última extensión se hizo el pasado 23 de enero y se aplicó un tope de hasta $500.000 sobre la duplicación. Esta medida no alcanza a las personas contratadas luego de la fecha en que entró en vigencia el decreto, ni al empleo público.

La prohibición de despidos, en tanto, entró en vigencia luego de comenzada la pandemia en la Argentina, el 31 de marzo de 2020, y fue extendida en ocho ocasiones, con la justificación de que “resulta necesario prorrogar aquellas medidas que resguardan los puestos de trabajo”.