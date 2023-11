escuchar

Un amplio grupo de futbolistas retirados y en actividad, como parte del grupo Futbolistas Unidxs, firmaron una solicitada en la que llamaron a votar al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massma en el balotaje presidencial del próximo domingo. La carta, que tiene entre sus firmantes a los campeones del mundo Ubaldo Fillol y Jorge Olguín (Argentina 1978), y Héctor Enrique (México 1986), hizo especial hincapié en la cuestión de las sociedades anónimas deportivas (SAD) y las declaraciones del contendiente de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, que avaló su implementación, y por las cuales un gran número de clubes lo repudiaron.

En el comunicado, que fue impulsado por los mismos protagonistas que tomaron la misma iniciativa en apoyo al actual presidente Alberto Fernández en 2019, también se criticó al libertario por las frases que tanto él como algunos miembros de su partido pronunciaron en relación a la última junta cívico militar que gobernó al país entre 1976 y 1983: “No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que este candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene en violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura que dentro de Ios 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas”.

Los términos en los que se expresó contra la privatización de los clubes fueron igual de enérgicos: “Con mayor preocupación observamos la últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que ‘un pibe más en el club es un pibe menos en la calle’, porque nuestros clubes no son el negocio de nadie; sino la inclusión de miles; y porque creemos que la pasión no se privatiza. Que nuestros clubes no son un negocio, y que se sostienen con el esfuerzo voluntario de muchos y muchas que los mueve el compromiso, la solidaridad y la vocación. Que no nos mueven las reglas del mercado. No queremos que el mercado sea el que ordene las relaciones de nuestras vidas”.

Además de los tres campeones mundiales en 1978 y 1986, la solicitada también incluye las firmas de algunos jugadores retirados, como Hugo Lamadrid, José Vizcarra y Raúl Cardozo, además de futbolistas en actividad como Álvaro Barreal, Lucas Bruera, Milton Giménez y Juan Cruz Komar, el expreparador físico Fernando Signorini y también figuras del fútbol femenino, como Paulina Gramaglia y Luciana Bacci.

En particular, Lamadrid, de pasado en Racing y Quilmes entre otros, explicó a LA NACION los motivos por los cuales se opone a las SAD en el fútbol: “Para nosotros, y para mí puntualmente, es despojar a los clubes de su identidad, de su contenido de contención social y de pasión. Vos metés en tu club a gente que no solo posiblemente no sea hincha de tu club, sino que vienen a hacer negocios cual pozo de petróleo. Y el día en que ese pozo de petróleo se seque y no te dé ganancias, los abandonan y se van. Ya tenemos ejemplos en el fútbol argentino de que eso ha sucedido”.

“También con esto vos propiciás la llegada de capitales de dudoso origen. Milei hablaba del fútbol inglés, donde los dueños son jeques árabes o qataríes o magnates rusos, y hablando del espectáculo. La cuestión es que en nuestro país el empresario argentino, que tiene como meta muchas veces la mayor ganancia en el menor tiempo posible, en esto se va a hacer fuerte. En el sentido de que los triunfos te legalizan ante los socios las bondades de una privatización, adelante con los cañones. El tema es cuando el triunfo ya no se da, pasa lo del pozo del petróleo: se rajan y te dejan un club devastado, sin divisiones inferiores. A ellos les interesa el fútbol nada más, no el resto de la cuestión social”, agregó.

La lista actual de firmantes es muy reducida en relación a los cientos de nombres que contenía la de 2019, entre los que estaban Pedro Troglio, Nahuel Guzmán, Claudio “Turco” García, Carlos “Chino” Luna, Agustín Pelletieri, Federico Fattori y Martín Galmarini. Consultado por este medio sobre el tema, Signorini se refirió a las presiones que padecen algunos de los futbolistas actuales para no expresarse públicamente: “Hay un montón de factores, pero entre otros está el temor a ser castigados. También creo que hay poco sentido de compromiso social, cada vez es menor. Es como que en las inferiores los van formateando de acuerdo a los deseos del sistema, que no sean rebeldes ni políticamente correctos, que no tengan ninguna semejanza con Diego [Maradona], por ejemplo”.

En particular, el ex personal trainer y preparador físico de Maradona se refirió a los jugadores y el cuerpo técnico de la selección actual que salió campeón del Mundial de Qatar 2022, luego de que Lionel Scaloni evitara responder una pregunta acerca de la privatización en el fútbol: “Hay una falta de sensibilidad brutal por el respeto por su propia historia. ¿De dónde salen estos chicos? ¿Clubes privados, los más opulentos y burgueses? No, la mayoría sale de lugares donde solamente son ignorados sino también despreciados. Sería fantástico que los muchachos de la selección argentina, ya que todos emergieron de esos lugares y esos barrios, que se mantuvieron abiertos y a muchos de ellos les dieron de comer, dijeran algo por el compromiso y el amor por la solidaridad y el cariño por esos clubes. No en modo explícito, pero sí un cartel, que diga que se oponen a la privatización de los clubes, del fútbol. Sería genial, pero bueno”.

"EN ESO NO ME METO"



Lamadrid, por otra parte, fue más práctico a la hora de explicar los motivos del número reducido: “No sé si hay nombres que faltan y no los pudieron contactar, seguramente habrán otros a los que no se los contactó y mañana nos llamarán puteándonos, preguntando por qué no los pusimos. Como es tan heterogéneo todo, es muy grande el campo de acción para encontrar a los muchachos y esto no viene motorizado por [Futbolistas Argentinos] Agremiados, puede ser eso. Lo que yo creo es que quien tenga ansias de manifestar una posición, lo debería hacer. Y si no lo ves así, perfecto. Pero claro, yo entiendo también que la puteada el domingo puede no llegar porque jugaste mal, sino por como pensás. Algo que pasa en otros ámbitos”, comentó.

Por último, quien también fue candidato a vicepresidente de la Academia hizo un último hincapié en la protección de los clubes de barrio, la cual según advirtió estaría comprometida si Milei quita los subsidios: “Cuando vos necesitás que el piso de la cancha esté en las mejores condiciones posibles porque no solamente se practica fútbol, voley o básquet, sino que las chicas o los chicos también hacen patín artístico, y necesitan un buen piso, o arreglar el tinglado si entra agua cuando llueve, o que los baños estén bien. ¿Los clubes qué hacen? Piden subsidios. ¿A donde? A los municipios, a las provincias o a la Nación. Lo que va a traer aparejado es el derrumbe del club de barrio como el primer punto de contención social para los pibes y pibas que encuentran ahí, además de sus primeras armas, en compartir espacios y competencias y aprender a ganar y a perder. Eso es muy preocupante, y en general no se toca, yo no escucho a nadie que hable de lo complicados que serían los clubes de barrio”.

Signorini, por su parte, apeló a la conciencia social de los futbolistas: “Pienso en esa canción que se cantó tanto en el Mundial, ‘los pibes de Malvinas’. Hay que seguir honrándolos, porque esos sí que son verdaderos héroes. Desde todos los lugares hay que honrarlos y estar a la altura de ellos, lo que siguen y seguirán significando. Una cosa es quedar en la estadística, y otra es quedar en la historia y pasar a la leyenda”.