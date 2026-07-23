Llega H&M a la Argentina: dónde estará el local y cuándo abrirá sus puertas

La cadena sueca de indumentaria H&M está pronto a arribar a la Argentina. La compañía negocia con IRSA, dueña de los principales centros comerciales del país, la apertura de su primera tienda antes de fin de año. El punto elegido para el desembarco es el shopping Alto Palermo, ubicado sobre la avenida Santa Fe. La elección de la ubicación, bajo la gestión del grupo de Eduardo Elsztain, reafirma la apuesta de la marca por este barrio estratégico como puerta de entrada al mercado local.

Tal como informó LA NACION en el mes de abril, los primeros contactos entre H&M e IRSA fueron fructíferos y eso dio luz verde a continuar las conversaciones. Ahora, las conversaciones ganan dinamismo con el objetivo de concretar la inauguración en noviembre, aunque los responsables aún definen aspectos operativos y comerciales del proyecto.

H&M junto a la firma IRSA ultiman los detalles para abrir su primer local en la Argentina

La operación queda a cargo de Hola Moda, un grupo de capitales panameños constituido en 2020 con el propósito específico de desarrollar el negocio de H&M en América Latina. El nombre de la firma alude directamente a las iniciales de Hennes & Mauritz, denominación completa de la cadena sueca.

Hola Moda recibe el control de Phoenix y Dorben Group, compañías cuyos accionistas también participan en la distribución regional de marcas internacionales como Carolina Herrera, Valentino, Michael Kors y Aló.

El shopping Alto Palermo es la locación elegida para el primer local de H&M

El desembarco sigue el esquema que aplican otras firmas globales de moda en la actualidad: en lugar de operar de manera directa en cada país, las empresas se asocian con grupos regionales que poseen conocimiento sobre los mercados, gestionan las tiendas y cuentan con experiencia en importación, logística y comercialización.

Esta estrategia resulta similar a la aplicada en el país por Nike y Zara junto al grupo Harari, o Victoria’s Secret a través del grupo David, que también posee la licencia local de Bath & Body Works. Con este ingreso, tres holdings de origen panameño mantienen participación directa en el sector de la indumentaria internacional en el país.

H&M está próximo a desembarcar en la Argentina

H&M inició su expansión en América Latina en 2012, momento en el cual inauguró su primera tienda en México. Desde entonces, la firma consolidó su presencia en la región y convirtió al mercado mexicano en su operación principal por cantidad de sucursales. La marca también posee locales en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Candela Contreras.