Los aranceles de Donald Trump a Groenlandia no suponen un gran golpe para Europa

Los europeos ya no se sorprenden por la amenaza de los aranceles. Saben que el presidente Donald Trump los considera una cuota de acceso al mercado estadounidense, una palanca para que Estados Unidos acceda al suyo y un castigo por lo que él percibe como desaires. Desde su regreso al cargo, las empresas europeas han simulado escenarios de guerra comercial y han ajustado sus cadenas de suministro, contratos de venta y canales de distribución. Actualmente, las exportaciones de la UE a Estados Unidos están sujetas a un arancel del 15%; los productos británicos se gravan con un 10%. El gravamen adicional del 10% con el que Trump amenaza a los países nórdicos, Alemania, Francia, los Países Bajos y Gran Bretaña por enviar un pequeño contingente de tropas a Groenlandia es una molestia más. Pero no mucho más, siempre y cuando se contenga la escalada.

La UE exportó mercancías por un valor anualizado de €523.000 millones (US$609.000 millones) a Estados Unidos en el tercer trimestre de 2025, lo que supone alrededor del 2,8% del PIB del bloque, e importó mercancías por valor de €360.000 millones. Esto supone un descenso con respecto a los €547.000 millones del año anterior; las importaciones crecieron desde los €336.000 millones. Es difícil saber en qué medida el descenso se debe a los aranceles. En cualquier caso, los estadounidenses parecen estar compartiendo el impacto. Un estudio del Instituto Kiel, un grupo de expertos, revela que los importadores y consumidores estadounidenses absorbieron el 96% de los aranceles actuales, mientras que los precios de las empresas europeas se mantuvieron prácticamente sin cambios. Un análisis rápido de los investigadores revela que los aranceles del 10% de Groenlandia reducirían un 0,04% la producción de la UE y un 0,02% la de Estados Unidos.

Si Trump aumentara los aranceles al 25%, como ha dicho que hará antes del verano si Europa no consiente su adquisición de Groenlandia, los costos aumentarían al 0,08% para la UE y al 0,06% para Estados Unidos. Difícilmente se trataría de una recesión.

Sin embargo, algunos sectores están más expuestos que otros a los aranceles estadounidenses, y los políticos europeos se ven presionados para responder. Las importaciones estadounidenses totales de equipo industrial aumentaron un 11% entre abril y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, pero las de los ocho países europeos cayeron un 4%. En el caso de vehículos como automóviles, vagones de tren, barcos y aviones, el panorama es similar. Las importaciones estadounidenses se desplomaron un 17%, pero la caída de los ocho fue del 32%. Esto puede reflejar en parte el ajuste de las empresas a los aranceles. Las grandes empresas globales, en particular, habrán modificado sus cadenas de suministro, abasteciendo al mercado estadounidense desde otros países o con ensamblajes locales. El banco Morgan Stanley estima que la mayor parte de los ingresos de las empresas europeas de bienes procedentes de Estados Unidos se fabrican o ensamblan en el país.

Para evaluar la exposición de las empresas europeas a los últimos aranceles de Trump, hemos analizado unas 80 grandes empresas de los ocho países afectados. Sus ingresos combinados generados en Estados Unidos alcanzaron alrededor de US$1,1 billones el año pasado, aproximadamente una cuarta parte de su total mundial.

Para las que forman parte de nuestro panel, las ventas en Estados Unidos representan en promedio alrededor del 40% del total. Facebook Donald J. Trump

A juzgar únicamente por las ventas, las empresas sanitarias son las más expuestas. Para las que forman parte de nuestro panel, las ventas en Estados Unidos representan en promedio alrededor del 40% del total. En el caso de los fabricantes de medicamentos, la proporción es mayor, alrededor de la mitad tanto para GSK como para Novo Nordisk el año pasado. (No obstante, muchas empresas farmacéuticas están exentas de los aranceles actuales. No está claro si eso se aplicaría con los nuevos gravámenes). Estimamos que solo el 27% de los costos del sector sanitario se producen en Estados Unidos, frente al 40% de sus ingresos, una diferencia mayor que en nuestros otros seis sectores. Novo Nordisk, por ejemplo, parece tener una presencia reducida en Estados Unidos, a pesar de sus elevadas ventas en ese país.

Los cinco fabricantes de automóviles de nuestra muestra reciben un total de US$200.000 millones por sus ventas en Estados Unidos (el 23% de su total). Las empresas que corren mayor riesgo son aquellas que venden automóviles en Estados Unidos pero no tienen fábricas allí. Las ventas de Audi en Estados Unidos cayeron un 27% en 2025, según Automotive News. Porsche se enfrenta a problemas similares. Sus ventas en Estados Unidos aumentaron ligeramente el año pasado. Sin embargo, el aumento de los aranceles ha contribuido a que el fabricante de automóviles de lujo haya tenido un año desastroso. Sus beneficios operativos cayeron un 90% en 2025.

Europa podría tomar represalias. En marzo, la UE preparó represalias arancelarias por valor de €21.000 millones sobre productos estadounidenses para contrarrestar los gravámenes propuestos por Trump sobre los metales. Posteriormente, añadió €72.000 millones para contrarrestar los aranceles del “Día de la Liberación” anunciados en abril. El conjunto combinado quedó en suspenso tras la humillante tregua de la UE con Trump, que terminó con un arancel del 15% sobre los productos de la UE. Pero esa tregua podría quedar ahora en suspenso, lo que volvería a poner en juego las medidas de represalia. Se eligieron sectores estadounidenses para maximizar el daño a Trump y limitar al mismo tiempo el daño a Europa. Entre ellos se incluían productos para los que existían competidores europeos (por ejemplo, el whisky irlandés para sustituir al bourbon de Kentucky) y productos fabricados en distritos republicanos.

El Instituto Económico Alemán, un grupo de expertos del sector, estima que, en 532 grupos de artículos, la cuota de la UE en las importaciones estadounidenses es superior al 95%. Jacquelyn Martin� - AP�

Sin embargo, si la guerra económica va más allá de los aranceles, todo puede pasar. La lista de represalias de la UE ya incluía la prohibición de la venta de chatarra, que las fundiciones estadounidenses suelen utilizar. Los controles a la exportación podrían extenderse a sectores en los que las empresas y los consumidores estadounidenses podrían tener dificultades para sustituir a los proveedores europeos. El Instituto Económico Alemán, un grupo de expertos del sector, estima que, en 532 grupos de artículos, la cuota de la UE en las importaciones estadounidenses es superior al 95%. Entre ellos se incluyen los aviones (donde solo Airbus, el fabricante de aviones europeo, es un competidor), las máquinas de litografía para la fabricación avanzada de chips (donde ASML, de los Países Bajos, tiene el monopolio), los helicópteros militares y diversos productos químicos y alimenticios.

Los sectores digital y de servicios serían en gran medida un territorio inexplorado para una disputa comercial total. A través de la regulación, la UE controla el acceso de las empresas estadounidenses al mercado europeo. Sus intentos de contener su poder de mercado o de regular los contenidos nocivos ya han provocado respuestas furiosas tanto de las empresas tecnológicas como del Sr. Trump. La UE podría apretar aún más las tuercas. Por ejemplo, podría excluir a los gigantes tecnológicos estadounidenses de las licitaciones públicas. También se podría restringir el acceso de las empresas financieras al mercado europeo.

Las vastas participaciones de los europeos en activos estadounidenses también podrían parecer una ventaja. Pero el dumping masivo de acciones tecnológicas o bonos del Estado parece muy improbable. Los gobiernos no tienen facultades legales para dictar la asignación de activos de los inversionistas privados. Gravar esas participaciones podría ser viable, pero podría reducir el valor de los activos. Y si los europeos quisieran vender en masa, necesitarían encontrar compradores.

Los controles a la exportación de equipo militar podrían perjudicar a la propia producción militar europea. SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Además, Estados Unidos dispone de amplios medios para responder. Los controles a la exportación de equipo militar podrían perjudicar a la propia producción militar europea. Las represalias digitales podrían socavar la capacidad de Europa para utilizar los proveedores de servicios en la nube estadounidenses. El dominio del dólar y del sistema financiero estadounidense podría utilizarse en contra de los bancos y las empresas europeas. Y la amenaza de cortar el suministro de equipo e inteligencia estadounidenses a Ucrania seguirá presente en segundo plano. Se mire como se mire, Estados Unidos tiene más influencia sobre Europa que viceversa.

Excepto, quizás, en el fútbol: este verano Estados Unidos coorganiza la Copa Mundial de la FIFA con Canadá y México. Solo los países europeos y sudamericanos han ganado alguna vez la competición; ellos son las estrellas. No participar sería un golpe para el orgullo de Trump, con un costo económico mínimo.