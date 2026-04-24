Apertura confirmada: H&M llegará a la Argentina en 2027

El desembarco de H&M ya tiene fecha. La marca sueca de fast fashion anunció que en 2027 abrirá su primera tienda en la Argentina.

La llegada se concretará de la mano del operador panameño Hola Moda, que distribuye en a región marcas como CH Carolina Herrera, Tory Burch y Alo Yoga. El modelo comercial es similar al que están aplicando otras marcas internacionales que se asociaron con un grupo panameño para su negocio en la Argentina, como en los casos de Nike, Zara y Victoria’s Secret.

Para la marca sueca, la Argentina será el mercado número quince en la región, ya que está presente en Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela. Además, durante la segunda mitad de este año está prevista la apertura de su primera tienda en Paraguay.

Daniel Ervér: “Estamos muy contentos de anunciar nuestra continua expansión en Latinoamérica con nuestra primera tienda en Argentina"

“Estamos muy contentos de anunciar nuestra continua expansión en Latinoamérica con nuestra primera tienda en Argentina”, ha señalado el consejero delegado del grupo Daniel Ervér, destacando que el objetivo es acercar su propuesta de moda y calidad al mejor precio a más consumidores del país.

H&M desembarcó en Latinoamérica en 2012 cuando puso en marcha en México su primera tienda en la región. Actualmente, el país es el principal mercado en el territorio para el grupo sueco por número de tiendas.

Icono del fast fashion

Fundada en 1947, la empresa cuenta actualmente con cerca de 4000 tiendas distribuidas en más de 79 países. Sus ventas superan los US$22.000 millones anuales.

Con base en Estocolmo y fundada por Erling Persson, la compañía sueca comercializa indumentaria, accesorios, calzado, cosméticos y productos para el hogar, con una propuesta basada en combinar diseño con precios accesibles y una alta rotación de las colecciones.

Mapa del sector

El ingreso de H&M se suma a la llegada de grandes cadenas internacionales que vuelven a mirar a la Argentina como un mercado atractivo. Impulsadas por la apertura comercial, comenzaron a delinear un nuevo mapa del sector de la moda.

Hace unos días, el grupo danés Bestseller anunció su desembarco en la Argentina con un plan para abrir 40 tiendas y una inversión de US$50 millones en cinco años, en alianza con Grupo One -la misma firma que trajo Decathlon y prepara la llegada de Kiabi-. Según precisaron, la operación comenzará este año con tres de las principales marcas del grupo: Jack & Jones, Only y Balmohk.

En paralelo, la etiqueta española de moda Mango anticipó su regreso a la Argentina tras más de 20 años fuera del mercado mediante un acuerdo de franquicia con el grupo argentino Grimoldi. La firma prevé la apertura de cinco locales en los próximos cinco años-la primera está prevista para septiembre en el shopping Alto Palermo-, junto con el lanzamiento de un canal de e-commerce.

Por su parte, la marca británica Superdry eligió a la Argentina como base para su reconversión global. Tras un proceso de reestructuración, la empresa confirmó una inversión estimada entre US$40 y US$50 millones durante los primeros cuatro años, en alianza con la argentina Tango Fabric. La apuesta incluye un flagship store en Buenos Aires en agosto, que funcionará como sede regional y como centro de decisiones para toda Sudamérica.

A su vez, a fines del año pasado, la marca brasileña Farm Rio desembarcó en la Argentina con su primer local en Buenos Aires. La compañía, conocida por sus estampados vibrantes y enfoque en moda sostenible, llegó de la mano del Grupo Markova -liderado por Mariano Lobera- quien asumió también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay.