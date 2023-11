escuchar

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, escribió esta tarde un mensaje contundente en su cuenta de la red social X en referencia a las elecciones presidenciales argentinas y las versiones que indican que Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), se habría impuesto por un importante margen.

“Libres”, afirmó junto a una imagen elocuente que muestra a unos pájaros volando y una cadena rota.

Unas horas antes, el empresario también había dicho “hoy se vota, nunca en blanco”.

En tanto, el pasado viernes, Galperin se sumó al repudio de la utilización de la estética de Mercado Libre para montar cartelería y difundir mensajes contra el candidato de LLA. Así, el hombre de negocios compartió un mensaje que había publicado Guibert Englebienne, de Globant. “No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos”, escribió.

Luego el mensaje continuó: “No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto”. Y cerró: “La democracia es de todos. Nos vemos el domingo”.

Los afiches que motivaron la publicación del empresario tienen la estética de Mercado Libre, pero en ellos figura el nombre de la compañía ficticia “Mercado Liberado”. “Hot Sale, Día del niño”, dice uno de ellos, que promociona una pistola. “Anti bullying, incluye cargador”, sostiene la publicidad y agrega: " No le enseñes a defenderse, enseñale a que le tengan miedo”.

Galperin, durante la campaña

El fundador de Mercado Libre se mostró activo a través de las redes durante la campaña, donde se zambulló en distintas discusiones. En medio de la polémica que desató en el mundo del fútbol argentino el candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por avalar la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), Galperin respaldó el modelo privatizador que en los últimos días generó el rechazo de varios clubes locales.

“En qué tipo de clubes juegan la mayoría (¿o todos?) los jugadores de la selección que ganaron la Copa del Mundo en 2022?”, cuestionó el empresario en respuesta a una usuaria de X que calificó la iniciativa de “truchada”.

“Lo quisieron meter a Scaloni en la truchada de la privatización de los clubes y los mandó a casa”, sentenció Macarena, una usuaria de la red social, que se refirió a la reacción que tuvo el DT de la selección, Lionel Scaloni, quien en conferencia de prensa evitó responder acerca de la privatización en el fútbol.

Tras ello, el fundador de Mercado Libre respondió a la usuaria de la red social y deslizó que los futbolistas de la Selección juegan en equipos del mundo que son privados.

