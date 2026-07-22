H&M: se conoció cuándo abrirá las puertas de su primera tienda en la Argentina

La llegada de H&M a la Argentina comienza a tomar forma. La cadena sueca de fast fashion negocia con IRSA, la empresa dueña de los principales shoppings del país, la apertura de su primera tienda en el país para antes de fin de año, dentro del Alto Palermo.

De concretarse el cronograma previsto, el desembarco se producirá antes de fin de año en Alto Palermo, uno de los centros comerciales con mayor circulación de la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Santa Fe. La elección de la ubicación a cargo de la compañía de Eduardo Elsztain confirma la apuesta de la marca por Palermo como puerta de entrada al mercado argentino.

La llegada de la empresa de indumentaria había sido adelantada por LA NACION en abril. Ahora, las conversaciones avanzan para que la primera sucursal pueda abrir sus puertas en noviembre, aunque todavía restan definir aspectos operativos y comerciales del proyecto.

La operación local estará a cargo de Hola Moda, un grupo de capitales panameños creado en 2020 para desarrollar el negocio de H&M en América Latina. El nombre de la empresa comparte, precisamente, las iniciales de Hennes & Mauritz, la denominación completa de la cadena sueca.

Hola Moda está controlada por Phoenix y Dorben Group, compañías cuyos accionistas también participan de la distribución regional de marcas internacionales como CH Carolina Herrera, Valentino, Michael Kors y Aló.

El desembarco se realizará mediante un esquema cada vez más utilizado por las grandes firmas internacionales de moda, quienes, en lugar de operar directamente en cada país, las compañías se asocian con grupos regionales que conocen los mercados, gestionan las tiendas y cuentan con experiencia en importación, logística y comercialización.

Es una estrategia similar a la utilizada en la Argentina por otras marcas globales, Nike y Zara operan junto al grupo panameño Harari, mientras que Victoria’s Secret trabaja con el grupo David, que también posee la licencia local de Bath & Body Works.

Con el ingreso de Hola Moda, serán tres los holdings de origen panameño con participación directa en el mercado argentino de indumentaria internacional.

Shopping Alto Palermo, en el corazón del barrio palermitano Tadeo Bourbon - LA NACION

H&M ingresó en América Latina en 2012, cuando inauguró su primera tienda en México. Desde entonces, amplió de manera sostenida su presencia en la región y convirtió al mercado mexicano en su principal operación latinoamericana por cantidad de sucursales.

La marca también se encuentra presente en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La renovación del Alto Palermo

La apertura de H&M se suma a otras renovaciones que realiza la empresa de Elsztain en el shopping porteño. Entre las novedades de las nuevas marcas internacionales que ponen un pie en la Argentina se encuentra Miniso, que abrirá su local en el shopping de Palermo este viernes 24 de julio.

También se incorporaron recientemente Victoria’s Secret (a fin de 2025) y la marca italiana de lencería Intimissimi, mientras que Adidas y Nike avanzan con una fuerte renovación de sus locales.

La llegada de la cadena sueca será, sin embargo, uno de los movimientos más relevantes del centro comercial. No solo se tratará de la primera tienda de H&M en la Argentina, sino también de la entrada de uno de los mayores jugadores mundiales del negocio fast fashion.

La empresa, fundada en Suecia en 1947 por Erling Persson, comercializa indumentaria, calzado, accesorios, cosméticos y productos para el hogar. Su modelo se basa en ofrecer diseños de tendencia a precios accesibles, con una elevada rotación de colecciones. Actualmente, el grupo cuenta con cerca de 4000 tiendas distribuidas en más de 79 países y registra ventas anuales superiores a los US$22.000 millones.