Inflación: cuál es la principal traba para avanzar con el congelamiento de precios

Alcanzar un acuerdo por la lista definitiva de más de 1200 productos que integrarán la canasta con precios congelados no es el único desafío que enfrenta a la Secretaría de Comercio y las principales empresas fabricantes de alimentos. A unas horas del encuentro clave que se realizará hoy a las 18, el principal obstáculo que hoy tiene el plan oficial es qué hacer con los aumentos que aprobó unos días antes de dejar su cargo la secretaria Paula Español y que las empresas no quieren dar marcha atrás.

El jueves 7 de octubre -es decir 48 horas antes de dejar el cargo-, Español les autorizó a un grupo de 16 empresas líderes un aumento que se ubica entre 4% y 7% en sus principales líneas de productos. La lista de compañías beneficiadas incluye a los principales jugadores del sector, como Molinos Río de la Plata, Danone, Mastellone y Unilever. En muchos casos, el fin de semana súper largo (el viernes 8 y el lunes 11 fueron feriados) provocó que muchos supermercados demoraran los cambios de precios hasta el martes 12, es decir justo el día anterior en que Roberto Feletti -el reemplazante de Español- les comunicara a las empresas del sector el congelamiento de 1247 productos por un plazo de 90 días.

El congelamiento de Feletti además es retroactivo al 1 de octubre, lo que abre un frente de batalla extra: qué hacer con las nuevas listas de precios que los proveedores les facturaron a los supermercados y con los aumentos que ya llegaron a las góndolas. En las empresas la posición que prevalece es que cualquier congelamiento debe entrar en vigencia desde el miércoles 13, es decir sin afectar a los aumentos que otorgó la propia Secretaría de Comercio en forma expresa y por escrito.

Lista negociada

Junto con este tema, el otro frente de negociación pasa por definir la lista final de productos congelados. La intención de las grandes empresas es reemplazar algunos de los artículos que propuso la secretaría por otras marcas y presentaciones, con la premisa de que el acuerdo debe concentrarse en productos de primera necesidad y excluir a las líneas más premium.

Las empresas también irán con la propuesta de incluir los más de 700 productos que integran las canastas oficiales de Precios Cuidados y Súper Cerca, que vencieron a principios de octubre y que se encontraban a punto de ser renovadas por Español.

Del otro lado, la principal arma de negociación de la Secretaría de Comercio es que si no hay un acuerdo se aplicará la ley de abastecimiento. ”Evidentemente, si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”, sostuvo Feletti en declaraciones radiales durante el último fin de semana.

Ley polémica

La primera versión de la ley de abastecimiento se sancionó en 1974 durante el gobierno de Isabel Perón. El punto más controversial era el que le entregaba a las autoridades nacionales la facultad de pedir a un juez la “detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas, cuando sea necesario para el esclarecimiento de la infracción”, así como fijar precios máximos o márgenes de utilidad.

En 2014, se sancionó una nueva ley que eliminaba algunas de las disposiciones más polémicas, como las penas privativas de la libertad, al mismo tiempo que incorporaba un régimen con importantes herramientas con las que el Gobierno podría intervenir con fuerza en la economía y en el comercio. ”En su momento, desde las entidades empresarias que conforman el grupo de los seis, logramos una declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento; pero después la ley no se aplicó y no hubo el caso que habilitara a la Corte Suprema a declarar su inconstitucionalidad. Ojalá no tengamos que justificar los extremos para estas cuestiones”, aseguró Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), que concurrirá al encuentro con Feletti en su condición de titular de Copal, la cámara que reúne a los fabricantes de alimentos.

Daniel Funes de Rioja: "En su momento, desde las entidades empresarias que conforman el grupo de los seis, logramos una declaración de inconstitucionalidad de la ley de abastecimiento" Victoria Gesualdi _ AFV

“Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, yo digo que acá hay un empresariado que toda la pandemia demostró que producía y que cuidaba a la gente. No hubo problemas de abastecimiento pese a tener precios congelados, porque la situación era excepcional; pero ahora, a la salida de la pandemia, paremos”, aseguró Funes de Rioja.