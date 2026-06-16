Leve mejora del uso de la capacidad instalada de la industria en abril

En un escenario que mantiene los desafíos que le planteó la competencia originada por la apertura de las importaciones, la industria tuvo una leve mejora en el uso de su capacidad instalada en abril. Ese indicador registró un nivel general de 59,9%, apenas por encima del 58,6% de igual mes de 2025.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En este informe oficial también se puede repasar la variación del uso de la capacidad instalada en el primer cuatrimestre del año: en enero fue de 53,6%; en febrero, de 54,6%; en marzo, 59,8%, y en abril, como se dijo, 59,9%.

No se trata de un dato menor. La utilización de la capacidad instalada suele considerarse un termómetro del nivel de actividad económica. Valores elevados –cercanos al 80% o 85%– suelen asociarse con períodos de expansión, mientras que porcentajes más bajos, como el actual, reflejan contextos de menor actividad, capacidad ociosa y, en muchos casos, la necesidad de políticas que impulsen la reactivación.

El economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora [I+D] Industria y Desarrollo, comentó que el uso de la capacidad instalada industrial sigue sin poder superar el 60% y opinó que no ve perspectivas de que esto pueda cambiar en los próximos meses.

“La actividad industrial es un serrucho con tendencia clara hacia la baja. Hay un efecto sándwich: precios y demanda a la baja, costos al alza. Crece la presión sobre la rentabilidad”, explicó.

Según Coatz, para poder romper esta tendencia es clave que se empiecen a reactivar sectores como alimentos y bebidas, metalmecánica, “que son los que tienen que volver a traccionar fuerte el nivel de actividad”.

Como ocurre con otros indicadores de actividad industrial, el análisis por sectores revela una marcada heterogeneidad, que deja en evidencia cuáles son los rubros que mejor resisten el actual contexto económico y cuáles resultan más perjudicados.

En este sentido, la refinación de petróleo registró en enero un uso de su capacidad instalada de 86,8%, casi tres puntos porcentuales (p.p.) por arriba de igual mes del año pasado; industrias metálicas básicas, 73,4%, casi 10 p.p. superior a igual mes de 2025; sustancias y productos químicos, 69,9%, más de 10 p.p. por encima de igual período del año pasado.

En la vereda opuesta, la de los perdedores, aparecen productos textiles, con un uso de la capacidad instalada de 42,4% (apenas por debajo del 42,2% de abril de 2025); productos de plástico y caucho, con 42,4%; metalmecánica excluida industria automotriz, con 42,7%, e industria automotriz, con 46,5% (más de 10 p.p. por debajo de igual mes del año pasado).

Según se remarcó en el informe oficial, la principal incidencia positiva se observa en la elaboración de sustancias y productos químicos –aumentó más de 10 p.p. interanual–. “Cabe recordar que, en el mismo mes del año anterior, la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por las inundaciones que sufrió la localidad en marzo de 2025, y que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”, se explicó.