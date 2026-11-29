El plástico está en todas partes. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada minuto se venden alrededor de un millón de botellas de agua de plástico y cada año se usan cinco billones de bolsas de plástico en todo el mundo. La mitad de toda la producción, que crece más rápido que la de cualquier otro material, está diseñada para aplicaciones de un solo uso. La producción anual mundial de más de 400 millones de toneladas está destinada a alcanzar los 1100 millones para 2050. Las montañas de residuos generan presión tanto por parte del público como de los reguladores para mejorar el reciclaje.

Sin embargo, hay un problema. Gran parte de los residuos plásticos están sucios y compuestos por varias capas diferentes, lo que los hace demasiado complejos para el método de reciclaje habitual de trocearlos antes de volver a moldearlos. A pesar de los esfuerzos por aumentar las tasas de reciclaje, más del 90% del plástico termina incinerado, en vertederos o arrojado a la naturaleza. En respuesta, grandes empresas de bienes de consumo como Nestlé, PepsiCo y Procter & Gamble exploran nuevas formas de reciclaje para transformar los residuos nuevamente en materias primas con las que se pueda fabricar plástico nuevo.

El interés de estas empresas es comprensible porque gran parte de sus envases no es apta para las técnicas de reciclaje existentes. Si pueden comprar plástico hecho a partir de residuos difíciles de reciclar, pueden lavarse las manos, dice Philippe von Stauffenberg, director de Greenback Recycling Technologies, que inauguró una planta de reciclaje avanzado junto con Nestlé en México en 2023. “Somos su iglesia católica. Ellos son los pecadores y nosotros les vendemos la absolución”.

Otras empresas se están sumando a la iniciativa. Plastic Energy, una firma británica, ya suministra materias primas recicladas para envases en Europa, incluidos los snacks SunBites de PepsiCo y los recipientes de helado Magnum de Unilever. Pero lo que parece una bendición para el medio ambiente resulta ser, de hecho, polémico. Los ambientalistas lo denuncian como una forma contaminante de seguir usando plástico. En septiembre, California demandó a ExxonMobil, una importante petrolera, en parte por “engañar” al público sobre la capacidad de la tecnología para resolver la crisis de los residuos plásticos.

El problema es el método de reciclaje. Uno de los enfoques más comunes, la pirólisis, consiste en calentar los residuos hasta que se descomponen químicamente. El resultado es petróleo y gas sintético, que se recaptura para abastecer de energía a las plantas de reciclaje. Este y otros procesos también liberan residuos tóxicos debido a las sustancias peligrosas presentes en el plástico, afirma Veena Singla, científica de salud ambiental de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tampoco está claro que el reciclaje genere menos emisiones que la fabricación de plástico virgen.

Por lo tanto, los responsables políticos y los reguladores se muestran escépticos ante el nuevo enfoque, sostiene James Kennedy, analista de idTechEx, una empresa de inteligencia de mercado. Quizás el punto más controvertido sea el etiquetado, que puede determinar si una empresa cumple con los requisitos de reciclaje o disfruta de exenciones fiscales.

El petróleo producido mediante reciclaje avanzado debe diluirse fuertemente con crudo “fresco” antes de poder convertirse en plástico. Eso significa que, por ejemplo, un lote de envases de hummus podría contener petróleo reciclado mientras que otro podría no tener ninguno. Sin embargo, si el 10% de las materias primas en general proviene de fuentes recicladas, la industria quiere decir que el 10% de los envases son 100% reciclados, incluso si algunos no contienen ningún material reciclado, una forma de contabilidad que denominan “balance de masa”.

Hasta ahora, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha rechazado el enfoque y lo ha calificado de “engañoso”. Existe un escepticismo similar entre los grupos ambientalistas europeos como Zero Waste Europe, que afirman que el elemento reciclado es tan bajo que apenas cuenta como reciclaje.

Dicha resistencia podría poner en peligro a una industria en ciernes, que necesita una gran inversión para construir plantas e infraestructura con el fin de conseguir los residuos. Y la necesidad de un reciclaje avanzado existe, argumenta Stuart Coles en la Universidad de Warwick. En última instancia, señala, “queremos mantener la mayor cantidad posible de material dentro de la sociedad”. Eso significa reutilizar siempre que sea posible, pero también implica fomentar el reciclaje.

Hay señales de que su argumento puede estar ganando terreno. En octubre, Gran Bretaña aceptó una versión del enfoque de balance de masa y, aunque la UE todavía lo está sopesando, la mayoría de los estados miembros parece estar a favor. La innovación aún podría hacer que los procesos sean más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Mura Technology, una empresa británica con una planta en Teesside, afirma que su tecnología hidrotermal produce mejores rendimientos y menos dióxido de carbono que la pirólisis. Samsara Eco, una firma australiana, sostiene que su tecnología, que utiliza enzimas para descomponer los residuos plásticos, podría evitar por completo la necesidad de añadir petróleo nuevo. Tales avances pueden ayudar a mantener el plástico en circulación en lugar de confinarlo en el basurero.